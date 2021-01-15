12生肖都有不為人知的「心病」？你最需要注意這件事

【文‧科技紫微網】

在充滿競爭的現代社會、高壓之下，人人其實都有一點「病」──即使再怎麼看似健康陽光的人，內心卻都有著一些奇怪的執念、或是過不去的坎。你是否也有不為人知的心病？科技紫微網今天就透過12生肖的個性來為你解析。

生肖鼠

你頗為精明機智，頭腦靈活，悟性很高。只是遇事較膽小，有畏首畏尾的傾向。另一方面，太過精明和懂得盤算，也易讓一個人變得小氣、愛挑剔，這部分的個性若是遭遇某些事情而強化，就易想不開，變得孤獨、排斥他人，活在自己的小世界裡，人生態度也會比較消極。應減少計較，多幫助身邊的人，參與公益活動，可保持身心愉悅與正向。

生肖牛

你踏實肯幹、忠厚老實，讓別人有可靠、值得信賴之感。只不過有時候待人處事較為固執，會一股牛脾氣的往同一個方向衝，少了一點容人的雅量。易因此而生悶氣，心情也就難以舒暢。其實，有些事不必太計較，寬容別人，放過自己，讓自己的身心更愉悅。

生肖虎

你的氣場強大，有著萬丈雄心，天生就有一股領袖氣質，在人群之中讓人無法忽視。不過，也因為天生的優越感，讓你有些狂傲不羈，有時甚至表現得過度蠻橫霸道。久而久之就易變得孤傲，也因此產生壞脾氣等等不良情緒。待人和善，謙卑一些，才能讓身心更健康。

生肖兔

你天生情感細膩，脾氣溫和，待人謙恭有禮。缺點是敏感、多疑，精神壓力較大。再加上不太擅長表達自己的情感，對挫折的忍耐力較弱，因此易出現情緒低落、精神不振等狀況。應多給自己打氣加油，建立自信，並且多運動、多出外走走，讓自己更陽光、健康。

生肖龍

你是一個大氣的人，心地寬厚仁愛，豁達有膽識，也不乏慈悲之心。外表上你是個快樂無憂的人，實則你的內心深處卻有些悲觀、憂鬱。你想著自己總是把快樂帶給周圍的人，獨留孤冷與憂傷給自己品嘗，這樣的念頭久而久之易積壓成心疾。多與人交流，學會及時傾訴，才能保持身心的平衡。

生肖蛇

你是一個注重形象的人，很在意自己的表現，凡事希望做到盡善盡美。也易因為追求完美而背負太大的壓力，導致強烈的情緒起伏，時而傲慢、時而急躁，精神易受到傷害。別太緊張，放輕鬆一些，對人對己少挑剔，遠離心病沒煩惱。

生肖馬

你精力旺盛，行動力強，凡事講求效率，很難閒得下來。這樣一個事事都衝在最前線的人，雖然活力滿滿，但是也易神經緊繃，長此以往便容易變得情緒化。對你而言，最重要的就是放慢腳步，常回頭看看自己走過的路，再看看不同的風景，心境便會開朗多了。

生肖羊

你是一個很有耐心的人，處事柔軟、順應他人，待人溫和有禮。但缺點就是容易受到周圍人、事、物的影響，易被他人的情緒牽著走，思緒過多，遇事退縮。這使你容易有較大的心理壓力，常處於緊張狀態。要學習敢於秀出自我，放下瞻前顧後的心情，接受陽光的洗禮。

生肖猴

你頭腦靈活，聰明、可人，待人處事得體大方。同時你也是人群中的開心果，頗能活絡氣氛，受人歡迎。這樣開朗、有活力的人怎麼會有心病呢？其實你的內心深處有一些些自我放縱，容易輕浮懶散。應培養專注力，收斂玩心，這樣會讓你更感充實。

生肖雞

你能言善辯，非常活潑熱情，是一個愛表現、積極向上的人，在團體中的存在感很強。要說有心病，大概就是因為那一點點虛榮心作崇，有時會讓你太在意周圍人的眼光，不允許自己出錯，無形中產生心理壓力。只要關注自我，不受他人影響；放下得失，延遲滿足，身心就會健康許多。

生肖狗

你忠實可靠，眼界寬廣，有條有理，頗能為周圍人著想，易給人安全感，屬於付出型的人。但也易因為樂於奉獻，常常忘了自己。在為人忙前忙後的當中，精神總是放鬆不下來，容易產生焦慮情緒。應注意調整情緒，放鬆心情，常常運動健身、呼吸新鮮空氣，讓身心愉悅。

生肖豬

你待人真誠，知足常樂，喜歡與朋友聚會，在吃喝玩樂中放鬆身心。雖然你整天樂呵呵的，看起來很開心快活，其實你的內心並不是那麼快樂。你對未來常有不安全感，一旦獨處，就易杞人憂天，長吁短歎。吃喝應有節制，靜下來時可看看書，或接觸美好的人、事、物，學著與自己好好對話、相處，把心理狀態調到最佳，快樂自在將由內而發。 有心病不可怕，關鍵是瞭解自己，找到正確的處方箋。

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