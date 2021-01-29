每日星座運勢／牡羊自信笑容帶好運 勿玩金錢遊戲

2021-01-29

牡羊座

充滿自信的笑容，是帶來好運的法寶。

整體運：★★★★☆

愛情順利，單身者選擇今天向追求一段時日的對象表白，易如願以償。財運一般，對金錢的敏銳度不太高，玩金錢遊戲易失算。晚上約上好友去歌劇院看看現場表演，會感覺輕鬆愉快，還有機會結識新朋友。

愛情運：★★★★☆

愛情運勢旺，別板著臉，多一點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心態上有點陰晴不定，時而開心積極，時而沉默緩慢，是個變化多端的工作天。

財運：★★★☆☆

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或規劃財務問題！

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00玉髓紅

開運方位：正西方向

金牛座

你不理財，財不理你。

整體運：★★★☆☆

愛情方面，很想突顯自己強勢的地位，易給對方帶來壓抑感，溝通會有阻礙；財產需要及時的打理，有計劃的消費才能達到收支的平衡；工作時有機會偷懶，忙裡偷閒能讓你緩解壓力，但不可過於鬆懈。

愛情運：★★☆☆☆

尊重彼此的觀念是很重要的，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。

事業運：★★☆☆☆

情緒較起伏，小心因此而做出錯誤決定，應多與前輩或上司商量。

財運：★★★☆☆

犯清高是損財的原因，當別人要給予你或協助你，你會把財神往外推。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00薰衣草紫

開運方位：西南方向

雙子座

財運旺盛，回報近在眼前。

整體運：★★★★☆

身為企業的上級人士，頗有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你。已婚者顯得激情有勁，是重溫婚前浪漫的好時刻。財運旺盛，被套牢的資金可望解套。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會戀愛；夫妻感情生活穩定，多進行心靈溝通，可增進彼此的親密互動。

事業運：★★★★★

事業運看漲，適合與人競爭、一較高下的日子。面對突如其來的臨時任務，也能處理的不錯。

財運：★★★☆☆

出手大方慷慨外，預定的支出也較多，想要守住荷包不太容易呢！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00櫻桃紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

運勢起伏的一天，各方面運勢高低不一。

整體運：★★★☆☆

今天情侶在相處上很容易因意見不同而發生爭執，若是不懂得寬容，感情會急劇降溫。財運一般，中、短期的股票或是期貨都是你今天在投資上值得關注的項目。工作運不錯，有問題能迎刃而解，還能從中領悟到提高效率的方法。

愛情運：★★☆☆☆

過度堅持己見，容易破壞雙方和諧的關係，遇到爭執時不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再行處理。

事業運：★★★★☆

採取嚴謹細膩的處事方式，能讓你在細節上發現問題並及時解決，挽回不少損失。

財運：★★★☆☆

財運平平，不宜投機。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00臘梅白

開運方位：西北方向

獅子座

氣勢如虹，才藝發揮得淋漓盡致。

整體運：★★★★★

有機會參加團康娛樂活動。大方秀出自我，是一種推銷自己的方法。無論吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝彩。如此出色又全方位的展現自我，能得到不少異性的青睞，不妨邀約心儀的對象單獨出來走走，讓彼此的交流進一步加深。

愛情運：★★★★☆

有利打扮和表現，單身者易因儀表出眾、言行得體大方而吸引到好桃花，談情說愛的機會多。

事業運：★★★★☆

今日在事業上必須積極地應對，越是閃避越會感受到壓力；勇敢的面臨突發狀況，你將會有意外的收穫。

財運：★★★★★

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、佣金問題！

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00祖母綠

開運方位：正北方向

處女座

感慨頗多的一天。

整體運：★★★☆☆

單身者渴望有戀愛機會降臨，但行動力不足，只停留於空想；有伴侶的人希望獲得對方的關心，只要把自己的想法說出來，就不難如願。工作易被其他事情耽擱，需要加班的機率較高。

愛情運：★★★☆☆

計劃不如變化來得快，戀愛中的人先前的許多計劃泡湯的機率高，應加強與對方的溝通協調。

事業運：★★☆☆☆

今日在事業上容易受到心情干擾，想法上帶了點灰色思想或是好高騖遠；不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。

財運：★★★☆☆

錢財支出較多，但大多都是花在人際應酬上，不必耿耿於懷。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00古銅青

