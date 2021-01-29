這些星座今年小人纏身？3招化險為夷

【文‧科技紫微網】

2021年終於到來了！就在大家對新的一年滿懷憧憬，對好運充滿期待的時候，科技紫微網不得不提醒接下來這幾個星座，在努力向前的同時，防範身邊的小人也很重要喔！究竟會有哪幾個星座容易在今年小人纏身？該注意什麼事？答案馬上揭曉。

雙子座

你在職場上極易爆發口舌之爭，有時候你的一句無心之談就被有心人所利用，成為同事們茶餘飯後的談資。由於你的個性討厭約束，不喜歡為自己多加解釋，這樣就更容易中了「小人」的下懷，使他們更肆無忌憚的誹謗你。

重要提醒：

少一點好奇心，甚至連想要去打探他人八卦的念頭都不要生起。總之，就是離那些是是非非越遠越好。另外，做事要放得低調一些，謙虛、謹慎更利於事情順利發展。

巨蟹座

你在2021年的開端會有點小坎坷，不僅容易遭遇運勢寒流，還易引來小人。敏感而又執著的你，很容易就會對看不順眼的事情開口抱怨，從而成為別人的眼中釘。可是你偏偏又有一顆天真爛漫的心，對人毫無防備，因此很容易遭到一些小人的算計。

重要提醒：

想要日子過得安穩一些，首先要學會保持內心的平靜，認真顧好自己的事情，對別人的事少一點抱怨，多一點圓滑，摸清人際關係的相處法則。

處女座

進入2021年後，你的工作會有些不順心，常常感到上司好像在找你的碴，就連別人出手協助，還是無法讓你的工作問題得到化解。其實，這都是工作上的小人搗的鬼。因為你的意見和建議難免會波及他人，於是就會有人想要整整你。

重要提醒：

試著多釋放溫暖和善意吧，相信你的真誠和認真足以感動大家。只要能獲得大家的理解，就不會引來那些不必要的誤會了。

以上這些提醒，大家都記下來了嗎？只要多利用這些心法，不只能趕走小人，甚至還有機會轉運、引貴人唷！趕快行動起來吧。

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