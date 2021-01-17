殺破狼周運勢／處女揮別爛桃花陰霾 2星座尾牙大獎等著你

殺破狼2021年1月18日～1月24日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運佳，在志業宮位的金星與冥王星相位良好，正承接一個工作內容輕鬆，且光鮮亮麗的職務或任務，在職場的心情愉悅。待業中的白羊座，會有貴人牽線，找到棲身之處。

感情運方面，在心靈宮位的海王星與冥王星有良好連結，對某個一起工作的夥伴日久生情，但這份愛意只能默默放在心裡，對方不是一個可以經營情感關係的對象。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與土星受到火星與天王星影響，封鎖了總是挑戰你底線的朋友，卻又常常心軟加回聯絡管道，就是無法踩穩原則，才會不斷被當成免洗工具人。

金錢運方面，在金錢宮位的火星與天王星呈現合相，受到木星、與土星影響，尾牙好不容易抽到的現金獎，自己都還沒規劃好怎麼使用，同事不經由你同意便叫了昂貴的外送，強迫你付錢請客，使你感到不太愉快。

金牛座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的金星、冥王星相位良好，這學期的學分已經達標，報告與作業都有良好的評價，期末考甚至不需要再複習就能獲得良好的成績，學業表現受到肯定。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星相位良好，有些朋友很久沒見面，分隔在不同的國度，利用通訊軟體，也可以好好聊聊心事，不會因為距離而生疏了友情。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽、木星、土星、水星齊聚志業宮位，獲得前所未有的表現機會，在職場可望鹹魚翻身，不過原本平穩的生活步調將會被工作打亂，甚至常常需要加班，以及熬夜趕工。

感情運方面，在人際關係宮位的海王星與遠行宮位的金星有良好連結，與某個朋友常常遠距通訊，逐漸產生了一種難以言喻的依戀，但你卻無法定義這是愛情，但也不滿足於戀人未滿的地位。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，金星與冥王星持續座落財務宮位，相位良好，偏財運佳，尾牙會抽中昂貴的禮品或是為數不少的現金獎。有投資習慣的雙子座，手上持有的標的價值水漲船高，可望有不錯的獲利。

感情運方面，在慾望宮位的金星與冥王星相位良好，與另一半的性生活很美滿，在親密的互動中享受魚水之歡。單身的雙子座會與心目中的天菜有近距離的肢體接觸，即便只是聞到對方的髮香，也會開心一整天。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的木星與土星受到秘密宮位的火星與天王星影響，指導者會要求你遵循一些潛規則，否則你無法拿到學分或是畢業。此時會發現學校充斥著這些不良的風氣，卻無力改變這龐大體系的陰暗面。

健康運方面，火星與天王星合相在精神宮位，受到宗教宮位的木星、土星影響，過度的迷信，自己不但無法感覺平安喜樂，還會被外人感覺你精神狀況異常，請慎選正派的宗教信仰，不然會成為神棍斂財的目標。

巨蟹座：

整體運勢

感情運佳，在感情宮位的金星與冥王星相位良好，對於情感的執著會打動喜歡的對象，兩人情感升溫。單身的巨蟹座，無意間看到平日看起來霸氣的人物，私底下竟有柔軟可愛的一面，心中油然而生一種說不出的好感。

金錢運方面，太陽進入財務宮位，與木星、土星、水星齊聚，尾牙會抽中大獎，感覺十分驚喜。但由於木星與土星受到人際關係宮位的天王星與火星影響，會被同事要求請客，或是被迫捐出一部份獎金分紅給大家。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星與天王星合相在人際關係宮位，受到財務宮位的木星與土星影響，加入某些團體覺得不太舒服，看似慈眉善目的外表下竟有貪婪無恥之心，不斷要你提供金錢，卻不用在正途，對於這些人感到作噁。

