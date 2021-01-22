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小孟塔羅：買股票還是學新技能？測你2021投資什麼會賺大錢

聯合新聞網 / 小孟老師
圖／shutterstock
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全球受到新冠疫情的影響，有些人失去了原有工作，有些公司出現了營運危機。由於每個月的基本開銷，與各種貸款負債的壓力，你我為了多賺錢絞盡腦汁，斜摃與投資已然成為趨勢。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2021投資什麼會賺大錢？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：GREGORY SCOTT, DAVIDE CORSI(Gregory Scott Tarot)




A：積極行動。(權杖騎士正位)

牌面的男子赤裸著上身，手握斧頭將木頭劈成二半。

A：積極行動。(權杖騎士正位)
A：積極行動。(權杖騎士正位)

這張牌表示你在2021年，要用積極的行動獲得榮耀。像是在工作上積極的表現，能回收到好的業績成長，增加自己的獎金收入；或有好的工作能力展現，受上司肯定而重用提拔你。小孟老師在這裡提醒你，有時要放開面子放手一搏，才會有超乎想像的結果發生唷！

B：省吃儉用。(錢幣四正位)

牌面的桌上有四枚錢幣，雙手指甲在桌上刻出抓痕。

B：省吃儉用。(錢幣四正位)
B：省吃儉用。(錢幣四正位)

這張牌表示你在2021年，學會節流就能積沙成塔。其實不要小看生活的花費，加總起來會是很驚人的數目。像是每天一杯手搖飲或咖啡，每天坐uber或吃外食等等，若把這些錢一塊一塊省下來，將會是一筆可觀的金額。小孟老師在這裡提醒你，致富要從養成節約習慣開始做。

C：股息利息。(寶劍侍者正位)

牌面的男子在調製藥水，桌上擺放各式各樣的東西。

C：股息利息。(寶劍侍者正位)
C：股息利息。(寶劍侍者正位)

這張牌表示你在2021年，要投資能長期配息的標的。做這件事你的心臟要大顆，不能因為風吹草動亂了分寸。你只能動用非必須的閒錢，你才有長期持有的耐心，每月或當年看到錢進來時，你就會覺得這一切很值得。小孟老師在這裡提醒你，每個失敗都會讓你有所收穫，你就是自己的貴人。

D：新的開端。(權杖一正位)

牌面的女子翩翩起舞，四周被花朵樹木圍繞其中。

D：新的開端。(權杖一正位)
D：新的開端。(權杖一正位)

這張牌表示你在2021年，可以投入新事物的開始。像是你想要學習新的技能，學成之後即可為你帶來收益。若你想要拓展新的區域，今年的耕耘日後會漸漸看到成效。小孟老師在這裡提醒你，在舊有的狀態只會停滯不前，因此往新的事物嘗試邁進，有機會創造無限的可能。

E：情感魅力。(戀人牌正位)

牌面的男女握手互看，四周充滿小天使的陪伴。

E：情感魅力。(戀人牌正位)
E：情感魅力。(戀人牌正位)

這張牌表示你在2021年，在情感上會受到照拂。也許是你的另一半，會很疼你、寵你、照顧你，因此你可以過上好日子。抑或你可以好好經營人脈，像是透過直播、YouTube、IG等等，將為你帶來意想不到的收入唷！小孟老師在這裡提醒你，好好愛自己便是最好的投資。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

小孟塔羅

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