2月生命靈數運勢分析：至少得先能活著 才冠得上其他的身份

引用七數的指引做為二月的開端：）

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你得有血有肉、會哭會笑，你得先允許自己是個凡人，

強裝的冷靜自持嗎？你不覺得那太多餘了？

多到把賴以維生的氧氣，都抽空了。

你是不是忘了，你至少得先能活著，才冠得上其他的身份。

★生命靈數1／塔羅運勢解析

整體運勢：心情不穩，特別容易三心二意的本週期，不適合做重大決定，所有的決策盡可能的精簡，如果可以，把重要決定的時程往後挪，對做出正確決定會較有幫助，至少多留點時間讓自己緩衝；

金錢運勢弱，容易消費奢侈品，花錢之前多想一下是必要的，免得在月初就會把後面的預算都透支光，跟家人或伴侶商討購物計畫，也是有效阻止浪費的好辦法，在人際關係亦需注意姿態問題，一不小心太過彰顯自我的態度，容易為你引來不必要的負面批評。

工作／學習狀況：在專業上能見度佳，受到長官或業主賞識、或被賦予上台、露臉重任的機會高於日常，雖然都是好事，但在這時候的你，卻特別容易因為心情起伏過大，不夠安定，而表現出過度自我的態度；

雖然職場貴人運佳，卻可能因為你的應對態度而讓好運扣分，招來一些同事或同業的排擠，建議一號人們在如此好運時，也得記得多照顧一下身邊的人，在你運勢上漲時，也讓他們一起沾個光，這會讓你賺到面子之外，也兼顧裡子。從事創意或發想工作者，在本月更是能發光發熱，提出原創的意見容易被接納，也是你在職場或學習上，能獲得肯定的關鍵。

愛情：單身者在找尋新對象上有點卡關，遲遲無法拓展新關係，那麼建議你可以檢視一下自己的態度，是否太過自我、把自己擺的太高、太急著表達自己？這樣的態度，或許會讓你誤以為自己「已經很積極了」，但殊不知就是這個「太積極、太像孔雀」的態度，嚇跑了所有可能的對象，這樣的態度通常是因為你太急著完成擺脫單身的目標所造成的，盡可能讓自己穩定、踏實與收斂，慢慢來，至少先從不嚇跑身旁的人做起吧～

有伴侶者在關係中，因為過度任性、自我的態度，可能引來另一半的不滿，這些都是日常的累積，一旦爆發，可能就會不可收拾、演變成冷戰的局面，無論你已經身處風暴之中、或是仍在事態不嚴重的階段，都建議一號人可以多多關照另一半的狀態，關懷、陪伴、主動詢問與誠意，都是必須，本月的爭端多在你自說自話、自以為的態度，如果想平穩的度過二月份，恐怕注意力不能只放在自己身上，得多收斂點才好了。

訊息指引：Page of Fire

適度的收放熱切，我們都需要的，別讓過了頭的狂熱在夜晚時恣意奔騰，

那過度的熱情先是困擾了別人，然後最終回頭，也將困住我們。

★生命靈數2／塔羅運勢解析

整體運勢：風波與混亂過後，收拾殘局、重整局面的二月，對二號人來說，需要更清醒的大腦才能將眼前的頭緒一一理清。

整個月份要推動新事物都是困難的，但你卻會看到很多機會經過，這些機會都不是單純「接住」就可以，是看到之後需要更進一步，積極的去爭取、洽談的，對你來說，這些主動，就是你需要努力的地方了，向來偏被動跟等待姿態的二號人，若能好好的把自己的想法完整的表達出來，就能得到認可、迎來好運，對於文初說的收拾混亂殘局、關係破冰或其他生活事項的改善，也都是這樣的公式，主動與清楚表達的程度高低，決定了你整個月的順利程度。

工作／學習狀況：在專業上得積極的去把原本該結束、卻一直拖著爛尾的事情畫下句點，才可能空出時間、空間，讓後面新的、比較好的機會上門，至少得先挪出一點時間跟注意力，你才能看到後續故事的開端；

