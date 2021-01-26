每日星座運勢／天秤留意廣告獲商機 異性吸引力強

2021-01-26

牡羊座

樂觀地面對生活和工作，每一天都可以很精彩。

整體運：★★★★☆

心情開朗，精神保持在最佳狀態，工作效率提高不少，做事時信心十足，一整天下來過得非常充實。你的好心情也影響到伴侶，在聊天時聽到你輕快的語氣，他的情緒也隨之放鬆。在投資上要做好風險分散管理，面臨單一市場發生異動才能保本。

愛情運：★★★☆☆

愛情加溫日，花點心思送一份小禮物，或是親自下廚準備愛心晚餐給心上人吧。

事業運：★★★★☆

若能在人際關係上注入更多心力，事業發展將更為順利。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00蕃茄紅

開運方位：東南方向

金牛座

多站在對方立場上考慮。

整體運：★★★☆☆

男女朋友間的聚會可能會因為時間上無法配合，而不得不延期或者取消，耐著性子好好給對方解釋，謹防因此橫生枝節；上午你思維活躍，適宜外出商務洽談；財運頗旺，朋友的指引會成為今天進帳的主要來源。

愛情運：★★☆☆☆

易產生失落感，渴望被疼愛，可是多會事與願違。需要適時表達需求，別被動等待。

事業運：★★★★☆

鴻運當頭，有機會受到長者賞識，彰顯實力，長輩、上司都是你的貴人。

財運：★★★★☆

很有先知先覺，對於錢財的把握很精準。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00香檳金

開運方位：正東方向

雙子座

運勢較弱，保持積極樂觀的態度才能避開惡運。

整體運：★☆☆☆☆

單身者易遭遇單相思的打擊，好不容易鼓起勇氣表白愛意，卻被拒絕，樂觀者能以平常心看待。工作上遇到棘手的問題，進展較為緩慢，需要及時向身邊的人求助，若礙於面子不開口，會讓問題不斷擴大。

愛情運：★☆☆☆☆

感情是很秘密的事，勿受人左右。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好份內的事情比較重要。

財運：★☆☆☆☆

易出口傷財的一天，與人談錢要多留意，小心因錢財與人發生口角，惹來是非。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00香吉士黃

開運方位：東南方向

巨蟹座

工作順利，財運不錯的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會在大型會展中拋頭露面，與不同階層的人士接觸，有利拓展人際關係。單身者會受到年長者的關愛，讓你溫暖一整天。財運較順利，業務工作者意外之財頗多，但不可太貪心。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會與久未謀面的異性朋友相逢，言語投機，但對方卻不是戀愛對象。

事業運：★★★☆☆

求職者難覓合適的工作，不如趁機多提升個人的能力比較好。

財運：★★★☆☆

財運一般，投資者別盲目投資，可以選擇穩定性較好的投資項目。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

獅子座

事業、愛情皆豐收。

整體運：★★★★☆

有月老相助，主動向對方示意，就大有希望從朋友變為戀人；財運上升，有機會享受到一頓免費的午餐；工作運極佳，過去所學的知識派上用武之地，讓你大顯身手。

愛情運：★★★★☆

已婚者經由讚美另一半而獲得更多的關愛；單身者會有一段美麗的邂逅。

事業運：★★★★★

事業運頗旺，有付出必有收穫，特別有利於業務工作者、藝術創作者。

財運：★★★☆☆

多了解新資訊，才能帶來財運。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00琥珀橙

開運方位：東北方向

處女座

情緒不穩定，難以承受挫折。

整體運：★★☆☆☆

心理承受能力較差的一天，愛情、事業會遇到一些不如意的事，讓你有些悶悶不樂，也會沒來由地發脾氣，特別是對親近的人，顯得暴躁。可以花些錢買些自己喜歡的東西，心情會好很多。

愛情運：★★☆☆☆

單身者雖然很渴望戀愛，但對另一半挑剔的眼光卻容易讓你與愛情擦肩而過。

事業運：★★☆☆☆

感覺不太順心，工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實根本沒有這回事，做事專心點吧！

財運：★★★☆☆

有機會與朋友吃喝玩樂，享受輕鬆快樂的美好時光，當然，錢財也會花掉不少。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00蕃茄紅

