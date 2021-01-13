12生肖今年尾牙抽獎穿「這顏色」！中獎機率立刻提高

【文‧科技紫微網】

今年景氣低迷，加上對疫情惴惴不安，過往各企業的大型尾牙盛況已不復見。但是，為了慰勞員工們一年來的辛勞，帶大家吃些好料、辦辦抽獎活動，還是不能少的。那麼，對抽獎摩拳擦掌的你，該怎麼提升自己的中獎運呢？穿哪種顏色的衣服、戴哪種裝飾品，可以增旺你的偏財運？科技紫微網將帶你感受不可思議的色彩魔力，祝大家順利抱回大獎！

生肖鼠

葡萄紫●

說到精明能幹，就「鼠」你最強，面對機會財也要算計半天。一年一度的尾牙抽獎之前，你恐怕會熬夜估算中獎機率吧？現在就告訴你，抽獎時穿戴葡萄紫的服飾，借助紫色的高貴氣息引導紫氣東來，或是佩戴紫色飾品，對提升中獎運很有幫助喔！

生肖牛

玫瑰紅●

生肖牛個性沉穩，但有時難免死氣沉沉，缺乏活力。玫瑰紅會是你的幸運色。尾牙抽獎時，穿著紅色系的服飾，或是佩戴紅色飾品，比如：紅寶石、紅瑪瑙、紅水晶、紅繩等等，能讓你像鬥牛一樣激發出活力與激情，偏財好運也會隨之而來。

生肖虎

湖水綠●

頗有威嚴、自信滿滿的生肖虎，向來好鬥不服輸。就讓湖水綠的光芒助你回歸理性冷靜，同時又保有好奇心，刺激你的直覺。尤其遇到需要自己動手抽獎的這種時刻，換上湖水綠的衣服與飾品，讓你的直覺吸引力開到最強。

生肖兔

青草綠●

生肖兔性情溫和，思慮過多，易錯失良機。尾牙抽獎想要獲得偏財好運，就要多多運用青草綠的能量磁場，它像大草原一樣欣欣向榮、奔放自由，能使你面對機會不再猶豫，大大提升中獎機率。

生肖龍

天空藍●

龍是傳說中的好運神獸，能騰空翱翔，一躍千里。生肖龍也有相同的能量，因此，你應該穿上天空藍的服飾，或是佩戴天空藍的飾品，讓廣闊的天空成為你的舞台。它能使你心態更為平和，好運氣也隨之降臨。或許，不只偏財，在其他領域也有突破的機會喔！

生肖蛇

亮橙橘●

生肖蛇的個性有點孤傲，對很多事看似淡然，實則很在意。說你對尾牙抽獎毫不在乎，那是騙人的。亮橙橘給人溫暖又富足的感受，不妨選擇此色調的衣服，或是佩戴「橙」意滿滿的飾品，可以淡化你的高冷形象，引來屬於你的好運，過個快樂年。

生肖馬

霧冷灰●

生肖馬行事衝動，常常因為追求速戰速決而忘了思考，成了一匹難以接近的脫韁野馬。想要轉運，就用霧冷灰來為你增加穩重、世故的一面，讓你不會過度興奮。心情安定了，偏財運與中獎機率就會提高，試試吧！

生肖羊

香檳黃●

謹守本分、一切隨緣的生肖羊，有時候會因為想太多而放手，把好運拱手讓出。想運用顏色能量來增旺好運，最好選擇亮色系的香檳黃。它能為你帶來光明與希望，並且有效啟動財氣，讓你及時抓住機會，抽個大獎過好年。

生肖猴

經典白●

生肖猴好動、又很有主見，容易聽不進人言。宜選擇經典的純白色系，讓浮躁的情緒漸漸平緩；並適合佩戴白色系的水晶之類的能量飾品，替你趕走負能量。當你回歸本心、集中精神，沉睡的偏財運就得以復甦，中獎機率也就水漲船高囉！

生肖雞

櫻花粉●

生肖雞的個性保守謹慎，有時也稍顯挑剔固執。想在尾牙中大獎，櫻花粉的衣飾最適合你，因為它能讓你顯現溫和好相處的一面，周圍氣場就會跟著不一樣。而招桃花的粉晶也別忘了帶在身邊，它能發揮吸引好人緣、聚偏財的功效，給你滿滿的收穫。

生肖狗

摩卡棕●

生肖狗忠實可靠，不爭不搶，只是有時稍嫌古板。想要在尾牙抽獎時提升運勢，適合以穩中求突破的節奏來進行，溫暖的摩卡棕能夠幫你補足氣運，帶來靈感，讓你有機會抽到意料之外的獎項，實現一鳴驚人的幸運。

生肖豬

深酒紅●

身為最後一個生肖，生肖豬總給人溫順、好命的印象。想要好上加好，抽獎時最好穿戴酒紅色的服飾或飾品。因為酒紅色具備紅色的熱情直爽，也帶有黑色的內斂壓抑，與你本身的祥和特質能迅速結合，自然會激發活力，聚集好運囉！

找到你的幸運色了嗎？想為今年的尾牙抽獎增加助力，可別忘了趁早準備喔！預祝各位財運旺到擋不住、趁尾牙大賺一筆！

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