所以仍是充滿煩人事項的二月，如果你還沒找到工作，那顯然你該重新檢視自己的求職意願清單，把一些莫名奇妙但一直存在的限制刪去了，

如果你正想轉換職場，那麼把手邊工作進度表列好，區分出「我就做到這邊，再多沒有了」，並且好好的按照計畫表進行。

即便你想繼續手邊的事務，本月的狀態也至少會讓你看到有些該捨的，就不要留了，必須先斷捨離，大步才能往前走了。

愛情：單身者在追求關係的進度上，也需要對自己做出全盤的檢視跟整理，遲遲無法擺脫單身，通常是因為二號人長期的畫地自限，而且對自己設下的限制深信不疑，如果那些你覺得「這樣不行、那樣不可以」的事，請先換個角度，如果擺到別人身上，同樣的事，若你覺得到別人身上就可行，那麼你顯然正在逃避改變，對吧？

對自己誠實點，敢於做些不同的事，你才可能找到跟你攜手同進的伴侶。

有伴侶者，在關係中將歷經一些爭吵、失敗，這些爭吵通常是你覺得「反正沒有用，我就不說了」的預想所帶來的，但在說這些話之前，你得先問問自己，真的每次都有努力的把話說完嗎？

還是只是遇到一點點不如預想、失控的狀況，你就停下溝通的腳步了呢？

話講一半，便是你關係中的致命傷，如果你覺得自己在關係中不被理解，那麼本月份你也會清楚看見，你還有好多該說的話沒有說，關於自己與對方的感受，請真實、沒有保留的溝通吧！這才是讓關係回到安穩的唯一解方。

訊息指引：The Moon

隱而未顯的，被欺騙的，一定是我們也在什麼時候偷偷允許它們這麼做了，

那些侵犯與損失從不會在未經我們同意時發生，

你不該再假裝一切都好了。

★生命靈數3／塔羅運勢解析

整體運勢：對三號人而言，諸事難有進展，謊言多於真實的二月份，是相當需要身旁友人跟家人支持的，在這段時間的資訊混雜，三號人容易因為身處其中，被表面的局勢誤導、被人欺騙，做出錯誤的決策，所幸這些對於在局外的人來說，是容易看到盲點的，所以即便運勢不佳，容易被騙或身陷謊言之中，但只要你願意放下身段，好好跟旁人討論，便能輕鬆跨過眼前的陷阱；

雖然生活中有許多小坑小洞讓人不滿，但二月的貴人運強旺，如果有困難，不如多多找人商討，會比一個人獨斷或埋頭苦思來得有益許多。

工作／學習狀況：在專業上，是需要練習界線的月份，本月有許多爛攤子找上你，希望你幫忙、參與、或是發表意見之類的邀約眾多，尤其是口頭邀約，更是壞的多於好的，多數都摻雜了一些隱形的陷阱，如果能就做好原定排程的事，對三號人來說就是最安全的策略，如果不行，那麼就要加倍仔細的去檢視合約、避免口頭、沒有白紙黑字的請求，這些都相當可能讓你在專業上被扣分、或是蒙受金錢利益的損失，收到非預期的報酬，更是機率很高的事；

如果你能堅持自身的立場，通常能幫你篩掉不良的工作邀約，留下來的，則能放心收到實益，如果你不知道對方的意圖是否純正，那麼這些堅持跟白紙黑字的協定，便是很好的測試了。

愛情：單身者爛桃花多，雖然有許多認識新對象的機會，不過卻多屬短期關係、或是對方還有其他目的的機率居高，所以認識對象的機會仍舊可以把握，只是社交禮儀也得守好，不要剛開始就透露過多私人資訊，有節制、禮貌的交談，可以幫你篩選掉那些別有所圖的人，能留下來的，通常才會是值得再繼續發展的對象。

有伴侶者在關係中也容易有互相欺騙，或被對方欺騙的狀況發生，但更可能發生的另一種狀況，是三號人的自我欺騙，為的是不處理某些關係中的問題，如果你正在做這些事，這些無論是被欺騙、或是你自願忽略的謊言，都很可能在二月份爆發開來，帶來關係的生變；

三號人若想真的讓風波過去，關係平穩，那就勢必不能逃避講出真心話、或是看到的事實，當你足夠真誠，你會發現真正的危機從不在事件表面，而是害怕不被接受的逃避，越誠實與真實，才能帶來關係中真正的安定，而非表面的和平。

