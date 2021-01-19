每日星座運勢／天秤電波超強桃花開 花錢特別衝動

2021-01-19

牡羊座

情緒會有些低落，人也顯得無精打采。

整體運：★★☆☆☆

今天做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。愛情方面平淡如儀，不會給你帶來麻煩。如果條件允許，可聯繫以前的同學或朋友，一起聚聚，讓生活更豐富多彩。

愛情運：★★★☆☆

單身者喜歡沉浸在被愛的感覺中，但你卻不會輕易付出感情，給人遊戲愛情的感覺。

事業運：★★☆☆☆

有被人忽略的感覺，付出得不到回報，積極的表現也常被人誤會，不要太在意才好。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，投資勿貪多，以免分散精力。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00脆梅青

開運方位：西北方向

金牛座

風平浪靜的一天。

整體運：★★☆☆☆

戀情非常的平和，不用擔心會起任何風波；日常消費支出不會造成你的經濟負擔，反而適當的消費對你的財運有增進的作用；工作上沒有突出的表現也不會出現大的問題，平靜度過方能避免多餘的麻煩。

愛情運：★★☆☆☆

在與異性接觸時，別忘了把你的熱情傳播出去，讓對方感受到你的真心，就不難邂逅愛情！

事業運：★★☆☆☆

容易被許多瑣事糾纏著，別給自己太大的壓力，多向同事、上司求助。

財運：★★★☆☆

財運不穩定期，收入不如預期的好。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00淺海藍

開運方位：正北方向

雙子座

情緒沒有太大波動，較平順的一天。

整體運：★★★☆☆

今天的投資觸覺不錯，可對原有投資進行追加。工作上不適宜繁重的體力工作，選擇一些稍微輕鬆點的文案工作會有所收穫。愛情運較低，有伴侶的人不宜整天黏在一起，易起衝突。

愛情運：★★☆☆☆

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧。

事業運：★★☆☆☆

情緒起伏較大，顯得暴躁，與人合作易生矛盾，適合獨立作業，減少與人正面衝突。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可參加抽獎活動。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00和闐玉白

開運方位：正西方向

巨蟹座

把握眼前最重要。

整體運：★★★★☆

可不要因為對方的幾個意外驚喜和幾句甜言蜜語就把自己拱手送上門哦，還是先觀察看看才好！財運日漸明朗，會有不錯的商機找上門；工作難度加大，同事叫苦連天，唯獨你能冷靜應對，且得益於身邊的良師益友，令你發揮得更加出色。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人與另一半能站在同一陣線，齊心協力又相互支持，共同抵抗外來的壓力。

事業運：★★★★☆

學習動力強，心態平和，有利進修，可多閱讀專業技術方面的書籍，能快速領悟，對目前的工作也有明顯的促進作用。

財運：★★★☆☆

財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機核算近日的收支狀況吧。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00珊瑚橙

開運方位：東南方向

獅子座

思維活躍，文采不錯，有創意。

整體運：★★★☆☆

工作運佳，對文案、創作工作者特別有利，想像力豐富，文思泉湧，容易有不錯的作品出爐。有伴侶的人多愁善感，對另一半的言行易產生懷疑，影響彼此的感情。財運平順，可以花些錢買自己喜歡的東西，取悅自己。

愛情運：★★☆☆☆

今天約會，出門時可別忘了帶錢包，買單時沒錢付帳可就糗大了。

事業運：★★★★☆

適合提出升職加薪的要求，當然前提是你已具備相對的能力和條件。

財運：★★★☆☆

投資應考慮較穩定的項目。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-21:00祖母綠

開運方位：正西方向

處女座

別把事情想得太糟糕。

整體運：★★★★☆

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物效果還會更明顯；與合作夥伴默契十足，交流互助的機會增多；工作上特別積極，但機遇未到，還需耐心等待。

愛情運：★★★★☆

走桃花運！單身者有機會接到異性朋友的邀約，戀愛機率高。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可以多運用邏輯推理來提升工作績效。

財運：★★★☆☆

散財日，有財來財去的跡象，趁今日去買點喜歡的東西或是出門玩樂一番，反正都要花錢嘛，花在自己身上不是更好！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00燻鮭紅

