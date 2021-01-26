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先別氣餒！這些星座不必苦等年終 自有財神眷顧

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

進入2021年，也差不多到了各家公司辦尾牙、發年終的時機點，偏偏今年大環境景氣受疫情所害，有些人說對年終已是「不期不待，沒有傷害」。等等，先別氣餒！科技紫微網今天就來告訴大家，哪些星座最近財運特別旺，就算年終不如意，一樣有財神眷顧？

　

第三名：牡羊座

你最近財星高照，先前那種為錢發愁的日子將會遠離你的生活。最近你在賺錢方面有不少靈感，上班族向外尋財的運勢很不錯，只要走出去，動起來，賺錢的機會就能冒出頭來。

對於經商者來說，堅持不懈的努力和成熟的經營模式是一大重點，尤其是從事服裝、食品行業者，就算大環境不太友善，但你仍然能找到吸引消費者的重點，為自己賺得一份豐厚的年終。

　

第二名：獅子座

獅子們，屬於你的投資時機到來了！最近賺錢動力十足的你，將能憑藉良好的社交能力，輕鬆獲得賺錢的機會。只要保持謙遜、客氣的態度，還有機會得到貴人指點。

你的理財潛力也會在近期展現。向來霸氣又有主見的你，在理財產品的選擇上從不拖泥帶水，而且眼光獨到，一眼就能挑中最佳的那個。只要理性的選擇好發展方向，就能獲得事半功倍的效果，真是太讓人羡慕了！

　

第一名：摩羯座

近期你的財運能量會加到滿格，財運好到起飛。不僅長期投資會在近期初見成效，短期投資也能賺到令你滿意的收入。

本身賺錢能力就不錯的你，最近更能憑藉工作上的出色表現，得到相應的獎金和報酬，而正財收入會讓你更有賺錢的動力。總而言之，由於你自身的努力和運勢的助力，你近期在各方面都容易收穫到意外的財運，好好享受成為有錢人的喜悅吧！

　

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