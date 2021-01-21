每日星座運勢／金牛財運有不錯效益 工作運勢大漲

2021-01-21

牡羊座

關心一下身邊的人。

整體運：★★★★☆

與戀人之間的矛盾要及時解決，不然會走到難以挽回的局面；經濟上的問題，可找你的父親商量，他是你今天的招財福星；把你的方案呈給你的上級看看，他不但能給你很好的建議，還會對你另眼相看喲！

愛情運：★★★☆☆

平和的愛情運，多與人接觸互動，可以提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雖然不太想工作，可還是要努力一下，快點把事情做完就可以偷閒囉！

財運：★★★★☆

在朋友的引介下，有機會了解到新的投資方法。如果覺得方法不錯，不妨多收集一些資料。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00脆梅青

開運方位：正東方向

金牛座

付諸行動就對了。

整體運：★★★★☆

想要關心對方又怕遭到拒絕，顯得越來越木訥，其實幫他泡杯咖啡的小舉動就能引起他的注意哦！財運佳，正財、偏財均有不錯的效益，再多點魄力便能有更好的發展；工作運勢大漲，身邊眼紅的人如雨後春筍般出現。

愛情運：★★★★☆

單身者感情濃烈，對異性的一舉一動都很感興趣，有機會展開一段浪漫戀情。

事業運：★★★★☆

有表現的機會，表達能力可望獲得發揮，而且說出來的話很有說服力，適合談判。

財運：★★★★☆

運用交際應酬獲財，進帳可觀。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00蘋果綠

開運方位：西南方向

雙子座

精神狀態不佳，多關心身體健康。

整體運：★★☆☆☆

很多事情充塞著大腦，精神壓力較大，有些小事不必想太多，那只會徒增煩惱。多與幽默風趣的朋友溝通交流，可以讓你受到感染，內心的壓力得以釋放。身體不適應及時就醫，切莫在健康上省錢。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人、已婚者的感情較平淡，偶爾還會有一些小矛盾；單身者戀愛機會不多。

事業運：★★★☆☆

人多力量大，在工作中不宜孤軍奮戰，注意與他人的合作，團隊的力量往往是不可估量的！

財運：★★☆☆☆

財運不濟，而且賺錢上也不夠積極。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00琥珀橙

開運方位：西北方向

巨蟹座

身邊資源豐富，適合借力施力。

整體運：★★★☆☆

運勢平順，今天會獲得親人、朋友的鼓勵，讓你信心倍增。工作運勢旺盛，多勞多得，利用現有資源及良好的人際關係，可為你減輕工作壓力，且收穫頗豐。穿著鮮亮色彩的服裝，可有效帶動桃花運。

愛情運：★★☆☆☆

有利獨善其身，勿論人是非。

事業運：★★★★☆

工作順利，有機會得到長輩的照顧。有時間不妨多和同事聯絡感情，或是多自我充電。

財運：★★★☆☆

若想翹著二郎腿等著回收，恐有「肉包子打狗，一去不回」的跡象。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00臘梅白

開運方位：正北方向

獅子座

適合學習的一天。

整體運：★★★☆☆

由於理解的偏差，和異性溝通易有困難，惟有耐心解釋，才能讓對方明白你的想法；投資時，你會感到惶恐不安，無把握的投資還是暫時擱置為妙；思維很活躍，適合學習數學，效果極佳。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人感情困擾多，容易產生鬱悶或不甘心的情緒。

事業運：★★★☆☆

情緒起伏較大，無聊的工作會讓你顯得無精打采，但一聽到有好玩的事又會馬上活力十足，常會被人取笑。

財運：★★★☆☆

在小錢上勿過於斤斤計較，小心淪為朋友眼中的小氣財神。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00玉髓紅

開運方位：正南方向

處女座

人氣上升，社交活動是開心的時刻。

整體運：★★★☆☆

見多識廣者，今天有機會表現口才，扮演傳道者的角色，七分知識加上三分幽默，吸引眾人目光。單身者稍微留心，就會發現異性投來的強力電波。投資運一般，採取動靜皆宜的操作方式，才有希望得到更多回報。

愛情運：★★★★☆

嚮往溫暖、浪漫的兩人世界嗎？今天就是好時機，與另一半安排一次甜蜜的旅遊吧。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，外力干擾特別多，加上今日抗壓性本來就偏弱，上司施加一點壓力就會讓你感到渾身不自在。

