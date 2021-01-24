殺破狼周運勢／天秤桃花運勢旺盛 2星座年終獎金豐厚

殺破狼2021年1月25日～1月31日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運佳，金星與冥王星合相在志業宮位，在職場立下汗馬功勞，成為老闆不可或缺的左右手，工作地位穩固。正在尋求新出路的白羊座，會從低成本的生意開始嘗試自行創業。

人際關係方面，太陽、木星、土星、水星齊聚人際關係宮位，最近有各式各樣的邀約，忙到需要趕場。在經營人際關係上需要學習新的手腕，建立良好的人脈，未來才能進可攻、退可守。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，相位不良，兩人關係面臨現實考量，必須要作出抉擇，有些白羊果斷分手。有小孩以及飼養寵物的白羊座，孩子有些狀況讓你感到擔憂，會想盡一切辦法與金錢挽救子女。

金錢運方面，在金錢宮位的火星與天王星呈現合相，相位不良，不惜傾家蕩產，參加某個重要的演唱會或是活動，但卻錯估應有的支出，造成月底經濟狀況捉襟見肘。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與海外宮位的金星、冥王星有良好連結，會參加海外文化或是學術交流的活動，與許多海外的學生接觸，交到許多新朋友。在海外工作的金牛座，會獲得許多貴人幫忙，在外地渡過許多難關。

感情運方面，金星與冥王星落在遠行宮位，與海王星有良好連結，與喜歡的人會暫時遠距戀愛，即使無法在身邊廝守，對愛卻更加堅定。感情穩定的金牛座，與對方相處較為知性，會去逛逛展覽，或是一起研究一些冷知識。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽、木星、土星、水星齊聚志業宮位，與命宮的天王星、火星相位不良，在職場上看來令人稱羨的地位，是用健康換來的成果。某些金牛座已經受不了壓榨，想要丟辭呈換工作了，卻被上司挽留，此時很容易心軟。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，某個家人因為一件小事鬧別扭，個性變得古怪。使你都忍不住想發脾氣。某些金牛座租屋的合約到期，被通知必須在短期內搬家，會亂了頭緒，不知如何是好。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，金星與冥王星在財務宮位呈現合相，尾牙會抽中不錯的禮品，價值不斐，或是金額不少的現金紅包，這段時間對發票的中獎機率也頗高。有投資習慣的雙子座，短線操作得宜，會有不錯的獲利，但須見好就收。

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，目前正在尋求工作為生命帶來的意義，有許多雙子座會懷抱著幫助他人的理想而創業，並且從中獲利，會覺得目前的工作是十分有意義的一份工作。

本週須注意的部分

交通運方面，滿月發生在交通宮位，經常使用的交通工具在此時壽終正寢，需要換新車，或是改以其他的方式通勤。此時也容易因為行車問題引起糾紛，或是被開罰單，這段時間請注意交通安全。

學業運方面，太陽、木星、土星、水星齊聚學業宮位，受到滿月能量影響，期末考試因為過於大意，成績不理想。注意報告與作業的存檔與備份，水星逆行將至，可能會將你一學期的辛苦毀於一旦。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，某筆分期付款終於清償，經濟狀況輕鬆許多。某些巨蟹座會因為年終獎金入帳，許多想買的東西會在此時入手。某些巨蟹座與老闆談加薪會獲得首肯。

感情運方面，在感情宮位的金星與冥王星呈現合相，相位良好，發現對方會為了你吃醋，感覺自己還是被在乎的，雙方對於彼此的佔有慾都十分強烈，會希望趕緊在名份確立下來。

本週須注意的部分

健康運方面，太陽、木星、土星、水星齊聚疾厄宮位，同時水星在疾厄宮位逆行，慢性病容易在此時發作，老毛病舊疾復發。當心病毒感染，造成呼吸系統發炎，一旦染病，將很難痊癒。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與火星呈現合相，相位不良，不論是在職場，或是身處在任何團體，有些小人動作頻頻，很明顯是衝著你來的，心裡感覺十分氣憤，此時要當心不要掉入對方的陷阱裡。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，尾牙會抽中小獎，獎品是你喜愛的東西，對發票的中獎率也不錯。有投資習慣的獅子座，投資標的有小小的起色，帳面的虧損會慢慢彌補回來。