訊息指引：Seven of Earth

耕耘的過程，與努力同等重要的，是揀選，不做選擇向來是最爛的選擇，

看似繁盛的、茂密的憂愁，它們幾乎啃食掉了未來的所有可能。

★生命靈數4／塔羅運勢解析

整體運勢：重新調整腳步再出發的月份，對四號人來說，寫完了一整年突破舒適圈的考卷，回頭看看過去的自己，是否太過畫地自限、擔心過頭了？

二月份的你將感到局勢明顯的不同，終於不再是逆風了，不過倒不是因為風向有什麼改變，只不過你終於懂得如何靈活的，跟上生命帶給你的指引。

本月的挑戰跟競爭仍多，但對你來說，都是可以跨越、並且能帶來良好成果的事，與人的溝通順暢，也是來自於你願意說出更多關於自身的立場，而不只是一些表面的漂亮話，如果有運氣，那麼是因為你做對了一些事，所以才能把它抓緊。

工作／學習狀況：在工作上順風而行，抓緊機會、並且懂得誠實以對的你，越真誠，就得到越多客戶、業主的認可，這些認可可不是口頭的認同而已，而是真的可以幫你帶來實質收益的；

無論四號人從事眼前這份工作有多久，對你來說，這都是久違的重見光明，除了金錢跟地位，那說的更是一種找到方向的清爽感，雖然不合理的要求、或是考驗仍舊存在，不過都沒有以前那樣讓人窒息，因為你已經找到辦法應對，在溝通、執行度都良好的二月份，四號人的荷包滿滿，心境自由，能過個愉快的好年了。

愛情：單身者在感情的追求上，會有遇上人競爭的局面，若你沒有特定喜歡但未發展的對象，那麼你可能看到一個條件不錯、除了吸引你，更吸引其他人的對象，若你是已經解開限制的四號人，能依循直覺、採取快速的行動，則有機會打敗其他競爭者，進入感情關係或初步獲得對方青睞；對於已有對象但尚未發展的四號人來說，則適合告白，將感情確認下來，成功的機率是相當高的。

有伴侶者，在關係中則是處於愉快的小吵小鬧中，你仍會感到伴侶「很搶手」這件事，但如果你表現得宜，願意不綁手綁腳、多將愛意落實在行動中、也放在口中，那麼感情生活就會是愉快、穩定的；

你會發現自己的真誠，通常也都能為伴侶做出很好的示範，對方將很輕鬆的跟你做出一樣體貼的事，感情的外部競爭者雖有，但因為溝通良好，這些看似負面的小問題，也仍變成一種加分的情趣，而不是危機。

訊息指引：Ten of Fire

重覆的日常變成了沉重的監牢，

太多看似同等重要的，那些雷同的，都變得廉價了，

割捨、排序與選擇，比起計畫，行動才是更珍貴的。

★生命靈數5／塔羅運勢解析

整體運勢：好壞交雜，生活局勢大致是穩定的，卻免不了一些情緒控管不佳的人頻頻對你情緒勒索，多數問題如果你能在當下就察覺，擋在外面也就沒事，但這個月的你（也可能一直都是這樣啦）卻很容易放任別人的那種不明顯的侵犯，一點點情緒上的不適，只要不大，你都會當成沒事般，小心就是這樣的態度，日積月累、一點一點的，就養大了身旁這些失控者的胃口，如果你之前經常放任自己，那這個月將會看到這些問題的爆發，你必須得明確的阻止跟拒絕那些不當的請求了。

其他運勢雖穩定，但還是很難忽略這些煩人的人，你得堅定意志，開始練習對他們說不了。

工作／學習狀況：在專業上，若你能專注在自己該做的事、不去答應一些緊急支援、人情關說，則本月可以順利過關，手邊工作便能掌握良好的進度運行；

現況的你也無法再負擔更多別人的、或非原本排程內的工作，但這段時間卻特別多這種臨時、隨機、不合理跟明顯麻煩的請求，如果五號人不想自己陷入混亂，或是進度被拖垮，那就要守好自己的底限跟嘴巴，不要隨意答應別人一些明知做不到的事，這個月若有麻煩跟進度延遲，幾乎都是經你允許的、自己隨口說出的承諾，工作跟學習的進度是否良好，幾乎全由五號人自己選擇的應對來決定。

