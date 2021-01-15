塔羅：招桃花必看！如何提升你的個人魅力？

【文‧科技紫微網】

「你對自己滿意嗎？」如果被問到這個問題，相信很多人會開始細數自己的缺點了。不過，人本來就非完美，但每個人都有自己專屬的魅力，值得被看見。你知道你的魅力在哪裡？又該如何提升呢？就讓科技紫微網為你來占卜出答案。

占卜規則：

１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。

２、在心中默默念著：「我該如何提升個人魅力？」

３、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網

占卜結果：

選牌1：戰車

戰車代表的是強勁的意志力。比起去思考、或者去感受，它更建議你「JUST DO IT」，也就是少一點紙上談兵，去做就對了。超強的行動力的背後，是渴望、勇氣與力量。所以，你應找到你真正想做的事情，然後有規劃的一步步去完成它。認真的樣子能夠讓你的個人魅力爆發，獲得他人的肯定。

選牌2：力量

力量這張牌告訴我們，要做個溫柔的人。真正的溫柔不是無條件的體貼、妥協和退讓，而是一種以四兩撥千斤、剛柔並濟的力量。一直以來能夠關心體貼他人、懂得換位思考的你，已經有了這顆溫柔的種子。溫柔會成為你最大的武器，讓身邊的人有如沐春風的感覺，讓對方也不自覺變得溫柔起來，這就是你的魅力所在。

選牌3：月亮

月亮是一張很有藝術性和創造力的牌，但是牌面發散出的不安和迷茫往往會蓋過原本的能量。所以抽到這張牌的你，其實不缺能力，缺的是自信。你不得不承認，自信在我們的工作、生活、感情中扮演著很重要的角色。一個夠有自信的人，他所散發出來的魅力是任何人都無法抵擋的哦。所以請試著建立你的自信吧！

選牌4：魔術師

你是否常有神來一筆的靈感，但終究不敢行動？比如，染個奇特的髮色，或者來一場說走就走的旅行，之後又因為某些原因而放棄了？你似乎已經忘記原本那個最真實自然的你了，當你失去生命力時，個人魅力當然會大打折扣。不妨從一點小改變開始吧！做一件你平時不敢做的事情，更重要的是，大膽對不喜歡的事情say no！

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