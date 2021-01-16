暖男都何時出生？日媒公布「最多溫柔的人」生日排行榜

如果世界多一點溫柔的人，那麼生活一定會變得更和平。你是否常被說是個性溫柔呢？日本網站「lamire」最近公布一項排行榜，選出四個生日日期，最容易出現個性溫柔的人。

第四名 生日31日

31日出生的人，擁有達觀的性格，懂得要包容對方，並不會強加太多期望在他人身上。同時擁有寬廣氣量，不會視有困難的人而不顧，並且有著自我犧牲奉獻的性格。

第三名 生日22日

22日出生的人，擁有博愛主義般的溫柔。你是能夠看透對方本職，了解到對方陰暗面的人，但同時你也不會因此否定對方，甚至還會顧慮到對方的想法。你這些無意識的舉動，也讓你獲得大家的人望。

第二名 生日4日

4日出生的人，有著直率、充滿愛心的個性。你無論對誰都抱持著大愛，即使是不擅長面對的類型，你也會努力試著理解對方。而這份努力，就是你溫柔的原動力。雖然替他人著想是件美事，不過你也記得要照顧好自己，必要時好好放鬆一下。

第一名 生日13日

13日出生的人，從根本上就是個溫柔的人。為了他人著想，你有時可能會展現出嚴厲的一面。這更證明了你的溫柔不是表面功夫，而是有真的考慮到對方的立場下，做出適當的行動與發言。即使可能會被對方厭惡也在所不息，這就是屬於你的溫柔。