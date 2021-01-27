每日星座運勢／摩羯桃花旺果斷出擊 有小小偏財運

2021-01-27

牡羊座

情緒安寧，能享受生活。

整體運：★★★☆☆

今天可以抽出時間來陪伴另一半，讓溫馨浪漫的情調瀰漫在兩人的世界裡。財運指數較高，玩玩金錢遊戲休閒一下無可厚非，但不可把輸贏看得太重，純娛樂而已。工作上不太穩定，容易與同事鬧矛盾，影響工作情緒。

愛情運：★★★☆☆

有時間多陪伴戀人散散步，或是看場愛情電影，彼此都會有許多新鮮感受喔！

事業運：★★☆☆☆

身邊的同事產生意見的分歧時，最好不要對他們的觀點做出評論，安心做好自己的事情就好，以免惹麻煩上身。

財運：★★★☆☆

信用卡的使用也要小心，以免過度擴張信用導致入不敷出。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00苔蘚綠

開運方位：西北方向

金牛座

運勢不錯的一天，感情上稍有動盪。

整體運：★★★★☆

愛情運不太妙，一點小誤會便容易引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，買樂透也會有不錯的收穫。能順利完成工作任務，無後顧之憂。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與心儀的對象約會，若能在約會時精心打扮一番，更有加分作用。

事業運：★★★★☆

很有幹勁，工作熱情高漲，雖然會有許多繁瑣的任務，但你都能妥善處理。

財運：★★★★☆

財運頗佳，今天適合業務往來、談判佣金問題，多能如願以償。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00杜鵑粉

開運方位：西南方向

雙子座

別鑽到錢堆裡生活。

整體運：★★★☆☆

金錢蠱惑人心，風險性投資會讓你血本無歸！今天財運微弱，不宜玩金錢遊戲，多留意生活中更值得你珍惜的事物。管理者顯得有點專制，不易獲得屬下的支持。已婚者有孤立無援的失落感，主動付出下午會有轉機。

愛情運：★★★☆☆

感情發展順利，戀愛中人感情朝著更穩定的方面發展；單身者在工作上易得異性助力。

事業運：★★★☆☆

務必保持平和心態，穩中求進，切忌不要心浮氣躁，按部就班就能順利的完成任務。

財運：★★☆☆☆

財務是今日的生活重心，運氣不穩定，外力干擾多，投資理財需謹慎。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00芒果黃

開運方位：東北方向

巨蟹座

衝動不是天使，是魔鬼。

整體運：★★★★☆

今天很難控制自己的情緒，易衝動得罪他人，今天還是沉默較好，安分會讓你獲得更多的尊重；愛情要求甚高，對方的一個小舉動都能讓你胡思亂想，愛他就相信他，以免錯失良緣；今天的工作雖然有點麻煩，但是卻能學到寶貴的經驗。

愛情運：★★★★☆

已婚者很能了解另一半的心思，你的關心與體貼讓對方大為感動，感情升溫快速。

事業運：★★★☆☆

工作順利，易獲得貴人助力。有想法或是遇到難題，可以多尋求上司及同事的幫助，多能如願。

財運：★★★★☆

資金周轉靈活的話，不妨嘗試長線投資。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00艷棗紅

開運方位：東南方向

獅子座

平和交流，切忌言詞太過犀利。

整體運：★☆☆☆☆

對事物做出評價時，用詞不要太過刻薄，說者無意、聽者有心，易讓人產生誤解。發現自己說錯話時，應及時表示道歉，表示你並無惡意。工作上少說多做，才是萬全之策。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，宜轉移注意力不要太偏激囉！

事業運：★★☆☆☆

今天必須積極耕耘才能有收穫，怯懦或是怠惰，小心事務堆積如山。

財運：★☆☆☆☆

金錢上缺乏計劃，魯莽行事易導致虧損，出門在外要保管好貴重物品。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00雪花銀

開運方位：東北方向

處女座

運勢不錯，應主動付出。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能自在的應對各種事務，拿出令人滿意的成績單。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好，有許多機會跟異性互動，也容易得到異性的幫助喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，很適合忙碌；不要讓自己太閒喔，否則會欠缺成就感！

