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2021星座運勢大獎，誰是大贏家？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

各位來賓大家好，歡迎蒞臨2021年的運勢大獎頒獎典禮。讓我們一起從2020年的辛勞中解脫，迎來備受期待的2021年吧！既有新的開始，也將迎來新的喜悅。那麼接下來，科技紫微網要來公佈得獎名單，趕快來看看你得到哪些獎項？

　

牛氣沖天獎

獲獎星座：牡羊座、天蠍座、處女座

獲獎理由：你們是2021年的運勢領航者。你們就像牛兒般堅忍不拔，今年將能靠著耀眼的表現，輕而易舉的從人群中脫穎而出。強勁的鴻運，加上能力的提升，讓人不羡慕都難。

　

天天向上獎

獲獎星座：金牛座、獅子座、水瓶座

獲獎理由：2021將會是見證你們成長的年份，「踏實上進」將是你們此年的縮影。才華是刀刃，辛苦是磨刀石，相信這份堅韌與意志力會成為你們站穩腳跟的依靠。

　

濃情蜜意獎

獲獎星座：牡羊座、摩羯座、天秤座

獲獎理由：你們的2021將會被溫馨、體諒、寬容、浪漫填滿，單身的你有望遇見夢中情人出現在面前；已有對象的你更能迎來感情升溫。再讓你們放閃下去，恐怕身旁的人都得戴墨鏡出門了。

　

年度財星獎

獲獎星座：獅子座、天蠍座、摩羯座

獲獎理由：在2021年裡，數錢數到手抽筋，對你們來說可不是夢喔，稍加努力就有可能會成現實，誰叫你們都是被財神點名的幸運兒呢？別人再眼紅也搶不走你的運氣。

　

最佳潛力獎

獲獎星座：雙魚座、雙子座、巨蟹座、射手座

獲獎理由：運勢總是起起伏伏，不要洩氣，也不要看輕自己，抱著學習的心情去累積經驗，在對的時機發揮潛力，你們的這一年將會精彩可期！

　

獲得了這些獎項，你對2021年是不是更有信心了呢？一起加油吧！

　

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