健康運方面，太陽、木星、土星、水星齊聚疾厄宮位，注意心血管方面的疾病，由於天氣寒冷，容易著涼感冒、感染病毒、呼吸系統發炎，當心演變成慢性疾病，同時代謝狀況不良，有發福的傾向。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入感情宮位，與木星、土星、水星齊聚，戀情可望明朗化，雙方會以結婚為前提交往。情感穩定的獅子座有步入婚姻關係的打算，目前正在籌辦婚禮以及成家相關事宜。

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，參加尾牙可抽中小獎，或是獲得你喜歡的東西，心情感覺不錯。有投資習慣的獅子座，手上的資產長遠可期，千萬不宜急躁，炒短線往往因小失大，

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星與天王星呈現合相，受到夥伴宮位的木星與土星影響，高處不勝寒，不討喜的事情只能一個人扛下來。當心小人從中作梗，想取代你目前的位置。

健康運方面，冥王星與金星齊聚健康宮位，天氣寒冷，容易感冒，造成喉嚨失聲。多攝取適當的水分，避免泌尿系統發炎。海王星持續在疾厄宮位行進，睡眠品質不佳，常作惡夢或淺眠。有些事情過度敏感，想太多對心理健康不好。

處女座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛宮位的金星、冥王星相位良好，單身的處女座，揮別了爛桃花的陰霾，身邊有不錯的對象出現，讓你有些心動。感情穩定的處女座，正被對方寵愛著，會是感情十分甜蜜的時期。

工作運方面，太陽進入工作宮位，與木星、土星、水星齊聚，目前正在承接十分重大的職務，受到眾人矚目。相對而言也是壓力很大的時期，在外表現無懈可擊，但也是自我要求嚴格之下換來的榮耀。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的火星與天王星呈現合相，相位不良，對於期末考試太過大意，睡過頭，或是因為漏寫答案，整張答案卡的順序錯誤，成績大爆冷門地慘不忍睹。

健康運方面，太陽、木星、土星、水星齊聚健康宮位，工作有嚴重過勞的傾向，注意心血管方面的疾病，同時天氣嚴寒，可能因此感冒，呼吸系統被病毒侵襲。慢性疾病徵狀浮現。代謝狀況不佳，肝功能出現問題。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的海王星與家宅宮位的金星相位良好，最近留在家辦公的機會變得比較多，不需要出門上班打卡，會覺得蠻幸福的，生活會比較散漫悠閒。

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，與木星、土星、水星齊聚，單身的天秤座會有人對你表示好感，或是直球告白，內心有些被打動。感情穩定的天秤座會有懷孕的跡象，但可能還沒有心理準備要迎接這個小生命。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星與天王星呈現合相，受到子女宮位的木星、土星影響，有小孩或是寵物的天秤座，孩子健康狀況不佳，會花很多的醫療費用在子女身上。單身的天秤座，則要當心遺失貴重物品，信用資料被盜刷。

健康運方面，火星與天王星合相在疾厄宮位，會是大小疾病頻頻發作的時期，必須經常進出醫院治療或復健，這段時間要特別注意人身安全，危險的地區與行為千萬不要涉入。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，在面試宮位的金星與冥王星相位良好，這段時間面試新工作十分討喜，很快就會收到錄取通知，但最屬意的單位總是遲遲都沒下文。工作穩定的天蠍座，會被邀請參加重要的座談，或是需要出差洽商重要的合約。

旅遊運佳，在旅遊宮位的金星與冥王星相位良好，會被招待到外地遊玩，或是需要到外地出差，食宿都非常高級，還可以發現非常漂亮的秘境，將是一趟非常愉快的旅程。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星與火星相位不良，覺得對方的脾氣陰晴不定，很容易就會因為小事吵起來，也開始對於眼前的戀愛對象開始有些疑慮。曖昧中的天蠍座，訊息常被不讀不回，心情會因此感到失落。

