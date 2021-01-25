每日星座運勢／射手勿過於誇大事實 易得上司肯定

2021-01-25

牡羊座

站得越高，不見得飛得越高。

整體運：★★★☆☆

切忌太心急，小心不慎把愛的蛋糕烤糊了，小火慢慢烘焙才會獲得想要的效果。可考慮短期投資項目，會有不錯的收穫。工作情緒平淡，會顯得與自己的理想有些背道而馳，幸而關鍵時刻能意識到調整的重要性。

愛情運：★★★☆☆

與另一半的互動較多，深入的溝通讓彼此的心貼得更近，對家庭也更有責任感。

事業運：★★★☆☆

容易因忙碌而變得粗心大意，急於求成讓你失誤不斷。越忙，越應耐得住性子，可別出差錯啊！

財運：★★★☆☆

求財過程較艱辛，可以與值得信賴的人合夥。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00艷棗紅

開運方位：正北方向

金牛座

善用分析能力，才能事半功倍。

整體運：★★☆☆☆

有的工作需要變通，一味走老路，既浪費時間又很費精神，走走捷徑又何妨？桃花運不錯，有機會收到愛慕你的人發來的電波，若對人無意就別拖泥帶水哦。與人有約就要提早出門，以免遲到。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情進展平順，還應多營造浪漫氣氛；單身者戀愛機會較少，適合獨處。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運比較背，似乎陷入施展不開的困境，當腦筋一片渾沌時就先放著等明天再來解決吧！

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，生財力道有限。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00可可棕

開運方位：西北方向

雙子座

貴人運超強的一天。

整體運：★★★★☆

平時累積的人脈，今天多能派上用場，尤其是在工作上，關鍵時刻易得貴人相助。有參加團體活動的機會別放過，在人群中人氣會不斷攀升。晚上可多留意財經方面的新聞，可能會有對你而言幸運的訊息。

愛情運：★★★☆☆

今天的你顯得特別溫柔，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼。

事業運：★★★★★

事業運頗優，能開開心心的工作，而且有付出三分、得到七分的好運喔！

財運：★★★★☆

財運、投資運都很不錯。知名度越大，朋友越多，賺的錢就越多。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00冷泉藍

開運方位：西南方向

巨蟹座

身體狀況不佳，學習、工作受到影響。

整體運：★★★☆☆

感到身體不適千萬別硬撐，應及時就醫，身體健康最重要。工作方面可以請同事幫忙，大家都會很樂意幫助你。愛情方面，有伴侶的人易獲得對方的照顧，讓你感覺窩心；單身者異性緣不錯，有機會結識新朋友。

愛情運：★★★☆☆

顯得溫和親切，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼，有機會遇到奇緣。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去，難免會產生不爽的心態。

財運：★★★☆☆

省小錢，花大錢！財富的成敗禍福，都在你的一念之間。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00珍珠白

開運方位：正南方向

獅子座

愛情運走高的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人一句暖心的話、一份小禮物就能哄得戀人笑容滿面，而且對你加倍的體貼；單身者別待在家中，易錯過良緣。與朋友在一起時，千萬別擺排場，錢財會很快流失，打腫臉充胖子的事情不做也罷。

愛情運：★★★★☆

單身者要勇敢、增強行動力，積極尋求親友的幫助，可加速愛情的到來。

事業運：★★★☆☆

面對紛繁、冗雜的事務，會讓你身心疲憊，感覺難於應付。只有合理安排現有的人力資源，發揮團隊合作精神，才能有所突破。

財運：★★☆☆☆

花錢容易賺錢難的一天，想賺錢就得辛苦奔波，不畏辛勞，苦力勞動者可小有進帳。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00萊姆黃

開運方位：東北方向

處女座

收穫豐富的一天。

整體運：★★★★★

從別人的愛情故事中體會、感觸良多，對自己的感情更加懂得珍惜；財富方面收穫豐實，短期投資帶來的收益較多；事業上發展順利，對業務談判的工作者而言成功率頗高。

愛情運：★★★★☆

有機會遇到愛情貴人，為你指點迷津。單身者有機會戀愛，有伴侶者因貴人提點，感情和諧。

事業運：★★★★★

事業運頗優，多能抱持愉悅、樂觀的心情工作，無論績效好壞，起碼心情很開心。

財運：★★★★☆

財運還不錯，股票族的朋友適合先分析後買賣，有機會小賺一筆。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00薔薇粉