開運方位：正北方向

天秤座

電波超強，桃花盛開。

整體運：★★★★★

有不錯的姻緣際遇，單身者多向外活動，易有奇緣，譜出戀曲的機率高。錢財多來自異性，多與異性朋友接觸可獲得不錯的商機。心態良好，工作井然有序地進行，完成分內工作的同時，還能為他人排憂解難。

愛情運：★★★★★

愛情運旺盛，有利多與不同類型的人接觸互動，也有機會結識志趣相投的朋友，感情進展順利。

事業運：★★★★☆

追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，有利推行新計劃，嘗試新的工作方式。

財運：★★★★☆

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去也能滿足消費慾望，還會沾沾自喜的覺得物超所值！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00蘭花紫

開運方位：正南方向

天蠍座

切忌將對方的缺點常掛嘴邊。

整體運：★☆☆☆☆

常拿伴侶的不足與別人的優點做比較，不僅會讓他厭煩，更會使他喪失進取心；工作上承受壓力大，遇事需沉得住氣，煩悶時可放點音樂讓心情舒緩些；小忍成事，大忍成仁，「忍」是你今天的必修課。

愛情運：★☆☆☆☆

情緒易受感情影響，不利談論感情。單身者切莫招惹桃花，易惹禍上身。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事物不太容易接受，因而容易心生反感。

財運：★★☆☆☆

不要太貪心，要知足常樂，否則徒增煩惱與糾紛。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00瑪瑙黑

開運方位：正西方向

射手座

微笑著面對生活。

整體運：★★★☆☆

對著鏡子說「茄子」，然後用這張臉去面對每一個人，自然氣氛就親和融洽了；戀愛上也不妨積極一點，即使對方一時沒什麼回應，但是保守卻只會讓幸福溜走；新目標的訂立，將會讓你在公司過得更充實。

愛情運：★★★☆☆

已婚者多與另一半交流溝通，偶爾還可以互相抬槓一下，活躍氣氛，對增進感情很有效喔！

事業運：★★★☆☆

把一些權限交給他人，你會更輕鬆，適當的給別人機會，也是給自己機會喔！

財運：★★★★☆

有機會從老朋友口中獲得不錯的商機，適合投資，容易獲利。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00薰衣草紫

開運方位：西南方向

摩羯座

忘不掉，就別勉強自己吧！

整體運：★★★★☆

受了傷的愛情可望重新開始，但已造成的傷痛讓你難以釋懷，一切順其自然吧；想要理財卻尚無理財經驗的人，可多看看與財經、投資、理財有關的書籍、資訊，能從中獲得一些基本知識和概念；作業本上寫有老師好的評語，讓你對那堂課充滿了學習熱情。

愛情運：★★★☆☆

與伴侶相處主觀意識太過強烈，容易導致爭吵不斷，應多多換位思考，多包容對方。

事業運：★★★☆☆

今日事業運普通，宜按照平日的步調來運作，乖乖地接受指令行事吧！

財運：★★★★☆

閒暇時，可以看看投資理財方面的書籍，提高理財能力。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

水瓶座

工作還是在公司完成便好。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得很執著，雖然敬業值得欣賞，但將工作帶回家中，會使緊張的氣氛感染和諧的家庭氛圍，而且特別不適合你；今天很容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；無聊的話不如靜心學習吧，給大腦充電的同時，還會有不錯的收獲。

愛情運：★☆☆☆☆

面對感情難以保持冷靜，易被人牽著鼻子走，隨著別人的情緒起舞，被迷惑的機率高。

事業運：★★☆☆☆

自我意識過強，推諉卸責的心態重。會按自己的意願去做，不聽他人勸阻，遇到困難時，又把過錯歸咎於別人或環境。

財運：★★★☆☆

意氣用事，與人爭小利，會自斷財路喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00脆梅青

開運方位：西南方向

雙魚座

講信譽者得好運。

整體運：★★★☆☆

平常積累的良好信用使你今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得拿出來炫耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。

愛情運：★★★☆☆

注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，讓伴侶有耳目一新的感覺。

事業運：★★★☆☆

頗有自己的主見，能獨立完成CASE，但與同仁溝通深度不夠，易造成人際關係緊張。

財運：★★★☆☆

不宜盲目投資，可以把錢花在知識、感情投資上，為日後的豐厚回報打基礎。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00芥末黃

開運方位：西南方向





