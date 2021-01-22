每日星座運勢／雙子事業宜採取守成 理財見好就收

2021-01-22

牡羊座

自信才能提升運勢。

整體運：★☆☆☆☆

財運很遜，高風險性的投資最好能暫時擱置，另外對於財產的保管也要確實做好，以免破財；在追求所愛時應表現得自信一些，平等的心理地位才不會導致兩人的差距拉大；事業上如果表現不夠自信，會讓整個團隊都失去戰鬥力。

愛情運：★★☆☆☆

你是否不知不覺吸引了別人的眼光？沒意思的話可別胡亂放電，和異性保持距離才好。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，心態上特別的不穩定，情緒性的反應很多，盡可能讓自己獨處，多少可以避免外力的干擾！

財運：★☆☆☆☆

賺錢辛苦，金錢支出頻繁。要注意，若一意孤行、過度貪心恐會破財！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00水鑽藍

開運方位：正北方向

金牛座

運勢低潮期。

整體運：★★☆☆☆

今天單身者有難得的表白機會，但要留意小人從中破壞，在戀情未確定前不可四處散播。理財的熱情被激發，但因欠缺審時度勢的觀念而導致斬獲甚微。學生族的學習態度積極，若能虛心請教，課業上的突破會更加明顯。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間容易發生冷戰，壓抑的氣氛讓愛情減分；戀愛中的人溝通時間增多，但各持己見。

事業運：★★★☆☆

對很多事物都抱持著隨緣的態度，良好的心態也讓你收獲到意外的驚喜。

財運：★★☆☆☆

對於投資獲利莫抱持過高期望。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00橄欖綠

開運方位：正西方向

雙子座

成功者與平庸者的區別，就在於相信自己。

整體運：★★★★★

對於新的任務會感到有些恐懼，不喜歡挑戰和改變，可被動接受只會讓你越做越糟；財運雖然不錯，但承擔風險的能力卻不高，還是選擇保守的理財方式比較好；情人間有計劃的進行交流，打開彼此的心結，會讓愛情健康的成長。

愛情運：★★★★★

愛情運超讚，是個談情說愛的好日子，打扮得美美的去約會吧！單身者不妨好好裝扮一下，可以提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合採取守成的策略！切記不可亂無章法的運作，否則忙壞了自己，也忙壞了其他同事。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極地工作，也能得到應有的報酬。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00鈦晶金

開運方位：西南方向

巨蟹座

很有創意的一天，也易獲得新資訊。

整體運：★★★★☆

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友透露給你證券市場的新資訊，很有價值。約會前去美容院換一個新髮型，給對方不同的感受，效果會很好。

愛情運：★★★★★

詩情畫意的一天，適合約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

事業運：★★★★☆

工作不易受外界干擾，行事按部就班，追求的目標和方向明確，事業策略趨於平穩紮實，一切依規定行事。

財運：★★★★☆

今天你能抱著持平的心態下賭注，甚至敢先服輸好讓賭友的心不設防；但一旦機會來了，你卻能力挽狂瀾，讓賭友們吃驚不小呢！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00雪花銀

開運方位：西南方向

獅子座

心靈的交流會讓今天變得更充實。

整體運：★★★★☆

桃花運不錯，有機會接受心儀對象的邀約共進晚餐，好好展現自己獨特的一面。每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友聚在一起暢談，讓你覺得很欣慰。工作上與同事之間的配合、默契十足，任務能順利完成。

愛情運：★★★★☆

單身者易有奇緣，彼此曖昧，很甜蜜也很特別，不過，這種浪漫愛情也容易成為泡影唷！

事業運：★★★☆☆

工作忙碌，有廢寢忘食的傾向，應多留意自己的身體健康。

財運：★★★★☆

財運不錯，心情開朗，即使是小小的進帳，都能讓你感到開心！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00艷棗紅

開運方位：東南方向

處女座

保持清醒的頭腦，才不會犯迷糊。

整體運：★★★☆☆

工作上需集中精力投入，不然一個細小的差錯，會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效提升工作運。生活中遇到小障礙，不妨向好友求助，對方會有不少好點子為你排憂解難。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，夫妻之間多說情話，會讓雙方都感覺甜蜜；單身者易與溫和型異性結緣！

事業運：★★☆☆☆

處事態度及應變能力十分重要，有機會與自己事業相關的人建立不錯的交情，若能察納雅言，定能獲益匪淺。

財運：★★★☆☆

對於金錢問題謹慎、計較，理性務實，適合在今日進行財務規劃，但不利推行。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00蜜瓜黃

