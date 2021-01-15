小孟塔羅：貴人幫助還是淪為犧牲？測你2021工作運勢如何

每人對職涯的計劃不同，因此有些人去做喜歡的事情，有些人則是為了賺錢拼命，有些人出日而做日落而息等等。儘管有千變萬化的不同，但唯一不變的是，你我皆想知道工作運的心。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2021工作運勢如何？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Uusi(BRuT TAROT)

A：儲備考驗。(戰車牌正位)

牌面的女子頭上戴著皇冠，駛著兩頭馬拉動的車子。

A：儲備考驗。(戰車牌正位)

這張牌表示2021年在工作上，你將會有一心二用的考驗。主管或上司嘗試交付事情給你，一來想要看你處理事物的能力，二來也想看你是否可以栽培。這將會是事業發展的轉捩點，請拿出全力好好保握機會唷！小孟老師在這裡提醒你，這並非要你勇敢而是要能面對害怕。

B：貴人幫助。(教皇牌正位)

牌面的男子身著長袍，兩人跪在地上聽從他的指示。

B：貴人幫助。(教皇牌正位)

這張牌表示2021年在工作上，會有貴人出手推你一把。貴人可以是主管、同事、客戶等等，這個人會是你已經認識的人，當他看到你因瓶頸而苦惱時，會微笑著對你伸出援手，可能是給予意見或實質的行動。小孟老師在這裡提醒你，別讓愛面子成為你的絆腳石。

C：經驗傳承。(審判牌正位)

牌面的天空伸出一隻大手，石棺裡的人漸漸甦醒過來。

C：經驗傳承。(審判牌正位)

這張牌表示2021年在工作上，過去經驗會幫助你度過難關。過去曾犯的錯已轉化成智慧結晶，並儲存在你的記憶與頭腦裡。因此，當你在工作上碰到跟過往類似的事件時，你會用更好的處理方式去化解它。小孟老師在這裡提醒你，每個失敗都會讓你有所收穫，你就是自己的貴人。

D：提升效能。(正義牌正位)

牌面的女子左手拿秤子，右上拿寶劍象徵現代的法官。

D：提升效能。(正義牌正位)

這張牌表示2021年在工作上，你能更有效率的達成目標。可能是用更少的工作時間，或減少成本上的預算支出，抑或把對的人放在合適的位子。你將會在工作與生活找到好的平衡點。小孟老師在這裡提醒你，當你學著開始把事情看淡，就會讓自己變得快樂許多。

E：淪為犧牲。(吊人牌正位)

牌面的男子頭下腳上綁在棍上，雙手也被綑在後背無法動彈。

E：淪為犧牲。(吊人牌正位)

這張牌表示2021年在工作上，別讓自己成為一個爛好人。也許你很在意他人眼光，或不知怎麼才能拒絕別人，因而答應別人對你的請求。然而當你咬牙撐過之後，事情卻一個一個接踵而來，直到你的身心無法負荷爆炸。小孟老師在這裡提醒你，把自己照顧好了才有餘裕幫人。