每日星座運勢／水瓶少說少錯多包容 切忌盲目投資

2021-01-20

牡羊座

多近貴人，遠離小人。

整體運：★★★☆☆

今天似乎犯小人喔，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險。桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象進一步發展。工作上，與人合作時應有自己的主見，委曲求全只會讓你陷入困境。

愛情運：★★★★☆

與另一半的互動較多，以往的誤會也可以在今天化解；單身者在外易有桃花際遇。

事業運：★★★☆☆

無法做到完全信任他人，且讓你操心勞力的事情繁多，精神負擔很重。

財運：★★☆☆☆

易把錢財花在吃喝享受上，想要守住錢財，應減少應酬、婉拒聚餐等。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

金牛座

參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。

整體運：★★★☆☆

為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。

愛情運：★★★★☆

夫妻關係和諧，彼此關心、支持，家庭裡洋溢著濃濃的溫情；單身者戀愛機率很高。

事業運：★★★☆☆

企圖心強烈，想要表現、證明實力，但越想表現心越急，頻頻發生狀況，收到反效果。

財運：★★☆☆☆

財務上容易出現小狀況，要用保守、理智的態度來處理，以降低風險與損失。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

雙子座

財運低落，小心理財。

整體運：★★☆☆☆

距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買欲，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半的關係密切，偶爾會有意見不和，但很快就能達成共識。

事業運：★★☆☆☆

學會變通是你今天的重要課題，太固執只會讓你的工作受阻，無法順利進行。

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾較多的一天，不宜接手與金錢有關的事務。要小心因粗心大意而發生金錢損失。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

愛情發揮出它的魔力。

整體運：★★★★★

今天會面對來自各方的挑戰，好比面試、演講、新工作領域等競爭激烈的場合，但當你參加角逐時，戀人的鼓勵與支持能讓你信心倍增，勝算很大；今天對數字很敏感，有關數字分析的投資產品能讓你獲得厚利。

愛情運：★★★★★

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別宅在家裡，出門才有機會遇到新對象！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味十足的事務；工作性質太枯燥單一，反而會讓你欲振乏力。

財運：★★★★★

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說好運的力量較強，積極地向外努力，不難創造好績效。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00寶石藍

開運方位：正北方向

獅子座

富於創新，就是成功。

整體運：★★★☆☆

工作上的任務辦得頗具新意，受到長官的賞識，很有成就感。戀情沒有新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情不可勉強為之！財運一般，不宜做風險性的投資，保守理財比較適宜。

愛情運：★★☆☆☆

情緒也變得太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖一樣，與其突然生悶氣，不如說清楚、講明白！

事業運：★★★★☆

剛步入職場的新人，或是比你小幾歲的異性，最有可能成為你的大貴人，多加留意會有好運。

財運：★★☆☆☆

不適合想金錢方面的問題，煩悶時不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00竹葉青

開運方位：東南方向

處女座

運勢欠佳，注意身邊的突發狀況。

整體運：★★☆☆☆

感情趨於平淡，相處多年的戀人並沒有結婚的打算，仍將對方定為觀察對象，要求別太高。太專注於賺錢，讓自己的身體有點吃不消，多注意一下自己的飲食習慣。工作能力會有較大提升，頗受好評。

愛情運：★★★☆☆

愛情運平順，不妨多找些雙方都感興趣的話題與對方交流，感情會快速升溫哦！

事業運：★★☆☆☆

很多事情都需要獨自處理，容易產生失落感。若因礙於面子而不願求人，只會苦了自己。

財運：★★☆☆☆

財運不太好，求財不易。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

天秤座

今天心情愉快，做事也很順利。

整體運：★★★★☆

與另一半互動較多，不管是改變髮型還是增添新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識貴人，為自己累積了寶貴的人脈資源。工作上也容易得到貴人相助，要好好利用。

愛情運：★★★☆☆

有異性邀約，就大方赴約吧，不必刻意打扮；太過客氣、講究，反而容易令對方不悅！

事業運：★★★★☆

貴人助力強。工作上遇到困難，可以多向身邊的人求助，易獲得幫助，讓工作順利進行。

財運：★★★★☆

財運不錯，易收到好友的贈禮。別忘了禮尚往來，請朋友吃頓飯，好好聚一聚吧！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00金桔綠

開運方位：東南方向

天蠍座

運勢起伏偶爾也會帶來好運。

整體運：★★★☆☆

今天另一半看起來有些神秘，即使好奇心難忍也不可追根究柢，給他一點時間，這樣你反而知道得越多；生意人今天的投資運不錯，放長線可望釣起大魚哦！從事行政後勤工作的人積極性頗高，令工作超標準完成。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與心儀的對象墜入愛河；已婚者容易感受到另一半的強勢，多用同理心對待。

事業運：★★★★☆

工作幹勁十足，不僅把份內事出色完成，還熱心幫助同事解決難題，很受人歡迎。

財運：★★★☆☆

不適合作大投資，保守為宜。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00金桔綠

開運方位：東北方向

射手座

戀愛百分百。

整體運：★★★★☆

你們的愛情可以說是順心遂意，單身的人能在健身房、圖書館碰到自己的伴侶；好心情讓你上街大肆血拼，只是看到帳單會讓你後悔不已；工作中遇到的麻煩，在貴人的幫助下，很快就能得到解決。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

思維敏捷，懂得靈活運用技巧，將可迎接突破性的進展。

財運：★★★☆☆

順從長輩，就會有財運降臨。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00臘梅白

開運方位：東南方向

摩羯座

管理好情緒很重要。

整體運：★★☆☆☆

精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯。遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，因而埋下隱患。不注重飲食，吃刺激性食物，易引起腸胃疾病。

愛情運：★★★☆☆

已婚者尊重彼此的觀念很重要，一口就否決對方，或是擺出漠視的態度，很容易爭吵不休。

事業運：★★☆☆☆

玩心較重，連上班時間都想著溜出去進行非工作應酬，常把正事忘在腦後，頻頻出錯。

財運：★★☆☆☆

金錢進出頻繁，面對大筆投資，難以做出抉擇時，可別用賭賭看的心態來做決定唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00淺海藍

開運方位：東北方向

水瓶座

財運較低，切忌盲目投資。

整體運：★☆☆☆☆

容易為愛傷感的一天，對舊戀情感到難以釋懷，容易思念舊情人；家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子；身邊有人對你伸出援手，但易因自己缺少積極性而喪失提升機會。

愛情運：★★☆☆☆

單身者宜擦亮雙眼，避免爛桃花；已婚者宜平和對待另一半，以免發生爭執。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，把嘴巴閉緊一點，少說少錯。另外呢疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！

財運：★☆☆☆☆

破財日，千萬別在今日做出重大財務決策，容易招致大額錢財損失。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00寶石藍

開運方位：東南方向

雙魚座

注意自己的儀表，給人留下好印象。

整體運：★★★★☆

今天在感情上有小分歧，不要忽略了戀人的感受，心平氣和地溝通，才能讓幸福指數增加。工作上運氣不錯，出門可遇見貴人，中途若發生困難，能得到旁人的無私相助。頗有偏財運，不妨買樂透碰碰運氣。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平和日，有些許外力的小干擾，不妨放對方自由一天吧！

事業運：★★★★☆

吉星高照，特別是從事文職或者創作行業的人士，心思敏銳，有升職加薪的可能。業務工作者應加強和老客戶互動，可有不錯的斬獲。

財運：★★★★☆

保持樂觀的心態，偏財就容易走近你了！

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00琥珀橙

開運方位：東南方向





