每日星座運勢／巨蟹勿拘泥工作方式 理財應採保守

2021-01-18

牡羊座

替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

對人熱情，因幫助身邊的人而有好運突發的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上勇於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，成效不錯。

愛情運：★★★★☆

表現幽默、體貼、細心的一面，可以讓你整天備受疼愛。

事業運：★★★★☆

考試或工作能否順利，端視你調節心態的應變能力。

財運：★★★★★

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子。創意工作者特別有財氣。有小小的賭運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00睡蓮紫

開運方位：西北方向

金牛座

遭受挫折更要加油打氣。

整體運：★★★☆☆

今日財運不太理想，股票投資者容易遭遇小小挫折，可向親朋好友諮詢以期獲得援助；工作任務完成狀況不如預期，若不及時調整，有被上司批評的可能；單身者機遇不多，明亮的裝扮方可以助長愛情運。

愛情運：★★★☆☆

感情穩定的情侶可計劃婚姻大事；剛開始戀愛者注意培養感情，別疏忽了對方。

事業運：★★★☆☆

遇到工作或學習上的難題時有些不知所措，應從多方面思考，發揮想像力，學會培養自己的立體思考能力。

財運：★★☆☆☆

財物耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00艷棗紅

開運方位：正南方向

雙子座

心情不錯，享受獨處的快樂。

整體運：★★★☆☆

今天較忙碌，與另一半相處的時間很少，但適當的距離感反而增加彼此的依戀之情。財運方面表現良好，發現不錯的機會，應抓準時機，不要讓機會從手邊溜走。工作上宜變動，若有自立門戶的想法，可在今天展開行動。

愛情運：★★☆☆☆

不停的追蹤，會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣、態度，可別像是在盤問犯人一樣。

事業運：★★★★☆

充滿機運。出門在外遇到貴人的機率高，能獲得賺錢機會，有利在外洽商，也易達成共識。

財運：★★★☆☆

有損財傾向，信用卡少刷一點吧！

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00竹葉青

開運方位：正西方向

巨蟹座

靈活變通的態度是你所需要的。

整體運：★★☆☆☆

需要多留意與異性相處時的態度，避免不必要的肢體接觸，以免產生流言；財政上，應採較保守的姿態，不宜有太大動作；職場人士不必太拘泥於工作的方式，否則會大大影響目前的發展。

愛情運：★★★☆☆

單身者多多表現你的熱情，可望收獲期待中的羅曼蒂克；戀愛中的人對戀人別太苛刻。

事業運：★★★☆☆

前期工作會顯得比較忙碌，但等你理清頭緒，讓你的心情慢慢平復過來後，一切事務便能順利的展開。

財運：★★☆☆☆

因懶惰、投機、縱於玩樂，而將財富揮霍一空。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00碧空藍

開運方位：正東方向

獅子座

神清氣爽，幹勁十足。

整體運：★★★★☆

在心愛的人面前，你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情平穩發展。財運不錯，金錢方面的嗅覺很靈敏，容易發現不錯的商機。工作雖然比較忙碌，但是心情好，不會感覺太累，積極的態度還能獲得老闆的賞識。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，很想黏著對方，不妨用撒嬌的方式來吸引對方的注意。

事業運：★★★★☆

很有威望，無論是工作還是生活，都能隨心所欲；不過，也別太大意唷！

財運：★★★★☆

偏財運不錯，小有進帳。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00硃砂紅

開運方位：西南方向

處女座

拋棄不切實際的想法，滿意快樂就會多一點。

整體運：★★☆☆☆

今天對愛情有著強烈的衝動，單身者在表白前應多思考三秒，以免表錯情會錯意。財運方面阻力重重，感到有些力不從心，不宜決策或衝動投資。工作上適合外出拜訪客戶、拓展新客源，會有不錯的業績。

愛情運：★★★☆☆

與異性接觸的機會多，但想要邂逅心儀的對象還需耐心等待，多表現你溫和的一面。

事業運：★★★☆☆

工作中熱情洋溢，思維也特別的開闊，有機會接觸新的工作領域。

財運：★☆☆☆☆

意外之災多，不利外出求財。應把心思放在更重要的事務上，別為錢煩憂。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00乳酪白