財運：★★★☆☆

得財順利，是金錢回收的好時刻。先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00青金石藍

開運方位：正北方向

天秤座

你的建議能獲得別人的認同，有什麼好點子可以提出來。

整體運：★★★☆☆

適合參加團體活動，會有不錯的發揮空間。早上打開報紙看看，留意一下廣告內容，易獲得你需要的資訊。抽獎、買樂透這類活動不宜參加，這方面的運氣比較低落。忙碌之餘，可以去活動活動一下筋骨。

愛情運：★★★★☆

單身者對戀愛有許多美好的憧憬，容易在職場中與心靈相通的異性結緣。

事業運：★★★★☆

職場中驚喜不斷，會有偶然的奇遇或起死回生的奇蹟發生。

財運：★☆☆☆☆

賺錢不易，辛苦付出但收穫甚少。有破財跡象，身上不宜帶太多現金。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00珍珠白

開運方位：西北方向

天蠍座

靜心等待，可迎來時來運轉。

整體運：★★☆☆☆

今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但品質未達水準反而耽誤你更多的時間；有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你覺得有點難以置信；投資波動較大，不要急於全數投入，有反彈的契機，會因此而小賺一筆。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活較平淡。你的冷靜態度，容易讓另一半誤會，覺得你不關心他喔！

事業運：★★☆☆☆

沒有周圍人的協助，會讓你做事失去以往的順暢。多保持與同事溝通。

財運：★★☆☆☆

小心破財，例如：遭竊、修車、受騙、收到罰單等等！

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00淺海藍

開運方位：正東方向

射手座

心情略有些低沉，思緒都沉浸在私事上。

整體運：★★☆☆☆

今天你不願孤單，好好的裝扮自己，約中意的對象來一場約會吧。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，小心因此而損財。工作上還算好，雖然有突發狀況，但能隨機應變，妥善處理。

愛情運：★★☆☆☆

只許州官放火，不許百姓點燈，太過霸道會使雙方陷入不愉快的窘境。

事業運：★★★☆☆

會感覺到一些壓力，不過，做事時注意掌握方向，細心一些，就能輕鬆過關。

財運：★★☆☆☆

在金錢上易犯迷糊，不宜交易。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00櫻桃紅

開運方位：正北方向

摩羯座

鴻運當頭，諸事順利。

整體運：★★★★★

今天桃花旺盛，單身者面對心儀對象要果斷出擊，千萬不要錯過。財運良好，以往的投資成果得到展現，收穫頗豐，讓你欣喜不已。適合洽談，風趣幽默的談吐讓對方產生信賴感，很容易達成合作。

愛情運：★★★★★

情人、配偶對你的事業有很大的助力喔！單身者今日仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，是個有始有終、行動力旺盛的一天。有良好的工作態度，必能帶動良好的績效。

財運：★★★★☆

有點勞心的日子。遇到困難多能逢凶化吉，金錢上的貴人多來自於長輩。有小小的偏財運，例如：收到小禮物！

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00櫻桃紅

開運方位：正南方向

水瓶座

切忌隨意許諾。

整體運：★★☆☆☆

面對心動的異性，為了博得對方一時的好感而承諾的事情，一旦無法辦好反而會影響你在對方心目中的形象。偏財運較差，投機取巧的事情還是不做為好，否則就離損兵折將的時候不遠了。經商的人士出現資金周轉不靈可以找親友協助，能很快解決問題。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人少參加異性活動，以免伴侶生氣，多陪陪另一半才能讓感情增進。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事！

財運：★★☆☆☆

購物慾強烈，「愛買」過頭了會寅吃卯糧。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00石榴紅

開運方位：東北方向

雙魚座

太過張揚的行為，容易引起他人反感。

整體運：★★★☆☆

工作上急功近利的作風，是造成遇到小障礙的原因，不要把姿態擺得太高。投資不順，預算失控，錢財最好交給貼心人管理，以免花掉大筆冤枉錢。單身者有機會參加社交活動，低調沉默者易有奇緣。

愛情運：★★★☆☆

感覺非常好，想到戶外尋找快樂，別忘了帶上伴侶，分享彼此的快樂心情。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦、別人無法理解你的努力啦…等等。

財運：★★☆☆☆

不宜投資，適合存錢的日子，節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00咖啡棕

開運方位：正西方向





