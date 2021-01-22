尬聊冷場超尷尬：會讓空氣忽然安靜的三大星座！

聊天最怕傷自尊，更怕尷尬。怕空氣突然安靜，大眼瞪小眼，看窗外看手機希望有什麼能救救你...

與不熟悉的人在一起聊天遇到冷場時，尷尬的心情及不得不聊下去的狀態，讓你感到好難受嗎？我們跟熟人在一起交流的時候，哪怕短暫的找不到話題，也會隨時隨地重啟另外一個新的，並且絲毫不擔心尷尬，也不擔心對方接不了話；但是，對陌生人就不一樣了。

雖然說，不是只有好笑才代表說話有趣，選擇有趣的話題也不能保證聊天不冷場；但是，有些星座就是天生自備尷尬技能，總能「把天聊死」！來看看搜狐號「洋哥愛生活」幫大家整理出來的「冷場王」是哪幾個星座吧？

射手座

活潑開朗的射手座，在社交這條道路上總是遇到坎坷，甚至還有大坑。這是因為他們天生純真善良，總是會在不經意間將自己的真實想法表達出來。雖然這並不是一件壞事，但也要分場合的呀！有時朋友好心想介紹一位自己的好朋友給他們認識，射手座每次也都毫不猶豫地答應下來。

因為在他們認為這是出於朋友的好意，如果自己連這種小事還要拒絕的話未免就顯得太過小氣了。而就在見到了新朋友之後，剛開始的時候也能愉快交流。可說著說著，他們似乎就忘記了自己的身份以及現在的情況，會在不經意間指出朋友的不足，或是嘲笑朋友的穿衣打扮。雖然他們自己並不覺得這樣有什麼不對，可對於一個剛剛認識不久的新朋友來說，卻是超級尷尬到不行... ...被當眾指出不足更是會讓他們非常沒有面子。

一些脾氣好的人可能就是一笑帶過，但心裡卻想著這人怎麼這樣沒有禮貌，對射手的印象分直接降低到「不及格」的範圍內。而還有一些脾氣暴躁的人在聽到這些之後，很有可能就會造成一拍兩散的局面，著實讓人尷尬，所以射手絕對算得上是一個優秀的「話題終結者」。

處女座

一向以「完美」著稱的處女座，無論在任何方面也是一樣的追求完美。所以在很多時候，他們給人的感覺都是太過挑剔了，不管是任何的人或物，他們都能從細節當中找出一些不足的地方來。這一點不僅讓別人很煩，就連他們自己都覺得有些過分，可是天性如此，改變不了，有時刻意的控制反而會讓人覺得他們更加奇怪了。

所以處女座乾脆一不做二不休，把這煩人的本性發展下去，可正是因為這點原因，讓處女社交起來非常困難。因為他們在第一次與新朋友見面的時候，就會不斷的上下打量，企圖從這位新朋友身上找到點瑕疵，如果是男生還好一點，只是覺得這人有些奇怪，並不會產生別的想法。但若是異性的話，就會讓女孩們下意識的感覺這人是個變態，不停的上下打量自己，很有可能就是對自己圖謀不軌，而在這時處女座所要面對的，很有可能就是一個巴掌了。

金牛座

對於憨厚老實的金牛座來說，社交顯然不是他們的強項，很多時候他們都會刻意逃避這種場合，就怕自己說出一些不合時宜的話，讓局面變得尷尬。可現實就是那麼的不盡人意，很多人害怕金牛座會寂寞，都想介紹一些新朋友給金牛認識。一方面不想讓金牛座每天都那麼孤單，另一方面也是想著讓金牛座在社交當中改改自己這個沉悶的性格。

但對於金牛座來說，這樣的社交簡直就是他們的噩夢！在沒見面之前，金牛座就會早早地開始準備，見面怎麼打招呼，坐下來要跟他們聊些什麼。可這些並不能起到什麼作用，反而會讓他們越來越緊張，愈想愈害怕。而當真正見面之後，很有可能金牛座說出的第一句話讓人覺得尷尬，沒辦法接下去，往後發展的劇情那是慘不忍睹”。所以對於金牛座來說，「冷場製造者」這個詞用到他們身上簡直就是太合適不過了。