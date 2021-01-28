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很會偽裝！這些星座是隱藏版的花心男女

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

說到花心星座，你認為誰最花心？除了大家公認的幾個星座之外，以下要點名的這幾個星座表面看似平靜如水，甚至一副老實樣，實際上卻是隱藏版花心男女？科技紫微網要揭曉他們的真面目，趕快來一探究竟！

　

金牛座

金牛座穩重踏實，給人相當可靠的印象。在愛情裡他們的確也是老實、乖巧、又很專情，但是別以為他有這些特質，你就可以放著不管！從另一個角度來看，金牛們的個性相當實際，如果戀愛之後他發現對方不太長進、衣著邋遢、不愛打理，那麼也就別怪他們的眼光朝向別的地方去了。畢竟金牛們可是喜歡理財，同時也是典型的顏值控，喜愛肯上進的帥哥美女喔！

　

處女座

處女座追求完美，重視細節，時常給人愛挑剔的感覺。他們對事情都如此，更別說是愛情了，因此在交往過程中，用放大鏡檢視對方也是常有的事情。一旦發現對方與當初想像的完美樣貌有所牴觸，他們便開始拿起紅筆打分數，試想一下，這分數一路扣到底，難保他們不會喜歡上別人呢！

　

巨蟹座

溫柔戀家的巨蟹座竟然是隱藏版花心男女？相信這點跌破很多人眼鏡。之所以會有如此大的反差，說到底還是在於他們念舊以及溫柔的個性。因為念舊，他們對歷屆前任、尤其是初戀，總是難以忘懷，就算愛著現任，還是會想著前任，真是氣死人！因為溫柔又不懂拒絕，對別人的主動撩撥有時候便失去定力。

　

看完上述這些表面看不出來的花心星座，你平靜的內心是否開始有了小小波濤？別擔心，只要認真看顧好對方的心，他們還是會牢牢愛著你的！

　

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