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，與土星、木星、水星齊聚，家中會有一些重大的問題需要商議與溝通，但有些人就是很頑固，在一些枝微末節的事情不肯妥協，甚至會造成家庭失和，大吵起來。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的金星與冥王星相位良好，年終獎金比預期還高出許多，可以準備過個好年了。某些射手座薪資會有微幅的調整，或是會有許多外快可賺，未來的收入會增加許多。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星與金錢宮位的金星有良好連結，打掃居家環境的時候，會找到一筆遺忘已久的私房錢，或是祖父母留下的貴重物品，價值不斐。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星與火星呈現合相，相位不良，不斷收拾別人的爛攤子，會開始有些惱火，有些射手座可能會整個人豁出去，直接與長官、客戶或是同事飆罵，出一口怨氣，但對自己也沒什麼實質好處。

交通運方面，太陽進入交通宮位，與木星、土星、水星齊聚，相位不良，車子會遭到被不明人士破壞、或是故障頻頻，與人容易發生行車糾紛，被開罰單的機率也比較高，搭乘大眾運輸工具遇到開車不穩定的司機，害你跌倒撞傷。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在面試宮位的海王星與金星有良好連結，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知。工作穩定的摩羯座，目前工作內容相對輕鬆，偶而需要跑跑外務，還能偷空喝杯下午茶。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星與金星有良好連結，想出門旅遊散心，逃離日復一日的乏味，但目前的工作與生活並不允許自己太任性。不妨嘗試住在居家附近有名的飯店，享受高級的設備與美食，享受微渡假的氛圍。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與天王星合相在戀愛宮位，相位不良，與喜歡的人冷戰中，雖然很想釋出善意讓對方來和解，但訊息總是已讀不回。某些摩羯座會在寒冷的季節撿到可憐又可愛的小動物，會花很多金錢治療毛孩子。

金錢運分面，太陽進入金錢宮位，與木星、土星、水星齊聚，其中木星與土星的相位不良，對於金錢十分沒有安全感，每天都省吃儉用渡日，深怕收入突然斷炊，同時預期之外的花費也非常多。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，在心靈宮位的金星、冥王星相位良好，雖然平時有些玩世不恭，卻因為某個人在患難中不離不棄，決定死心塌地跟著對方，內心感到甜蜜。但這份愛卻不容許說出口，會是個有點苦澀的單戀。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與金星有良好連結，在職場表現良好，但由於資歷尚淺，老闆或上司會用較為隱晦的名義，給你較多的年終，或是額外的加給，收入默默增加許多。某些水瓶座則有許多外快可接。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽進入命宮，與木星、土星、水星齊聚，儘管許多成就表面發展得光鮮亮麗，個性上的缺失也會人被攤在陽光下檢視，此時處事須特別謹慎，容易因為一時得意，聰明反被聰明誤。

家宅運方面，在家宅宮位的火星與天王星呈現合相，相位不良，被新搬來的鄰居吵到受不了，尋求公權力介入卻無法處理你的困擾，會傾向以不理性的方式，給對方一些教訓。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與冥王星相位良好，會有很多人肯定你平時對朋友的付出，在身邊力挺。某些雙魚座歲末年終交際應酬特別多，會認識新的人脈。

感情運方面，在命宮的海王星與金星有良好連結，有許多人接近你可能不僅是想交朋友而已，這段時間桃花開得旺盛，你會選擇裝傻，或是公事公辦的態度，迴避一些不必要的曖昧關係。

本週須注意的部分

工作運方面，在面試宮位的火星與天王星呈現合相，相位不良，尋找新工作的雙魚座，雖然面試機會很多，但消息始終石沉大海，完全沒收到錄取的通知。工作穩定的雙魚座，說上司壞話容易傳到當事人耳裡，最近須特別謹言慎行。

健康運方面，太陽、木星、土星、水星齊聚心靈宮位，有許多事情令你哀傷，卻又無計可施，只能讓這些不愉快的問題累積在內心，很容易因此罹患心理疾病。

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