開運方位：正西方向

天秤座

給自己信心，不要垂頭喪氣。

整體運：★☆☆☆☆

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，一些過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

愛情運：★☆☆☆☆

壞脾氣容易爆發的一天，對伴侶不要太挑剔，想想對方可愛的地方，可減少爭執。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，雜事多多，要耐著性子，否則恐欲速則不達。

財運：★☆☆☆☆

今日還是靜觀其變吧，潛在的風險太大了。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00蘑菇灰

開運方位：正西方向

天蠍座

運勢較差，情緒混亂的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到棘手的問題，易引起暴躁的脾氣，難以冷靜下來。可以聽聽音樂，做幾個深呼吸，盡量放鬆心情，才能找到問題的原因。財運較差，捏緊荷包免得無法控制購物的衝動，致使錢財不知不覺流失。

愛情運：★★★☆☆

倘若兩個人在一起覺得有點黏膩了，可以適當分開一段時間，會有小別勝新婚的喜悅喔！

事業運：★★☆☆☆

有些以自我為中心，聽不進其他人的意見，這樣的態度會讓你的工作很難完成進度。

財運：★★☆☆☆

財運不太好，注意入不敷出，寅吃卯糧。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

射手座

工作時，不可過於誇大事實哦！

整體運：★★★★☆

今天的愛情運勢十分顯眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的主人哦！聚財的局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆一下，畢竟身體可是革命的本錢。

愛情運：★★★★☆

約會時，別忘了帶上一份愛的禮物喔，甜蜜的時光每一秒鐘都別浪費！

事業運：★★★★☆

收穫頗多，工作易得到上司的肯定。個人能力得到提升的同時，別忘了與同事分享你的經驗唷！

財運：★★★★☆

有多方進財的運氣，有利開闢第二生財管道。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00墨玉綠

開運方位：正北方向

摩羯座

未經證實勿輕信。

整體運：★★☆☆☆

長相漂亮、俊俏的人未必是你的真命天子（女），用心感受，今天會遇見你真正的緣分。下午是你財運的高峰期，利用上午好好做一番準備工作。有生意洽談約會的人運氣較弱，出門前在皮包裡放一枚硬幣，能助長運勢。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者不妨多抽時間陪陪另一半，讓對方感受到你的愛意；單身者對異性主動才有機會。

事業運：★★☆☆☆

遇事應冷靜一些，別圖一時痛快而衝動行事，小心因此而處處碰壁！

財運：★★★☆☆

購物慾望強烈，小心透支。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00嫩芽綠

開運方位：正西方向

水瓶座

口舌紛爭多，少加入講人是非的漩渦中。

整體運：★★★☆☆

人際運較差，與左鄰右舍的交往還是要保持距離才好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，應多留意物品的保存期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。

愛情運：★☆☆☆☆

伴侶間吵架機率高，兩人容易為了雞毛蒜皮的小事鬧彆扭，雙方都需要控制好情緒。

事業運：★★★★☆

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，挑戰新領域或新任務能讓你精神亢奮。

財運：★★★☆☆

購物慾望強烈，應加以控制。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00淺海藍

開運方位：西北方向

雙魚座

靈感不斷，創意十足的一天。

整體運：★★★★☆

頭腦清晰，先前累積的工作能著手處理。從新的角度考慮問題，採取超越常規的作法，是工作突破的重要關鍵。投資上眼明手快，能抓住機遇，但還是要有適當的風險管理意識！

愛情運：★★★☆☆

收起說教的功夫，來點甜言蜜語，雙方關係會更和諧。

事業運：★★★★☆

工作起來會感覺比較辛苦，但你所流的汗不會白流，辛勤付出總能得到相對應的回報，甚至有機會收到更多成效。

財運：★★★★☆

今天可以投資比較熟悉的標的，易有進帳。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00琥珀橙

開運方位：正北方向