開運方位：正北方向

天秤座

異性吸引力強，桃花紛飛。

整體運：★★★★☆

感性的一面突顯，人際關係良好，異性緣佳，大膽表白可獲得美好的愛情。財運佳，與人合作愉快，而且可以獲得更多賺錢機會。工作運一般，不利單獨作業，多與同事溝通協調，可讓工作更順利。

愛情運：★★★★★

今日你與戀人相處和諧，在你的主導下，感情發展順暢，感情生活豐富多彩。你們對未來充滿信心，會生起共築愛巢的念頭。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個必須積極耕耘的一天。今日的事業能量會強一點，可以處理比較多的事情。

財運：★★★★☆

留意報紙中的廣告，會獲得商機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00青金石藍

開運方位：東北方向

天蠍座

財運欠佳。

整體運：★★★☆☆

老是自以為是的替對方做安排，小心與戀人的關係陷入冰封期；財運不佳，理財謹慎為上，切忌拿出老本孤注一擲；思考能力很強，上班族適合做個計劃書，學生族可以為新學期做份學習計劃。

愛情運：★★☆☆☆

在挑選另一半的標準上你有著近乎完美的要求，稍有不滿便毅然斬斷所有情絲。今日戀愛運不佳，多多反省自己才好。

事業運：★★★☆☆

花費過多的精力在細節上，會打亂原有的工作計劃，也易影響工作的整體進程。

財運：★★☆☆☆

易犯迷糊，多留心隨身攜帶的重要物品。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00墨玉綠

開運方位：正北方向

射手座

難得的知遇之恩。

整體運：★★★★★

有機會遇到事業中的伯樂，且對方多為異性，年紀相仿者還會成就一段不錯的姻緣，只要多用點心，便會在很短的時間內嘗到甜蜜的滋味；對身邊的訊息頗有獨到的見解，因而易從中覓得商機。

愛情運：★★★★☆

單身者想談戀愛的慾望強烈，不妨請親友從中撮合。有伴侶者易感受到對方的體貼與關心。

事業運：★★★★★

事業運強旺，工作領域利於單打獨鬥型者，若是團體合作型之人，要注意職場的協調性。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其是股票族，不宜貪心！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00鉑金灰

開運方位：正南方向

摩羯座

偶爾也要自己掌握主導權。

整體運：★★★☆☆

小心翼翼守護自己的愛情，這樣的你反而無法得到對方的肯定，還是拿出一點個性才好。今天有機會得到一筆意外之財，財政壓力得以暫時減輕。工作中易感覺自己被大材小用，繼而產生才能無處施展的苦悶。

愛情運：★★★☆☆

多與另一半互動，安排一些事情共同完成，可增進彼此的感情。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想要偷懶不想做事；聽聽音樂，走動一下可能會好一些！

財運：★★★☆☆

別做白日夢，要麼就努力多賺一點，不然就節儉一點囉！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00珊瑚橙

開運方位：西南方向

水瓶座

天降奇緣，讓今天成為值得記憶的時刻。

整體運：★★★☆☆

今天周遭彌漫著頗為濃厚的戀愛氣息，若有親朋好友熱心為你介紹，一定不要害羞拒絕。財運方面適合賺取正財，投機取巧容易血本無歸，對於他人的小道消息也別輕信。工作上有與人合作的機會，而且你能夠提出有創意的構想，易獲得好評。

愛情運：★★★☆☆

別冷落了另一半，有時間不妨邀約伴侶去看一場浪漫的愛情電影，可讓感情迅速升溫。

事業運：★★★★☆

想要拼拼看的心理，會讓你超時工作，滿腦子不停歇的思索如何布局，也會主動尋覓新契機。

財運：★★☆☆☆

今日易有金錢上的困難，有大筆資金流失，此運對經商者不利。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00桐花白

開運方位：正西方向

雙魚座

應避免和對手的硬拚。

整體運：★★☆☆☆

對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待；沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動；工作中會出現強勁的競爭對手，但與之硬拚卻難獲得成功，心平氣和於今天才是成功的保證。

愛情運：★★☆☆☆

對愛人顯得挑剔，總希望對方能按照你的意願行事，這未免太主觀，要多為對方著想唷！

事業運：★★★☆☆

心情起伏不定，遇到複雜點的任務就讓你感到特別煩心，並容易對現有的工作產生不滿。

財運：★★☆☆☆

財運呈現起伏狀，謹慎投資。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00古銅青

開運方位：西南方向





