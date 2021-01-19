錢包塞滿滿！2021星座年終獎金 6個星座財神降臨領超多

年關近了，年終獎金呢？今年特別不一樣，國際情勢被疫情影響，各行各業深受其害。再苦也得工作賺錢，再累也想領個年終，來安慰一下自己的辛勞。來看看哪些星座的年終獎金是苦哈哈，又有哪些星座是光彩依舊呢？(星座分析僅供參考並非絕對，命運還是掌握在自己手裡喔。)

被衰神拜訪的四位星座：

第四衰：天秤座

認真努力的天秤座，實在得不到什麼助力，只能咬牙苦撐。今年工作運勢本來就不好，貴人運也稍嫌不足，接連之下影響財運，紅包當然也大縮水了。若想要有好的表現，只要耐心撐過這段時間，新氣象就到來了。

第三衰：水瓶座

善於思考及創造力的個性，在疫情滿天飛的今年，沒有提供任何效益。反倒是寬大的心胸還有愛好和平的心，把小人當貴人，錯信他們，辛苦努力而來的績效，就這麼默默的被拿走了，可真是心酸無人知呀！更要擔心與年終獎金擦身而過。

第二衰：處女座

處女座內心世界一團亂，對外要擔心工作事業，因為被疫情干擾，所以無任何進展；對內要煩惱愛情跟家庭，被操到快翻掉，也因此在工作上有力不從心的感覺。若想要拿到好的年終獎金，真的得很拼才行。

第一衰：雙魚座

真要替雙魚座抱委屈了，國際情勢來幫倒忙，導致本身的拼勁沒有好表現，加上衰神把好運趕走了，工作自然就呈現不出亮眼成績，所以幾乎是繳白卷給老闆看的意思。給你們建議，若真的沒好成績，就乞求老天賜個紅包安慰一下吧！

運勢平穩的2名星座：

第２平穩：金牛座

今年財運則稍嫌平穩，有可惜的也有可賀的。可惜的原因來自於自我矛盾的心理所造成，出現機會又有所擔心，以致於錯失不少。可賀的是會有意外之喜、意外之財，平日有所努力的人，在老闆眼裡，還是會頒發一筆獎金。

第１平穩：雙子座

太過在乎別人的眼光，做事顯得綁手綁腳，再加上疫情緣故，導致工作上沒有亮眼成績。幸運之神來去匆匆，恐怕年終獎金得靠自己的偏財運了，應該買張彩券試試手氣，有機會為自己加薪。

好運降臨的六名星座：

第6好運：牡羊座

最愛拼第一的牡羊座，沒有因為疫情影響而鬆懈，始終按自己的步伐循序漸進，事業策略隨機應變。貴人運頗盛，平時結交的各方人士，於年底時分，成為工作的最佳助力，想當然爾，年終紅包勢必少不了。

第5好運：摩羯座

在今年疫情影響之下，公司職員大多人心惶惶，只有摩羯座仍保有毅力，依舊默默地為公司付出。又此同時摩羯座像磁鐵般，把好運又再次吸到自己身上，希望的曙光又再次被綻放，年終獎金當然為數不少。

第4好運：天蠍座

用心且盡責的天蠍座，被疫情影響之下，英雄無用武之地，在事業上無顯著進步，財運也不如預期。年底機會主動找上門，平日只是噓寒問暖的朋友，現今成了合作關係，順勢帶動財運，不論是年終獎金還是偏財運，都在理想狀態。

第3好運：獅子座

今年的國際情勢，將獅子座的財運，幾乎推到了谷底，事業也受創嚴重。好在年底運勢回穩，工作心態也提早做好準備，在事業上的貴人也出手幫忙，所以靠著對市場的靈敏度，年終獎金的部分，自然而然就不會太少。

第2好運：射手座

射手座做事積極、能力優秀，無奈受困於疫情，在此毫無任何助力。所幸下半年開始，福星到來，財水湧入，射手座朋友一改上半年憂愁，連帶受到老闆重用，因此可在本身也懂得把握好時機的情況下，為自己爭取到大把的年終獎金。

第1好運：巨蟹座

今年投資求財運勢並不理想的巨蟹座，在2020年幾乎停頓。幸好年底出現轉機，工作在貴人相助之下，運勢頗佳，順勢而為，且家庭及感情相繼有助力出現。因此有望在兩助力的幫忙，領得豐厚年終獎金。