愛情：單身者，若你尚未有特定看上的對象，可以考慮多從身旁經常相處的人來培養，那些平常特別願意對你伸出援手的，只要你願意，都可以多花點時間跟他們相處，即便他們已有伴侶，你也很可能從他們身邊挖掘出類似的人，或經由轉介紹得到新的機會，至於陌生機會（譬如交友APP或網路）可能也有，不過遇到怪人的機率也挺高，在交友運不錯的此時，都可以嘗試，但身邊原本熟悉的圈子，對你來說會是更理想的途徑。

有伴侶者在關係中，伴侶的情緒不穩，容易直接干擾到你的心情，但並不代表必須要由你來「為伴侶處理情緒」；

應該說，如果伴侶情緒不好，你可能得回頭看看，是不是很多時候，就是因為你「自願為對方負責」的態度，在平日就餵養了不少對方的「不想為自己情緒負責」，才造成你需要無止盡的做更多來安撫對方。

若你正在這樣的風暴中，想重回關係的平靜是可能的，那麼是時候退開一點了，單純的陪伴，但不處理問題，引導對方能說出自己想要的，對雙方關係改善才有幫助。

訊息指引：Six of Air

守在原地從不是眼前最重要的，別總告訴自己正在消極與過渡，

總把積極放在明天，那麼消極與過渡，都不會過去的，

我們怎麼能只有期待，然後只騙自己期待的即將到來？

★生命靈數6／塔羅運勢解析

整體運勢：真正的答案，總是藏在某些看似阻礙或障礙的背面，六號人得用一種不預設立場的態度，才能跟好運站在一起久一點。

六號人在本月份將面臨一些選擇，奇妙的是，這些選項看似都有明確的「好」跟「不好」，不過你可能也會同時發現，這些好與壞的判斷，通常是「大家都這麼覺得的事」，但跟「你自己認為的」卻不一定兜得上，這時候就考驗六號人的智慧了，若六號人可以遵循直覺，去做自己認為好的選擇，而非跟隨大家的意見跟聲音走，那麼你會發現這段時間，生活處處是可為之處，也可以得到不少實用的資訊跟資源。

反之，若你只是選了大家都想選的，雖然手邊拿到的東西也不錯，但快樂就是少了那麼一點，在運勢無論如何都不會太差的本週期，為自己冒一點險，則是為六號人的愉快生活再加分的重點。

工作／學習狀況：在專業上有重大發展，可望簽下重要合約，或得到一個長期可靠穩定的合作對象，這些都能幫你的財務大大補血、加分，這是一波今年不容錯過的絕佳運氣，雖然六號人心裡清楚，卻容易因為想得太多，自我限制過多，讓這些明明還能更好的發展，只發揮了局部，仍有一些未解鎖、或因為自己不敢突破而錯過的項目；

整體來說，在工作跟研究學習上，其實六號人都可以感到自己被重用，有用武之地，如果你有意見，不妨更大方的提出討論，被採納的機會是相當高的，別迂迴想得太多，多展現自己的特殊觀點，你專業上的發展會更上一層樓。

愛情：單身者會因在職場、研究跟學習單位的發光，吸引到環境中的愛慕者，在這段事業、個人形象都特別亮眼的時期，桃花當然由能發揮專業素養的地方來，所以公司、學校、甚至是開會的會議室、研討會等，都是你可以吸引對象的場合，多出席、多發言、多展現自己的意見，你若真想脫離單身，這些都是必須，就請不要太害羞囉！

有伴侶者在關係中能掌握進度，引導伴侶，雙方相處的品質良好，但是還少了一點放鬆跟自在，如果你也感覺到，兩人說話總是包著一層包裝紙，而不是裸裝，那麼是時候把多餘的客套、言語裝飾拿掉了，在基本氣氛良好的狀態下，如果能更少一點客氣，多一點大方，就可以讓相處的品質因為真實，而更感到契合與融合，如果你正覺得少了一點什麼，不如就往這個方向試試吧～

訊息指引：Eight of Air

那些受困，只是因為我們忘了另一頭看來的故事，可能會不同，

入戲之餘也別忘了偶爾瞥個頭，從別的地方看來，

故事跟你想原本一直以為的，很有可能完全不同。

★生命靈數7／塔羅運勢解析

整體運勢：自我限制，會讓你在本週期看不到更多可能性，因為情緒過多、誤判局勢，導致人際關係的不順利；

因為這樣的心理前提，會讓七號人在二月面對眾多的批評跟質疑，如果你已經身處二月之中，希望抽身的話，顯然得先把情緒好好宣洩個徹底，才可以讓身心恢復至較安穩的狀態，而不只是單靠壓抑跟忽略來處理問題，事實上眼前這些失控，正是因你一再的忽視自身情緒而起，情緒不會因為你假裝看不見、忙著控制它而消失，若生活一再失控，眼前該做的，是釋放與清創，而不是走回老路，繼續若無其事的生活。