財運：★★★☆☆

財運不佳，有入不敷出的情況，借錢給朋友應有自己的底限，以免遭受損失唷！

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00玳瑁棕

開運方位：西南方向

天秤座

別因逞一時之快而傷到他人。

整體運：★★★☆☆

今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要訊息的可能，投資記錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。

愛情運：★★★☆☆

夫妻各忙各的事情，容易造成距離感，相處時有些陌生，需要花心思去改善現狀。

事業運：★★★☆☆

工作中彌漫著無聊的氛圍，但責任壓力卻沒有減輕，有些執著於不可挽回的事物。

財運：★★☆☆☆

易受騙上當，戒貪，可以讓受騙機率降低。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-08:00桐花白

開運方位：正東方向

天蠍座

行動力不足的一天，適合腦力勞動。

整體運：★★☆☆☆

愛情上比較衝動，單身者的勇氣讓你擁有更多的機會，但不可以太過盲目，當心弄巧成拙。財運上直覺比較敏銳，對投資的判斷很準，有很不錯的機會等著你。工作上比較懶散，任務難以順利完成，要多加注意。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半要求較多，希望對方能順從你，但是另一半也顯得強勢，小心吵架！

事業運：★★☆☆☆

心情有些浮躁，對重複、瑣碎的事務很容易感到厭煩，出錯的機率也比較大。

財運：★★★☆☆

想省錢呢，就要少吃喝玩樂。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00葡萄紫

開運方位：正東方向

射手座

千萬別試圖去改變對方。

整體運：★☆☆☆☆

如果只是抱怨對方，問題是解決不了的，不過對於你的欣賞他卻樂意接受，所以遇事時應多用鼓勵讚美的言語去激勵他；工作中不應為取悅上司而附和他的決定，這樣會讓你失去大多數人支持；有考試的學生會比較怯場，調整好心態，使身心都放鬆。

愛情運：★★☆☆☆

單身者遇到心儀的對象不宜太過激進，以免對方被你嚇到；已婚者聚少離多，彼此思念。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，工作任務繁重，容易產生不滿情緒，還應及時調整心態。

財運：★☆☆☆☆

不利用理財工具錢滾錢，因為判斷錯誤的機率頗高。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00石榴紅

開運方位：正西方向

摩羯座

財運低落，為錢苦惱的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天花錢顯得有些不計後果，易造成囊中羞澀，經濟壓力較大。情緒不佳，但別把壞情緒帶給另一半，小心兩人的關係因此而鬧僵。調整好心態，去風景秀麗的地方散散步，可讓心中的烏雲散去。

愛情運：★★☆☆☆

思緒頗多，面對感情問題容易鑽牛角尖，或是臨場退縮，桃花靠近時易動搖。

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得很焦躁，做事、說話都缺乏耐心，容易把不愉快的情緒發洩到周圍的人身上，導致與他人引起爭端。

財運：★☆☆☆☆

財運一團混亂，有拿捏不清輕重緩急的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00金桔綠

開運方位：正西方向

水瓶座

充滿幹勁，積極上進。

整體運：★★★★★

今天是愛情的大吉日，似乎愛神早有安排，單身者要把自己打扮得漂亮一點喔！財運旺盛，是投資的好時機，不要在產品的選擇上花費太多心思，很容易浪費掉好時機。想法較為開明，即使遇到工作瓶頸，也能憑著敏銳的思路，讓問題迎刃而解。

愛情運：★★★★☆

今天你的魅力彰顯，頗具吸引力與感染力，對於單身者而言，特別適合約會、應酬。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，很適合忙碌，不要讓自己太閒喔，否則會欠缺成就感！

財運：★★★★★

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債，或與人談判金錢、佣金問題！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-19:00可可棕

開運方位：正北方向

雙魚座

活力充沛，全身都是能量。

整體運：★★★★☆

不善於花言巧語的一天，就用行動讓情人感受你的情意吧！購物慾強烈，要儘量克制，可節省一筆不小的開銷。閒暇時多翻閱雜誌，你會得到不少對工作有用的情報，對你大有助益。

愛情運：★★★★☆

今日你和戀人都想依賴著對方，只有兩人在一起時才能感到踏實和美好。若有一方感到不快時，另一方要記得立即去撫慰。

事業運：★★★★☆

身邊的親朋好友是你最佳的後援力量，有他們默默地支持，可以讓你專注在自己的事業上，無後顧之憂，做起事來特別順手。

財運：★★☆☆☆

金錢上會有一點小狀況，找年長的親友商量看看該怎麼處理，不要一意孤行。適合在今日把帳單繳清！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00淺海藍

開運方位：正北方向





