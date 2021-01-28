每日星座運勢／金牛事業積極獲協助 愛情運特別旺

2021-01-28

牡羊座

冷靜讓你更加智慧。

整體運：★★☆☆☆

跟異性交往，略顯曖昧，讓另一半吃醋，易因此發生爭執。在與人交往時較衝動，對他人的行為與動機有揣測、猜疑的傾向，小心因此而得罪人。投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力卻顯得有些欠缺。

愛情運：★☆☆☆☆

容易受到感情誘惑的一天，偶爾浪漫無妨，但千萬別縱情，惹出是非麻煩會很難收場。

事業運：★★★☆☆

平順的一天，不論是在學習中，還是在工作中，只要不過分強出頭就能過得很愉快。

財運：★★★☆☆

財運較差，不宜做出重大決策，在與他人合作投資時，應注意抓好財務，易遭小人唷！

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00金桔綠

開運方位：正南方向

金牛座

物極必反。

整體運：★★★★★

你對戀人的依賴會讓他倍感重視，但不可事事依賴，不然會讓他感到壓力或沒安全感；今天骨子裡隱藏著許多活躍分子，充滿挑戰的工作能表現出你的能力；學學烹飪吧，和家人一起分享你的勞動成果會是一件幸福的事！

愛情運：★★★★☆

愛情運特別旺，適合告白的好日子！戀愛中人好好珍惜、疼愛眼前人；單身者有思念舊情人的傾向。

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，自己積極點，就能得到同事間接的協助。

財運：★★★★★

競爭中得財，得財略為費心吃力，可是有付出必有所得。動口生財者，較容易感受到今日的好運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00琥珀橙

開運方位：正南方向

雙子座

思想活躍，工作效率高。

整體運：★★★★☆

今天能迅速進入工作狀態，周圍的喧鬧也難讓你分心，工作成效頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心之意，只顧自己會讓對方生氣喔！

愛情運：★★★☆☆

自我意識強，聽不進人勸，很難定下心來好好談情說愛，易錯過不錯的桃花好運。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，有機會替同事排解紛爭而獲得美名。今日除了處理分內之事外，不妨幫幫同事，順便建立同事之情。

財運：★★★☆☆

花錢的企圖心有點強。有閒錢時，就讓自己享受一下吧，但可別寅吃卯糧咧！

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00翡翠綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

調整心情是今天的重頭戲。

整體運：★★★☆☆

愛情無風也無浪，正好為你騰出許多休息時間，適合做些自己喜歡的事情來調整心情。財富積累到一定程度，反而讓你感覺有些疲憊，不妨暫停腳步觀察市場動態。事業運良好，欲蓋彌彰的策略對你大有裨益。

愛情運：★★☆☆☆

今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立、不被干擾的空間。

事業運：★★★☆☆

想法頗多，但行動力不足。與自信開朗者合作，可激發你的熱情與行動力。

財運：★★★☆☆

對財務評估特別精準，眼光不錯，出門消費容易買到物美價廉的好東西。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00金桔綠

開運方位：西北方向

獅子座

心情浮躁的一天，做事過於衝動。

整體運：★★☆☆☆

今天單身者感情上有機會進一步突破，但切不可過於衝動，以免適得其反。工作上要花費的時間很多，亂七八糟的事情讓你無法顧及其他。財運上不宜操作，很容易誤入別人佈下的陷阱。