財務與投資運看好，正偏財皆旺的本週期，好好處理舊帳，生活的友善才會對你產生意義。

工作／學習狀況：在專業上被鞭策著前進，有許多你不敢挑戰、甚至可能是一直逃避接手的任務上門，總體而言，會讓七號人感到「很害怕，但不接受又不行」，這些任務都是需要抵抗一些雜音、堅持自身立場，才可能做得好的，若是接了，但丟出的方案卻是隨波逐流、依循舊制的，那麼就會在職場或研究單位招來負評，雖然這與堅持自身立場同樣會有一樣大的雜音干擾，但結果卻是兩極，前者的負評是從頭到尾，而若你能堅守立場做對的事，那麼雜音就只是過程，他人對你的評價，會在好的成果出現時，完全煙消雲散。

整個月的確是無可選擇的不好過，但這個不好過帶來了什麼，卻可以由你自己的選擇來決定。

愛情：單身者得跳脫出「談戀愛應該要怎樣怎樣」的既有框架，你才能看到機會在哪，對你來說，談戀愛好像有一套公式，如果沒有符合某些條件，就算不上是戀愛，但這些條件真的是你自己想要的嗎？如果你單身已久，那麼或許你從未問過自己這個問題，回頭看看，如果後續沒有別人會為你的戀情評分，你是否還覺得目前設定必要的條件是重要的？

重新思考、排序、定義你對於戀愛及戀愛對象的要件，便會為你的單身生涯帶來不同於以往的風景。

有伴侶者在關係中，也是努力被鞭、才會有點進展的局面，面對伴侶的無理取鬧、刻意挑釁，對方真的是毫無緣由這麼做的嗎？

那些看似爭執跟不愉快的點，背後都有同一個訴求，或許你的伴侶已經看膩了你的自我虐待、過份壓抑之後又大爆發的劇情，對七號人來說，坦然與示弱，是你目前最該做的，過去的逞強、強裝理性，早已不適用眼前，既然這些做法正是帶來關係痛苦的絆腳石，那麼你緊抱不放的堅持，又是為何呢？

訊息指引：The Emperor

你得有血有肉、會哭會笑，你得先允許自己是個凡人，

強裝的冷靜自持嗎？你不覺得那太多餘了？

多到把賴以維生的氧氣，都抽空了。

你是不是忘了，你至少得先能活著，才冠得上其它的身份。

★生命靈數8／塔羅運勢解析

整體運勢：將生活焦點挪回家庭、以及伴侶身上，是為八號人帶來良好心情的最佳做法，在二月份，你會發現跟外界連結的時間變少，一方面是大家突然減少找你的頻率，一方面也是家人需要你更多的陪伴，另外，你也會發現自己好像花了太多時間在無益的人際關係上，這些都將有機會在這個月被你看見、並動手整理；

二月份是調整生活步調、時間分配的週期，當你務實的開始做些變動，便能在當下就感到神清氣爽，並且，這樣的基本氣氛，我們也可以延伸到財務跟生活其它面向，看不順眼、太佔空缺、食之無味的選項，就趁這段時間一次出清吧！

工作／學習狀況：在專業上將終結一些無實益的合作，表面看似是業績減少，但實則是為後面即將要來的更好機會鋪路，目前的工作或研究，已經進行一段時間，是否能夠帶來好的效應，其實答案早已相當明白，但對八號人來說，過去這段時間可能都忙於拓展，沒有時間好好的喘口氣、整理路線，而二月份正巧有一段這樣的空檔；

把那些明知沒有結果，卻還死撐不放的東西丟開吧！

雖然會帶來一點危機感，但適度的危機感卻是推你前進、大開疆土的動力，別排斥改變，再過一段時間，留在原狀只會讓你感到無比倦怠，手邊工作目前進行得不錯的，在這段時間可以得到一些收益，開心收下這些成果，然後重新排定未來一年的計畫，就是八號人最好的年節消遣了。

