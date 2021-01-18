唐綺陽星座運勢週報：白羊金錢上有回饋 金牛吸引年輕桃花

星座專家唐綺陽昨(15)日在臉書分享一張「世界上最可怕的6件事」梗圖，引起廣大網友迴響，其中6個星座直接中槍，包括「得罪天蠍座、欺負獅子座、愛上水瓶座、拋棄巨蟹座、對象雙子座、你是天枰座」，很多人想知道其中的解析，因此唐綺陽也開了直播跟大家解釋，並意外指出「風向星座」都是人類蝦疵品。

2021-01-16 09:29