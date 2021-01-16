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世上最可怕六件事瘋傳！唐綺陽深受其害 點3星座為「人類瑕疵品」

聯合新聞網 / 綜合報導
星座專家唐綺陽。 圖／唐綺陽占星幫
星座專家唐綺陽。 圖／唐綺陽占星幫

星座專家唐綺陽昨(15)日在臉書分享一張「世界上最可怕的6件事」梗圖，引起廣大網友迴響，其中6個星座直接中槍，包括「得罪天蠍座、欺負獅子座、愛上水瓶座、拋棄巨蟹座、對象雙子座、你是天秤座」，很多人想知道其中的解析，因此唐綺陽也開了直播跟大家解釋，並意外指出「風向星座」都是人類瑕疵品。

唐綺陽在臉書「唐綺陽占星幫」貼上了一則梗圖，寫道「聽說這是今天最多人討論的圖？深受其害的我決定轉PO」，內容寫了世界上最可怕的六件事，包括「得罪天蠍座、欺負獅子座、愛上水瓶座、拋棄巨蟹座、對象雙子座、你是天秤座」，馬上引起網友熱議，但還是有人對內容不解，於是唐綺陽晚間也開了直播解釋

唐綺陽說第一個「得罪天蠍座」，因為天蠍座很容易招黑，大家都認為天蠍座很愛報復，她也提到「報復之心人皆有之，天蠍座則是不會忘記。」誠心誠意對你好，或是根本沒做什麼事卻得到不好的待遇，當然會很悲憤。

再來是「欺負獅子座」，好比在非洲大草原，你敢欺負獅子嗎？平常雖然看起來很老實、和藹可親，但如果你欺負他，那頭睡獅就會生氣醒來，堪稱暴風等級。

第三是「愛上水瓶座」，你的愛將不會得到正常回應，一切對愛的邏輯都不通，所有對人的招數在水瓶身上都不管用，愛上水瓶座就是災難的開始。

第四「拋棄巨蟹座」，會得到莫大的損失，還以為自己是高高在上，結果拋棄之後才發現少了很多好處，或是他們根本沒有感覺，好像有你沒你沒差，讓人感到不舒服，是不是很可怕。

至於「對象雙子座」，唐綺陽直呼「愛上一個人格分裂患者，很有趣嗎？」等於愛上了一個天使惡魔化身，而且雙子很愛「變來變去」、「莫名其妙」，就是一個邏輯不是很正常的人。

最後最令大家好奇的「你是天秤座」，她則說「讓我仰天長笑30秒」，終於有人發現天秤座很奇怪這件事，水瓶座是怪在外面，天秤則是怪在裡面。天秤蠻可怕的，很難被取悅，叛逆至極，難以理解，但外包裝又很和善，說到記仇，天秤又比天蠍更強，可能天蠍都忘記了，但天秤卻都記得，只要有不平衡感，就會起來動作，唐綺陽認為當天秤很累。

唐綺陽也進一步說三個風向星座「水瓶、雙子、天秤」都是「人類瑕疵品」，看起來聰明，很會交朋友，但實際上靠近一點，多了解他們之後，就會發現跟原本想的不一樣。

唐綺陽分享了網上瘋傳的梗圖「世界上最可怕的六件事」，表示自己也深受其害。 圖／唐綺陽占星幫
唐綺陽分享了網上瘋傳的梗圖「世界上最可怕的六件事」，表示自己也深受其害。 圖／唐綺陽占星幫

星座運勢 唐綺陽

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