開運方位：正北方向

天秤座

運勢走低的一天，做事需謹慎小心。

整體運：★★☆☆☆

今天你的愛情指數偏低，單身者即使有希望結識異性朋友，也要謹防桃花陷阱。財運還算平穩，雖然進財的機會不多，但偏財運較佳。工作上困難較多，但與友人聊天會有靈感突現，注意把握。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易因忙碌而忽略對另一半的關心；單身者有機會與職場中的異性擦出愛情火花。

事業運：★★☆☆☆

情緒不安穩，當面臨困境失去正常思維能力時，便會任性的不計後果，魯莽行事。

財運：★★★☆☆

花些錢購買自己喜歡的東西會很有滿足感。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00古銅青

開運方位：正東方向

天蠍座

從多重角度看待問題，以免鑽入死胡同。

整體運：★★★☆☆

今天很積極地做事，為他人付出，但收獲甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶時，不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

愛情運：★★★★☆

用心感受伴侶的愛意，讓你體會到對方的辛苦，也更願意為對方做些事，以表示感激。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有受制於人的不滿心態，要注意偏激思想會耽誤正事，也要注意禍從口出。

財運：★★★☆☆

多與人群接觸，自然能夠吸收資訊。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00珍珠白

開運方位：西南方向

射手座

信心滿滿，機會從四面八方湧現。

整體運：★★★★☆

今天是相親的大吉日，把自己打扮得漂亮一點，成功的機率會更高。財運旺盛，是投資的好時機，不要在目標選擇上花費太多心思，以免錯過良機。嗯，思想較開明，在工作中即使遇到瓶頸，也能憑著敏銳的思維，讓問題迎刃而解。

愛情運：★★★★☆

有利表現聰明才智，試著表達獨到的見解，為伴侶付出，會讓伴侶刮目相看。

事業運：★★★★☆

外在環境不錯，長輩、貴人也能大力提攜，適宜開展新計劃。外出洽談者要做到胸有成竹，好運勢將隨之而來，而佩戴白色系飾品能作為成功之助力。

財運：★★★★★

得財順利的一天，有天官賜福的力量。所得的財富多偏向智慧、玩樂方式得財，例如：遊戲競賽得到獎金，服務生得到小費等等。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00玉米黃

開運方位：東北方向

摩羯座

異性緣佳，吃喝玩樂的機會多。

整體運：★★★☆☆

有許多異性朋友主動邀約，特別是晚上，在閒聊中易與異性朋友產生情愫。工作上沒有太大的壓力，出現失誤也易得到上司的諒解，若能積極一點會有更大的收獲。今天不宜急於投資，適合觀望。

愛情運：★★★★☆

會有異性主動靠近，讓你有些受寵若驚。單身者想戀愛，但仍停留在觀望階段。

事業運：★★★☆☆

只要用心的對待工作，注意和拍檔之間的交流與合作，手頭的任務會很順利的進行。

財運：★★☆☆☆

隨心所欲花錢的感覺很爽，但財運普通，需努力拓展財路才有收入。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00金桔綠

開運方位：正西方向

水瓶座

今天頗受異性歡迎。

整體運：★★★☆☆

異性緣良好，易遇到以試探性方式向你示以好感的異性，瞅準目標，今天是個收穫愛情的好日子；錢財守得太緊反而容易散財，小額借出款項會有意外驚喜；工作中太謹慎會給人畏首畏尾的感覺，具備膽識才是你發揮優勢的關鍵哦！

愛情運：★★★★☆

是表白的好日子，單身者可大膽向心儀的對象示愛；有伴侶者可正面向伴侶表達愛意。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，不宜處理紛繁複雜的事務；管理者應授權，放手讓部屬來做。

財運：★★★☆☆

千萬別投機，因為投機運奇差無比。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00蘋果綠

開運方位：西南方向

雙魚座

憑一己之力不易成功。

整體運：★★☆☆☆

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升。花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出的多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。

愛情運：★★★☆☆

單身者在感情上風平浪靜，少有波瀾；已婚者對另一半顯得挑剔，小心對方受不了。

事業運：★★☆☆☆

追求的慾望異常強烈，過於重視得失，易使你產生憤世嫉俗的情緒，不知審視並改正自己做得不足的地方。

財運：★★☆☆☆

今天的運氣、心情都不太好！不適合在外到處奔波，以免求財不成反遭虧損。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00水鑽藍

開運方位：正南方向





