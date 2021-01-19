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心理測驗／想變蝴蝶還是瓢蟲？ 了解適合自我的工作類型

聯合新聞網 / 綜合報導
找到一份適合自己的工作，是許多現代人追求的目標。圖片來源／ingimage
找到一份適合自己的工作，是許多現代人追求的目標。圖片來源／ingimage

找一份能與自己的興趣、能力相符的工作，是許多人夢寐以求的目標。但究竟自己擅長什麼樣的工作，有時連自己都不清楚。日本網站「カナウ」近日就分享一則心理測驗，可以看出自己到底適合什麼類型的工作。

請問：假設你可以變成一隻昆蟲，你想變成哪種蟲？

A 蝴蝶

B 瓢蟲

C 獨角仙

D 蚊子

選擇A蝴蝶的你，適合秘書一類的管理職，以及幼兒教師。你有敏銳的直覺，當幼童或新員工等需要協助時，你能立刻察覺到。而你對於挖掘他人的潛力也很有一套，當別人受你指點，對你表示出謝意的時候，你也更能從中了解自己的責任感。不過你容易受到外在評價影響，這也是需要注意的點。

選擇B瓢蟲的你，適合擔任新聞工作者、攝影師、配音員等會面臨多種刺激的工作。你是個充滿好奇心的人，一旦接觸到新資訊，你就會自然感到充實而滿足。且這些不同的體驗，更是能轉換為成長的養分。不過也要小心不要太過一頭熱，以致不知不覺間砸了太多預算，可以和具有管理能力的人互相搭配看看。

選擇C獨角仙的你，適合營業方面，以及代書、會計師等職業。你是個能先做出清楚判斷，再積極行動的人，本身就懂得如何運用長才。而要是能做到符合自己的天職，更是會因為工作上的成就、收入，進而肯定自我。你要注意的是有時會為了目標，而採取太過強硬的手法，需多加注意自己與團隊的協調性。

選擇D蚊子的你，適合廣告、外文翻譯等情報相關的行業。你有著不錯的語言能力，能根據現場對象的需要，迅速將你手上的情報，用淺顯易懂的方式傳遞出去。為了達成你的天職，或許多學一些外語是不錯的，也可以跟有經驗的人談談，更能夠事半功倍。

心理測驗 職場

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