愛情運：★★★☆☆

單身者重視一下穿著打扮，可提升桃花運；戀愛中的人應多用欣賞的眼光看待戀人。

事業運：★★☆☆☆

總覺得對各種壞現象的預測是有遠見的表現，豈不知已有杞人憂天的傾向，各種設想會讓你陷入矛盾。

財運：★★☆☆☆

花錢應有計劃，錢財易在不知不覺中流失。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00白鋼銀

開運方位：正西方向

處女座

運勢遇到小低潮。

整體運：★☆☆☆☆

戀愛中的人不宜向對方提出過多要求，易讓對方反感。單身者有心儀的對象出現時，別急於表白，易遭到拒絕。有人求你幫忙的可能性很大，你的援助是及時雨，為對方解決了難題。

愛情運：★☆☆☆☆

對伴侶應多一些真情流露，切忌花言巧語，總是把愛意掛在嘴邊易讓對方反感。

事業運：★★☆☆☆

事業運不平順，疑難雜症多多，只要能秉持平靜的情緒，再多的難題也都能解決。

財運：★★☆☆☆

單打獨鬥的賺錢運，與人合夥易發生爭執。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00硃砂紅

開運方位：正南方向

天秤座

內心的想法與不安要適時表露。

整體運：★★☆☆☆

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向另一半說明，讓對方瞭解你的心情。財運平平，有好的東西盡量與大家分享，易得到貴人指引。工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半應誠實，千萬別說謊，容易被對方識破；單身者適合獨處，調整心情。

事業運：★★★☆☆

敏感的一面容易突顯，聽到外界的一些謠言就懷疑是有不好的事情降臨在自己的身上，讓你心神不安，工作速度也因此減慢。

財運：★★☆☆☆

財運不太妙，做好錢財規劃，一些重大投資不宜輕易下賭注，多聽有經驗人士的意見。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00象牙白

開運方位：正東方向

天蠍座

很有主見，也能顧及他人的想法。

整體運：★★★★☆

今天在待人接物上能表現出眾的個人魅力，風度翩翩，易獲得旁人的支持。愛情進展順利，單身者有機會結識新的異性朋友，愛情電波很強。財運有些波動，投資者需看清情勢再做決定。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情進展順利，易獲得家人的支持與祝福；單身者有機會邂逅異地情緣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極一點，堅持一點、公正一點，才能順利把手頭上的工作完成。

財運：★★★☆☆

今日投資應步步為營、量力而行，先求穩再求多。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00雪花銀

開運方位：正北方向

射手座

面對學習或工作，還需靜心。

整體運：★★★☆☆

習性上有些懶惰，缺少動力，要及時調整心態以提高學習效率；單身者愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人能抓住商業契機，萌生新創意，使事業踏上一個新台階。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情道路易受阻，小心任性、嫉妒、愛比較的朋友，他們很有可能是你的愛情小人。

事業運：★★★★☆

有不錯的表現機會，想問題若能跳脫固定思維，換個新角度思考會有更大進步。

財運：★★★★☆

判斷準確，容易得財哦！

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00翡翠綠

開運方位：西北方向

摩羯座

感情甜蜜，溫馨的一天。

整體運：★★★★☆

多關心另一半，對方回報你的將是柔情蜜意。做事謹慎務實者，易受上司肯定。多聽客戶的想法，才能為對方提供更滿意的服務。表現出色者有機會引來伯樂，讓新機會向你招手。

愛情運：★★★★★

今天適合動點歪腦筋，想辦法勾引心上人；戀愛中的人可以使出新花招，為這段感情製造新樂趣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極地執行計劃，符合預定進度，則可在穩定中發展。

財運：★★★★☆

財運佳，會有意外財主動找上門來；別錯過與人合作的機會，易有實質收益。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00水鑽藍

開運方位：西南方向

水瓶座

今天是適合趕工的日子。

整體運：★★★☆☆

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

愛情運：★★★☆☆

想戀愛就別太被動，在選擇伴侶時多聽聽朋友的意見，有機會認識適合的人選。

事業運：★★★★☆

靈感不斷、創意十足，很適合開發、創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

財運：★★☆☆☆

花錢特別海派，容易受到吃喝玩樂的誘惑，錢財難留住。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00碧空藍

開運方位：東南方向

雙魚座

學會控制情緒是關鍵。

整體運：★★★☆☆

愛情來得快、去得也快，勉強得來的愛情並不如預期的甜美，放棄才易拾獲真正的幸福。今天的財運高低完全取決於你的情緒，切忌太過急躁。工作上責任心極強，渴望得到他人認可的心態讓你幹勁十足。

愛情運：★★☆☆☆

情慾強烈，易衝動。想戀愛不妨多聽聽周圍朋友的建議，畢竟旁觀者清。

事業運：★★★★☆

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功的機會更大。

財運：★★★☆☆

凡事以平常心對待，別被金錢所困擾。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00雪花銀

開運方位：正南方向