開運方位：東北方向

天秤座

雖不能做到十全十美，那麼也該盡量做到最好。

整體運：★★★☆☆

對於感情上出現的小問題能及時修復，別在心裡留下疙瘩；外出工作者要注意交通安全，以免發生意外；父母對於你的戀人有些不滿意，如有誤會應盡快調和好，以免以後家人給你們的結合造成壓力。

愛情運：★★★★☆

和喜歡的對象接觸機會增多，要把握時機多多表現自己，讓對方注意到你喔！

事業運：★★★☆☆

多留意人與人之間的關係，注意相互溝通與良好禮儀，說話不能太直唷！

財運：★★★☆☆

投機財賺得這麼辛苦，不如不要。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00薰衣草紫

開運方位：東北方向

天蠍座

狀態良好，個人魅力發揮得淋漓盡致。

整體運：★★★★☆

今天在聚會上你的表現相當出眾，光芒四射讓你吸引了眾多異性的關注。思路清晰，對用腦工作者特別有利，在設計、企劃方面容易有突出的表現。朋友的訴苦只因為你是他信任的對象，耐心開導會讓對方感動不已。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人約會頗多，別總去同一個地方，可以換換新環境，為戀情增添新鮮感。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有一種受制於人的感覺，叛逆之心也同樣強烈，受人壓制時容易心生反抗。

財運：★★★★☆

財運佳，有賺外快的機會。身兼數職雖然有些累，但看到豐厚的收入會讓你很滿足。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00夕陽橙

開運方位：西南方向

射手座

小不忍，則亂大謀。

整體運：★★☆☆☆

今天對方在耍脾氣，無論如何你都要忍一忍，不然接下來的局面難以收拾；破財跡象明顯，發紅包的可能性很大唷；上司對你的工作很不滿，甚至會不顧顏面的對你加以指責，你最好靜靜的聽著，反駁的下場可不好受啊！

愛情運：★★★☆☆

單身者投身於事業，容易在職場中結識有才華的異性；戀愛中的人感情平穩發展。

事業運：★★☆☆☆

領導欲很強，待人處事的態度會顯得過於強硬，在管理上容易出現問題，與屬下、同事發生衝突的機率高。

財運：★☆☆☆☆

在理財上把握不準時，別用賭賭看的心態來做決定，多向長輩或有經驗人士求援。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00石榴紅

開運方位：西南方向

摩羯座

多替對方想想。

整體運：★★★☆☆

你向戀人提出的要求對於你來說是理所應當，而他卻覺得是給他一種壓力，兩人需要好好溝通才好，彼此都站在對方的角度去想想；今天進行新產品的推廣會有不錯的收穫，尤其老客戶會比較感興趣；收起玩的慾望，學生答題的數量和水準都會有所提高。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶者不要太黏著另一半，可適時表達需求，但也要尊重對方，給對方空間。

事業運：★★★★☆

好運相伴，工作中偶有小人作梗，但亦有貴人暗中幫忙，讓你逢凶化吉。

財運：★★★☆☆

財運進入醞釀期，宜做好長遠規劃。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00蘋果綠

開運方位：東南方向

水瓶座

開朗坦率，今天情緒較高昂。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的裨益讓人羨慕不已。工作上今天的外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論結婚事宜，會有不錯的結果。

事業運：★★★★☆

心情開朗，工作積極。雖然工作已經排好排滿了，可是並沒有影響到你的情緒，反而增強了征服一切的勇氣與能量。

財運：★★★★☆

有賺外快的機會，宜多加把握！

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：16:00-18:00辣椒紅

開運方位：東南方向

雙魚座

事情別想得太過複雜。

整體運：★☆☆☆☆

感情上情緒波動很大，患得患失之感嚴重，不要被自己的猜想所困惑，還不如直接去弄明白。投資上切不可孤注一擲，一定要留有後路，一旦被套住還有轉圜餘地。工作顯得相當無聊，易產生煩悶，不如就當是給自己提供休息時間，別太在意。

愛情運：★☆☆☆☆

多說多錯的一天，被情人潑冷水的滋味不太好受，可別動怒喔。

事業運：★★☆☆☆

工作上阻礙頗多，多是因為與同事溝通不良，要多注意說話的態度與語氣唷。

財運：★★☆☆☆

錢財不宜外借，以免徒生事端。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00青金石藍

開運方位：正南方向