開運方位：西南方向

天秤座

切忌將心血來潮時的想法當作前進的方向。

整體運：★★☆☆☆

小心因說話欠妥當而使自己陷入情感風波，對方醋罈子一翻可得讓你吃不完兜著走；確定好理財方向，對你的投資之路頗有好處；金融機構任職者工作顯得越來越辛苦，且稍不留心就會有虧損。

愛情運：★★☆☆☆

單身者穿粉紅色的衣服可提升戀愛運；有伴侶的人心裡苦悶可找朋友聊聊，會獲得安慰。

事業運：★★☆☆☆

心直口快，容易因為一時口快說出其他同事的秘密，招惹一些不必要的麻煩。

財運：★★★☆☆

最怕與人發生財務紛爭，倘若與人發生財務糾紛容易引發一連串的惡鬥。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00桐花白

開運方位：西北方向

天蠍座

惰性蔓延，學習苦悶。

整體運：★★★☆☆

學習上有些懶惰，缺少動力的你，要及時調整心態以提高學習效率；單人愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人卻能抓住商業契機，萌生新創意，使得事業更上層樓。

愛情運：★☆☆☆☆

對伴侶的要求頗高的一天，有一點不如意就易對伴侶發脾氣，應多多自我反省，平和表達需求。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，正是發揮才能的時期，若有新挑戰、新機會，一定要盡力爭取，千萬別認為自己不行哦！

財運：★★★★☆

生意人不妨多向外活動，提升財運。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00葡萄紫

開運方位：東南方向

射手座

給需要的人一些關懷。

整體運：★★☆☆☆

今天小小的貼心舉動會提升自己的財運，記得幫助你身邊的人，他們會給你理財上的提示哦；工作上有些開小差，若不及早打起精神，有被上司訓話的可能；愛情機運不高，不宜在今天表白。

愛情運：★★☆☆☆

與異性接觸的機會多，但僅止於工作關係，想戀愛還得耐心等待一段時間。

事業運：★☆☆☆☆

一意孤行、傲慢、強出頭難得人助，工作難推進。多與人合作，虛心請教方為上策。

財運：★★★☆☆

適當克制自己的購物慾望。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

摩羯座

困難較多，應用平和的心態看待。

整體運：★☆☆☆☆

感情易起風波，已婚者對另一半不聞不問的態度會讓對方很惱火，抽時間陪伴對方可化解衝突。面對工作中遇到的疑難問題，別著急，多向有經驗的人士請教，若悶悶不樂、借酒澆愁，不但於事無補還會損失不少錢財哦！

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半易產生審美疲勞，常因不滿而爭吵，需及時調整好心態唷！

事業運：★★☆☆☆

思緒有些雜亂，工作時很容易想一些與工作無關的事情，既影響了工作思路，也會降低你的工作情緒。

財運：★☆☆☆☆

面對錢財易感情用事，不宜做風險性投資，適合保守理財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00古銅青

開運方位：正西方向

水瓶座

整體運氣依然很好。

整體運：★★★★☆

桃花朵朵開，陌生的人對你滋生愛意是不無可能的，不過要小心別摘採到爛桃花；外出洽談，不妨越級與對方上級談判，或許有意外的收穫；任務上稍做一下編排，工作便能有條不紊的順利進行。

愛情運：★★★★★

今日你與戀人彼此明白對方的心意，誰也不想做愛情的霸主，相互坦誠的面對，感受到的總是溫馨浪漫的氣氛，還有無窮的情趣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有無心工作的傾向，多是硬著頭皮把一天的工作任務完成。

財運：★★★☆☆

偏財喜歡光顧人際活躍的人，頻繁的人際關係會給人帶來意外的驚喜，而你今天在這一點上做得還不夠，所以偏財運也差一點喲！

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00琥珀橙

開運方位：正北方向

雙魚座

多關心你身邊的人。

整體運：★★☆☆☆

戀人會因為你的不體貼、對他的疏忽而缺乏安全感，心中的不滿情緒暴漲；在投資理財上有些猶豫不決、思前顧後，會容易因此而錯失良機；抽些時間與父母相處，他們的包容讓你覺得輕鬆。

愛情運：★☆☆☆☆

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來化解紛爭吧！

事業運：★★★☆☆

太制式化的工作內容或做事得不到讚賞時，會讓你變得忿忿不平，從而影響上司對你的評價。

財運：★★☆☆☆

易發生如汽機車壞掉、家電壞掉啦等等破財之事。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00羽絨白

開運方位：東北方向