工作運方面，在工作宮位的金星與冥王星呈現合相，相位良好，職場小人自食惡果，工作上受的委屈可因此消彌一些。然而志業宮位的火星與天王星相位依然不良，還是得時時提防同事與上司惹出一些突發事件，要你去收拾殘局。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，同時在感情宮位的水星即將逆行，雙方不愉快的問題一再發生，情緒容易大爆發。不論是你或是對方的不是，都會造成兩人不歡而散。還在曖昧中的獅子座，千萬別對喜歡的人鬧情緒，會被對方封鎖。

健康運方面，滿月發生在命宮，注意飲食衛生，這段時間當心吃壞肚子。女性則要注意婦科方面問題，生理期會比以往更不舒服。金星與冥王星持續停留在健康宮位，著涼感冒機率較高，水分攝取也要注意，泌尿系統容易發炎。

處女座：

整體運勢

感情運方面，金星與冥王星合相在戀愛宮位，適時對喜歡的人表現一些佔有慾，對方才能感受到你的在乎。單身的處女座則是會被有些霸氣的人吸引，對方很坦率地表達對你的愛意，會對他有些心動。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽、木星、土星、水星齊聚工作宮位，受到滿月的影響，水星又即將在在工作宮位退行，工作已經超過你的負荷，並不斷需要來回修正，情緒壓力已經到達極限，很想丟了辭呈一走了之。

學業運方面，在學業宮位的天王星與火星受到滿月的能量影響，期末成績不理想，同時還有堆積如山的報告趕不完，作業不斷被退件重做，心理壓力很大。身體也會因為情緒因素而變得很糟糕。

健康運方面，太陽、木星、土星、水星齊聚健康宮位，水星又即將退行，天氣寒冷，容易感冒，造成呼吸系統嚴重發炎，一旦生病便很難痊癒。工作過勞，須注意心血管方面的問題。有許多慢性疾病一直無法改善，特別感覺厭世。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，太陽、木星、土星、水星齊聚在戀愛宮位，桃花運勢旺盛，會有許多人對你表示好感，即便已經有了穩定的伴侶，卻還是有人窮追不捨。某些天秤座會收養到懷孕的浪浪，在家中隱密的角落生一窩可愛的毛孩子。

工作運方面，在工作宮位的海王星與家宅工作的金星、冥王星相位良好，已經習慣不需要打卡上班的常態，每天邋遢在家，在床上辦公、工作的生活挺愜意的。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，有個重要朋友與你有些不愉快，封鎖了你與他的通訊與社群軟體，友情在此時終止。某些天秤座發現自己進入一個不太正派的團體，會想脫離這些人，並關閉與他們聯繫的管道。

金錢運方面，在財務宮位的天王星與火星呈現合相，並受到在人際關係宮位的滿月影響，進入斂財的宗教團體，發現自己奉獻的愛心被浪費，感到氣憤。某些天秤座則是在小孩或寵物身上破財，甚至需要分期付款一些費用。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在志業宮位，會卸下目前的任務或職務，或是某個案件有圓滿的結果，可以暫時休息一陣子。某些天蠍座會在這段時間跳槽，職務順利移交，終於可以脫離一個讓你不舒服的工作環境了。