愛情：單身者，如果你多保留一點時間跟私人的聚會跟休閒活動，那麼在本月發展出新交友關係的機會還滿高的，請適度的關掉、排開與工作相關的聚會，跟那些跟你沒有利益往來、工作關係的人際圈多多交流吧！

你的機會就在這些日常之間，在這些聚會裡，不是應酬，就請你輕鬆的做下班後的自己，你的自然與放鬆，會幫你帶來合適的對象，或讓人有多一點意願幫你介紹新的機會。

有伴侶者在關係中，與另一半相處愉快之餘，就請不要大開工作或應酬模式，讓兩人世界保持純粹，專心與對方相處、出遊，都是很好的選項，會帶來好心情，得多注意的是，一旦你又開始把兩人拉到群體之中，參加一堆家族、朋友的聚會，反而會讓關係因為他人的評論、眼光、或跟其他群體互動過程間，帶來一些不愉快、或是爭吵的材料；

如果八號人想在各處都保持這種良好跟清爽，那麼就得把公私領域畫得更清楚一點，把時間多留給重要的人，對你才是最重要的事。

訊息指引：Ace of Water

重回那個讓你身心舒適的節奏，惱人的一切，你不該留，

生活需要的是精簡的清爽，拋開塞滿瑣事的煩憂。

★生命靈數9／塔羅運勢解析

整體運勢：最近的九號人們，你是否太汲汲營營在取得平衡、或是控制事態、事先安排細節上了呢？

這些過度的控制，就是你痛苦的來源，在這段時間，如果你不肯放下對細節的掌控，去好好放鬆過生活，那麼你就會發現更多事情陸續不如你的預期，讓你心生批評，變得更不想跟這些人事物應對；

既然這些控制所帶來的事先安排、負面情緒，並不會讓事情變得更好，那麼顯然你該做的，是收手靜觀事態的發展，當你願意放下過多的控制，才可能客觀看見事情有其原本該有的韻律跟走向，除了看懂，我們能做的，就是順流而行，當你丟開那些規規條條與「我覺得應該要...」你就會發現生活與財務一切都好，所有的擔憂，都是多餘。

工作／學習狀況：在專業上避免說服那些「早知道沒用」的人，應該說，你得認清那些不負責任的、講不聽的、理由一堆的人，本來就不該是你的合作對象，而你覺得工作中充滿失控與煩躁感，多數則是因為你花了太多時間，在無用的人或事件上面；

本月的工作排程將有一波換血，若你的工作是與人接觸的，新舊交替的時節又到了，生命會幫你把那一波不適用的人清除，換上一批新的、更好的合作對象或是顧客，對於從事事務性工作的人來說，也會在這段時間終結掉一些已經爛尾，卻佔著缺的任務，面對這些離開，九號人只需認清那些不需要留、留下他們也非你的責任，輕鬆的態度，便能帶來工作與財務流入的順暢。

愛情：單身者在追求新戀情上，得抓回自己的進度，重新整理出自己想要的時間排程，或許對你來說，沒能迎來新戀情，是因為自身也抗拒跟人有太密切的接觸，對於現況是單身的九號人而言，目前並非最好的時機，但過去一段時間，你因為想趕上某些「這時候就是應該要如何如何」的進度，為擺脫單身而擺脫，當你可以調整一下心情，便能看懂自己適合的時間跟進度，或許這些真非當下的重點，而新戀情的到來始於放鬆，你正是少了這一點點。

有伴侶者在關係中得當你自己，別做那個過度配合的人，這段時間你或許會感到更加無力，伴侶對於你的勸告，好像總是看不見、聽不懂也做不到，但這些都不是靠你一直說、一直努力就能達到的，若你真要問個原因，那很可能不是你努力不足，而是你努力過頭了，把對方該做的都做完，那就會看到另一半更加擺爛、你只會更生氣而已，放下手邊的過勞，把他們該做的事都還給他們吧！

我知道你可能要說「那就沒人要做啦」或許是如此沒錯，但沒人要做的事，也不該是你做哦！先照顧好自己，那些你不想，對方也不動的事，給他們時間，去他們該去的地方，你會發現重新整理、放下重擔的關係，又重新有能呼吸跟喘息的空間了。

訊息指引：Six of Earth

權衡與精算得失，得是真正的公正，別跨過界、自以為那是平衡，

無論少給或多得，都不是眼前最該做的，

有節有度有秩序的，生命自會回到它該有的最佳進程。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。