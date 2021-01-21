跟這 3 個星座談戀愛好辛苦！但熬過磨合期就大丈夫

當感情進入了磨合期，分歧點多了、矛盾來了，也是許多情侶面臨的考驗...

熬過磨合期，感情才算穩定開始

情侶在交往後慢慢開始進入熱戀，而所謂的熱戀期往往就像夢境般美好，彷彿就如產生化學作用般，每天都讓彼此沉醉在愛情的粉紅泡泡中。在感情初期，雙方總會努力隱藏自己的缺點，想盡辦法呈現最好的一面給對方看，而這時雙方總覺得彼此默契極佳，任何活動也會盡全力去配合對方，愛情最美好的時刻就在這階段。

但是，度過你儂我儂的熱戀期後，緊接著伴隨而來的，就是無邊無際的磨合。而在磨合期中的情侶也會發生巨大的化學變化，再小的事情都會被放大，讓彼此苦不堪言。一段堅韌的愛情，會是場馬拉松，不會是衝刺短跑。但是一場戀愛的磨合期要多久，這個並沒有確定的答案，因為每個人的實際情況都不一樣。但是某些星座的磨合期卻特別長，讓人簡直想逃跑呀！相反的，若撐過去，就是你的了！

金牛座

金牛座的人一般而言都不是急性子，他們習慣緩慢地向對方表現自己的感情。這種感情強烈、深厚、長久，他們是忠實的朋友和情人。除了愛情外，他們也會考慮現實生活的物質面；這種過分清醒的人，很少只因為愛情而熱烈瘋狂，在一起的時候或許是真的喜歡，但是「喜歡」並不決定他們一輩子的歸屬。所以磨合期間，金牛並沒有外人想像的有責任感，即使考量著物質與柴米油鹽的實際面，他們心裡還是抱著一種不確定，導致他們不會太執著。

金牛座的執著與深情是隨著相​​處時間加深的，只要度過磨合期，彼此的感情基本上就算篤定了。

水瓶座

水瓶座在戀愛中，可不是一個好相處的戀人，幾乎每個水瓶座都有隨興行事、太過自我中心、以及隔離的冷漠感。其實他們自己也明白這一點，而且對於愛情婚姻，更會時不時的感覺負擔，所以水瓶不會在戀愛中考慮太深的東西，即便他們是真的喜歡。應該說，水瓶選擇和一個人在一起，大都是真的喜歡，可是這個星座其實真的很疏離，所以在喜歡以外，現實因素是他們會考慮的，尤其是兩個人相處時的感覺，只有這些統統過關，心裡才會考慮一生。

水瓶座的戀人若能與他們溝通出一個雙方都接受的相處模式，不再為了「等訊息」、「消失」、「忽冷忽熱」、「感受不到水瓶的愛」等問題而煩燥，想必就能細細品味一段細水長流的感情關係。

處女座

處女座本來就對任何事有著一定的標準，而對另一半也不例外。處女座開始挑剔愛人的缺點與毛病，有時甚至只是因為雙方想法不同，就怪罪別人不符合自己的期待，而對他感到失望。處女座這種過分現實和理智的星座，絕不會把「談戀愛」當做什麼大事，尤其是最開始在一起時，也可以說，處女座對於愛情有著諸多的不信任，對於彼此是否能夠一輩子，心裡始終打著問號。

所以在磨合期，算是處女座最容易退堂鼓的階段，一旦發生什麼爭執吵架，就很容易覺得兩個人不合適，「這可能不是對的那個人」。反倒是萬一很幸運撐過磨合期，兩人又找到合適的相處方式，彼此心裡就會愈來愈踏實，海闊天空起來。

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