旅遊運佳，金星與冥王星合相在旅遊宮位，會挑戰過去一直沒時間去嘗試的旅遊方式，像是環島、攻頂、追雪這樣需要堅定意志的行程。此時會發現很多私人秘境，覺得十分有成就感。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星與天王星受到滿月影響，不論是工作或是家庭問題，都讓兩人的關係緊繃到了臨界點，不理智的言語容易説出口傷害彼此，這段時間請保持理性與緘默，否則將會造成彼此間難以修復的遺憾。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽、木星、土星受到滿月影響，因為賣掉先人留下的土地或家宅，或是清理掉家中長輩的舊物，被家人或親戚數落成為不肖子，或是引起家庭糾紛。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，金星與冥王星合相在金錢宮位，除了年終獎金收益豐厚，還多了許多賺外快的機會，收入大幅增加，認真學習存錢與理財，目前的儲蓄至少可以讓你過個好年。

學業運方面，滿月發生在學業宮位，期末成績揭曉，雖然不算太優秀，但很多科目算是有驚無險過關，這學期的功課塵埃落定。某些已經出社會工作的射手座，學習的科目在此時告一段落。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星與天王星呈現合相，許多工作必須在期限內完成，突發事件與案件太多，常常需要加班，工作十分忙碌。某些射手座受到水星逆行在溝通宮位的影響，與客戶溝通不良，許多事情甚至會白忙一場。

交通運方面，水星在交通宮位逆行，一直到過完年之前，常會遇到莫名其妙的交通問題，甚至受困在某個區域，如果要返鄉，最好提早做準備。同時容易發生行車糾紛，以及被開罰單。須特別注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，終於把一筆分期付款的債務清償完畢，生活好過很多。某些摩羯投資失利，會將所有的現金補足財務漏洞，水星即將退行，生活費用稍微吃緊，盡量不要讓債務越滾越大。

人際關係方面，在命宮的冥王星與金星呈現合相，在最為窮途末路的時候，會有好朋友雪中送炭，此時才會發現誰才是真心對你好的人。某些摩羯座會被剛認識不久的對象表達好感，桃花隱隱綻放中。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星與火星受到滿月的能量影響，與喜歡的人冷戰，關係越來越糟糕，甚至接到一通簡訊，對方就突然消失在你的生活中了。有小孩或寵物的摩羯座，孩子突然走失或生病，讓你十分焦慮。

健康運方面，滿月發生在疾厄宮位，注意飲食衛生，容易罹患急性腸胃炎，吃壞肚子。女性則要當心婦科的問題，若是生理期來，出血量大，痛經的問題也會比以往還嚴重。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，領到為數不少的年終獎金，腦波極弱，抵擋不住購物廣告的誘惑。特別是由於水星在命宮退行，會很想買電器產品，但買到機王與瑕疵品的機率較高。可以的話還是把錢存起來為佳。

工作運方面，太陽、土星、木星、水星齊聚命宮，在職場或是任何領域的表現都十分受人矚目，過去的人際關係會在此時回頭聯繫幫忙，雖然集許多光環於一身，卻也必須承受許多責任與他人的寄託。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，喜歡的人鬧情緒，但你卻冷處理對方，可能會接到分手的簡訊。某些水瓶座會看到思念的人已經有了新歡，只能斷了複合的念頭。

家宅運方面，火星與天王星合相在家宅宮位，相位不良，注意家中電器、爐火的使用，同時小心門戶安全。與家人關係不太理想，某個家人可能在此時離家出走，不想回家。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某個任務或職務在此時卸下，心中壓抑的問題終於得以釋放。某些雙魚座這段時間把工作順利移交給繼任工作的人選，跳槽到新的單位去。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與冥王星相位良好，不論目前的處境有多艱難，周遭總有堅定的朋友相挺，許多人兩肋插刀給予協助，還會有意想不到的貴人伸出援手。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的天王星與火星受到滿月影響，交通工具在此時壽終正寢，當心行車糾紛，收到罰單的機率也比較高。此時要當心交通意外事故，即便乘坐大眾運輸工具，也容易因重心不穩而受傷。

感情運方面，水星在心靈宮位逆行，曾經暗戀的對象再度回到你的生活圈，或是會接到對方傳來的消息，不過雙方再也無法回到過去的情誼，即便再度見面很欣喜，但彼此之間總有無法再續前緣的遺憾。

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