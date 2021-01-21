揮別負能量過往！20201年「3生肖」喜事不斷、順利翻身

【文‧科技紫微網】

回顧2020年發生的過往，難免會有一些負能量湧上心頭，讓人忍不住情緒低落。不過，有一些生肖在2021年會喜事不斷、順利翻身喔！科技紫微網現在就來點名，快來看看哪些生肖上榜？

生肖鼠

鴻運當頭，少有波折

恭喜生肖鼠即將迎來鴻運當頭的日子！在2021年裡，你所行之事多能順遂安然，稱心如意，尤其是官祿運、財神運方面更是有如神助。

雖然進入到四月末期時，運勢會有逐漸走低的趨勢，不過並不需過於擔心。那將是一段需要生肖鼠蟄伏藏拙的時期，凡事看淡，專心於當下，少些貿然出擊，便可順利迎來重回高峰的時刻。

生肖蛇

好運加持，順遂安寧

受到好運加持，生肖蛇在2021年裡容易驚喜頻現，而且福運通暢綿延，阻力和壓力都會減少很多。夏季運勢有大開大合之相，心情也容易大起大落。

不過，好運絕對是2021年的主旋律，波折之後必然是順遂安寧，所以不必過於憂慮。肖蛇者更要多關注的是修煉自己的平和心態，這會進一步增強你的幸福感。

生肖雞

好運照拂，貴人運強

2021年對於生肖雞來說，會是在寧靜中感受到好運照拂的一年，丑酉相合，更容易遇到好事喜事，遠離災事禍事。

且此年行貴人運，想要在事業財富上有所得，除了自行努力，也可主動尋求貴人相助，能更加事半功倍，收穫良多。即便初秋時期容易遇到一些小波折，只要踏實行事，與人為善，很快便會走出困境。

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