每日星座運勢／處女保留隱私非壞事 運用智慧謀財

2021-01-23

牡羊座

春風滿面，享受被人疼愛的感覺。

整體運：★★★★☆

有異性主動向你獻殷勤，有種備受愛護的滿足感，單身者想戀愛應珍惜對方的付出，給對方回應就能如願以償。沒有金錢上的煩惱，庫存豐厚，不妨拿點給父母，盡盡孝心。

愛情運：★★★★★

超級戀愛日，盡量釋放你天真無邪的笑容，可以提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

心態平和，一點點收穫都能讓你感到滿足，愉快的心情也感染了身邊的人。

財運：★★★★☆

用一部分錢財投資公益事業，日後易獲得福報，得財神眷顧。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00咖啡棕

開運方位：正西方向

金牛座

要做一個守時、講原則的人。

整體運：★★★☆☆

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要；無預算的開支較多，財政易出現危機，要記得提倡節儉；與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，要學會包容，耐心的聽取對方的意見，然後一起分析、解決問題。

愛情運：★★☆☆☆

伴侶之間不用忌諱爭吵，有時候爭吵也是一種交流方式，只要吵完之後一起應對問題就行。

事業運：★★★☆☆

顯得較為嚴厲，而且有點固執，讓人產生厭惡感。你要好好反省一下才行唷！

財運：★★☆☆☆

貪玩、愛享受也會使辛苦賺得之財流失！

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00辣椒紅

開運方位：正東方向

雙子座

恰逢朦朧愛情。

整體運：★★★☆☆

與對方的關係有種曖昧的味道，可又因他的遲疑而邁不出關鍵的一步，其實你的主動同樣能打破這種格局哦！今天還是不必往證券市場跑的好，只會徒勞無功；今天會有突發狀況發生，因欠缺魄力而導致事情有中斷的危險。

愛情運：★★★☆☆

在服飾打扮上花些心思，給異性新的視覺衝擊，有機會與心儀的對象邂逅喔！

事業運：★★★☆☆

感覺有些茫茫然，很多事情的改變讓你有點不知所措。別驚慌，做到處變不驚才好。

財運：★★★☆☆

想存錢宜多花點心思，勤勞點、節儉點就能存錢囉！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00杜鵑粉

開運方位：正西方向

巨蟹座

衝動是魔鬼。

整體運：★★★★☆

投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會遇到心儀的對象，別表現的太小家子氣，大方地與對方交往會有好結果喔！

事業運：★★★☆☆

人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。

財運：★★★☆☆

進的雖說是小財，但是小錢積蓄可觀。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00辣椒紅

開運方位：正南方向

獅子座

你的愛情有點像苦咖啡。

整體運：★★★☆☆

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法；財運平平，今天還是把投資的衝勁收斂收斂的好哦！努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與讓你心動的異性結緣，但你缺少安全感而遲遲不肯表露自己的情感。

事業運：★★☆☆☆

流言蜚語不絕於耳，表面上不在意，但內心卻很難受，向親友傾訴，尋求支持方可克服。

財運：★★★☆☆

想留住更多的財富可裝裝窮、藏藏私房錢，最怕錢財露白，一旦讓人知道你有錢，易引來借錢者！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00象牙白

開運方位：東北方向

處女座

保留隱私並非壞事。

整體運：★★★★☆

戀人對你的事會特別感興趣，可別什麼都向他透露，保留點隱私，可增強對方了解你的慾望；即便是密友，也別把夫妻間的隱私與對方分享，小心會變成公開的秘密；如自己有車，不妨開車出遊，能讓你感到刺激興奮。

愛情運：★★★☆☆

有機會參與很不錯的學習團體，在活動以及學習過程中，可以遇到心靈契合的良師益友。

事業運：★★★★☆

展現風趣幽默的一面，感染了身邊的人，給他人帶來了歡樂，你內心也得到了極大的滿足。

財運：★★★★☆

賺錢比較輕鬆，能夠靈活運用腦筋，以智慧謀財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00湖水綠

開運方位：正北方向

天秤座

受到眾人的關注，有被重視的感覺。

整體運：★★★★☆

平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些相關的證券訊息看看，為下一輪的投資做好準備。

愛情運：★★★★☆

有機會與舊情人重逢，內心的愛情之火再次被點燃，但進一步發展機會並不大。

事業運：★★★☆☆

內心沉悶，容易胡思亂想，適合四處散散心，找朋友聊聊天，別把自己憋壞了。

財運：★★★★☆

財運變化多，大多會由壞變好、從散而聚。容易得到長輩幫助，也有機會收到禮物。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00象牙白

開運方位：正南方向

天蠍座

外出機會多，感受豐富多采的生活。

整體運：★★★☆☆

今天有時間陪伴另一半，公園、遊樂場都是約會的不錯選擇，彼此都會有快樂之感。傍晚有機會經朋友介紹而結識一些新朋友。晚上可收集一些報刊雜誌上的新聞，增加茶餘飯後的話題。

愛情運：★★★☆☆

保持心情開朗，自然大方的與異性相處，可提升戀愛運。已婚者彼此多溝通，以免感情變淡。

事業運：★★☆☆☆

處理事務的過程中容易遇到一些小麻煩，面對突如其來的變動應懂得隨機應變。

財運：★★★☆☆

財運平穩，如果到銀行貸到一些款項，能得到合理的利用。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-09:00薰衣草紫

開運方位：正東方向

射手座

平凡的一天，要在平凡中感覺生活的情趣。

整體運：★★★☆☆

今天感情過於沉悶，很難帶給對方新鮮感，容易使感情變淡。多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，讓你覺得生活豐富多彩。有機會到運動場健身鍛鍊，身體輕鬆能助你思路更加清晰。

愛情運：★★☆☆☆

情緒低落，容易把氣出在另一半身上，對方不理解時很容易產生摩擦，為小事而爭吵。

事業運：★★★☆☆

長輩們對你管得過多，讓你覺得煩。別生氣，他們說你也是為你好，表現得順從一些才好！

財運：★★★☆☆

小聰明能夠解決大問題，但今天要小心聰明反被聰明誤，與財神錯身而過。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00琉璃銀

開運方位：正北方向

摩羯座

必要時需拿出些魄力。

整體運：★★★★☆

今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，單身者有機會遇到有緣人，談話投機，經過心靈交流，感情不斷升溫！

事業運：★★★★☆

收穫頗豐的一天，容易因親友推薦而結識上層人士，給你帶來良好的機會。

財運：★★★☆☆

自視過高只會讓你得不償失，循序漸進才是最好的取財之道。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00臘梅白

開運方位：東南方向

水瓶座

運勢旺盛，及時把握別錯過。

整體運：★★★★☆

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★☆☆

多與人交往，交流想法，彼此了解，彼此互動，這樣對你會很有利。

財運：★★★★☆

經濟壓力減小，賺錢管道多。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00脆梅青

開運方位：東南方向

雙魚座

人與人的關係可得到改善。

整體運：★★★★☆

處於冷戰或失和的情侶今天有雨過天晴的徵兆，放下面子或某些堅持可緩和兩人的關係；在所在地進行投資能及時進行掌控，進展更為順利；學習上易產生厭倦的心理，無法安下心學習。

愛情運：★★★★☆

夫妻之間多尊重彼此的私人空間，多體會彼此的內心感受，感情自然能順利發展。

事業運：★★★☆☆

容易有挫折感，主導慾望增加卻往往事與願違，因無法忍受而產生負面思考！

財運：★★★★★

財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者適合在競爭中得財。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00湖水綠

開運方位：東南方向





