心理測驗／鮪魚還是海膽？最愛哪種壽司看清自我性格

說起日本的代表美食，壽司絕對是榜上有名。不過壽司怎麼吃，竟然也能看出一個人的性格。日本網站「lamire」近日就分享一則心理測驗，透過回答喜歡哪種類的壽司，可以得知自己的個性。

請問：下列四種壽司，你最喜歡哪一種？

A 鮪魚壽司 B 魚卵壽司 C 海膽壽司 D 海苔捲壽司

選擇A鮪魚壽司的你，個性是重視安全的平穩思考類型。鮪魚可說是壽司店的定番王道，就像比起冒險刺激，你更在乎的是日復一日的安定生活。不過為了避免重複機械般的每一天，偶爾鼓起勇氣，嘗試一下挑戰新的事物，也不是件壞事。

選擇B魚卵壽司的你，個性是胸襟開闊，具有包容力的類型。你就像是卵一樣，接納了許多生命。別人也經常有求於你，而樂於助人的你也樂意接受。不過也請意識到自己的付出，在為人奔波之餘，也該在疲累時犒賞自己一番。

選擇C海膽的你，個性是喜歡稀奇古怪，願意向上挑戰的類型。海膽數量稀少，價格較為昂貴，就像選擇海膽的你，凡事都替自己設立高標，而不希望自己卡在不上不下的位置。不過在往上爬的過程難免感到疲累，這時認同一下現在的自己，也不是甚麼壞事。

選擇D海苔捲的你，個性是稍微有些「秘密主義」。和本測驗其他三個選項比起來，海苔捲壽司的形式相對特別。這代表你非常有自己的原則，好處是你會堅持這個原則而行，但也有不太容易對人敞開心房的壞處。如果能更加信任他人，達成良好的互動，或許更能挖掘出自身的魅力所在。