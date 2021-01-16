每日星座運勢／金牛易成為矚目焦點 有利推新計劃

2021-01-16

牡羊座

愛情運較為突顯的一天。

整體運：★★★☆☆

單身者可以約好友出去散散步，愛情運增強不少，心情也舒暢許多。財運良好，強求反而容易失敗，順其自然就好。求職者應做好充分準備，盲目而為只會浪費時間，錯過好機會。

愛情運：★★★★☆

已婚者懂得忙裡偷閒，陪另一半的時間增多，感情升溫；單身者適合主動向心儀的對象表白。

事業運：★★☆☆☆

人際關係較緊張，容易與人發生衝突，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化！

財運：★★★☆☆

資金調度頻繁，開銷極大。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00睡蓮紫

開運方位：正西方向

金牛座

易成為眾人矚目的焦點，很有優越感。

整體運：★★★★★

平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些有關證券的訊息看看，為下一輪的投資做好準備。

愛情運：★★★★☆

對週遭的異性容易產生好奇心，有擦出火花的機緣。

事業運：★★★★★

精力旺盛，有利推行新計劃，若能接受不同的意見，成功的機率會更大。

財運：★★★★☆

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00桐花白

開運方位：東南方向

雙子座

三思而後行讓你大有收穫。

整體運：★★★★★

投資時在獲取專業知識和相關訊息後，進行科學的分析與正確的決策，能獲取不少的利益；單身者桃花紛紛飛，有機會接觸到有社會地位的成功異性；增加體能上的活動，對於消除疲勞和身心健康都很有益處。

愛情運：★★★★★

詩情畫意的一天，約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

事業運：★★★★☆

休閒娛樂時間增多，易在與朋友互動中忘記時間，需注意勿因玩樂而耽誤正事。

財運：★★★★☆

有不勞而獲的機運，例如：中獎、得禮金、分紅等，頗能知足，不貪心。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00大理石灰

開運方位：正東方向

巨蟹座

親情溫暖著自己。

整體運：★★★☆☆

不管再忙，也要記得和家人的約定，聊聊家常會讓整個人精神抖擻呢；就算平日對抽獎、樂透不感興趣，偏財運好的今天也不妨去試試，會有不小的收穫；愛情上進展不順，多向朋友問問意見，旁觀者會比你看得更清楚。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會在親友的撮合下結識異性朋友，倘若談得投機，不妨慢慢培養感情。

事業運：★★★☆☆

有朋友向你訴說心事，而且你的開導令對方感到心情愉悅，讓你很有成就感。

財運：★★★★☆

有中小獎的機會。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00蘋果綠

開運方位：正西方向

獅子座

多聽聽他的聲音。

整體運：★★★★☆

容易因為戀人漏接了你的電話，心存猜忌為此而生悶氣，不妨聽對方的解釋再下斷定；今天是維護與主導同事間關係的好時機，把好東西與大家分享最能收買人心；今天與長輩聊天易有所收穫。

愛情運：★★★☆☆

已婚者眷戀居家生活，無意介入外界的種種紛擾；單身者容易結識趣味相投的異性朋友。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，心情愉快的一天，身邊的人也受到你的感染。

財運：★★★★☆

錢財來得快，積蓄會越來越多。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00玉米黃

開運方位：正北方向

處女座

偶爾變動一下，能收到不同的效果。

整體運：★★★★☆

今天的性慾較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪囤積越來越多。

愛情運：★★★★☆

單身者容易發現有許多異性讓你心動，應大膽表白，戀愛的機會才更大。

事業運：★★★★☆

情緒不錯，很多事情都能如你所願，讓你感到順暢無比，多向親友傳達你的快樂心情。

財運：★★★☆☆

宜制訂周詳的財務開支計劃，做到用財時胸有成竹。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00珍珠白

開運方位：西北方向

天秤座

辛勤耕耘的果實有拱手相讓的危險。

整體運：★★★☆☆

今天伴侶特別能容忍你，但你也不要得寸進尺哦！小心因此埋下禍根還無從察覺；內心會有些苦悶，賺錢容易守財難，錢包還沒抓緊就縮水了不少；今天是你養精蓄銳的好時候，痛痛快快地玩就好。

愛情運：★★★★☆

單身者容易找到真心相愛的對象，好好珍惜，別錯過姻緣；已婚者能彼此感受甜蜜。

事業運：★★★☆☆

多留意他人的意見，你會吸收到更多的想法和資訊，很多事情的發展也會越來越好。

財運：★★☆☆☆

有投機不服輸的心態，越想翻本又不認賠，恐會使破洞越補越大！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00祖母綠

開運方位：西南方向

天蠍座

容易獲得意外之財，有份驚喜的心情。

整體運：★★★★☆

財運暢通，有機會收到親友的饋贈，讓你既興奮又感激。有機會參加派對，單身者需主動接近目標，優雅的舉止是你的魅力所在，但還是需要積極行動才能讓愛情開出艷麗的花。

愛情運：★★★★☆

已婚者為另一半忙前忙後，但內心卻沒有一點抱怨的情緒，反而覺得有種幸福感。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，宜靜不宜動的一天，閒暇之時多閱讀易有收穫，少到人多的地方湊熱鬧。

財運：★★★★☆

得財不費力，推行理財計劃可水到渠成。股票族今日易獲利。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00臘梅白

開運方位：東南方向

射手座

愛情平順，心花怒放。

整體運：★★★★★

戀愛成熟者可望修成正果；已婚者有機會得與另一半約會，重溫戀愛時的浪漫與激情。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家，能夠節省不少支出。閒暇時看看關於理財方面的書籍，受益匪淺。

愛情運：★★★★★

桃花運很強，極具魅力，易吸引異性的目光。有伴侶者遇到問題可以請對方協助，易獲得助力。

事業運：★★★★☆

閒暇時間較多，與家人、親友多互動，會讓你感到幸福，浮躁的情緒也會逐漸安穩。

財運：★★★★☆

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的還要多。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00寶石藍

開運方位：東南方向

摩羯座

運勢一般，切忌暴飲暴食。

整體運：★★★☆☆

今天單身者渴望戀愛，但太過內斂、被動，容易錯過良緣。財運上，需要了解的資訊很多，雖然較有耐心，但效率不高，留意身邊的貴人，他人相助會讓你更順利。今天應少量多餐，讓營養充分吸收。

愛情運：★★★☆☆

渴望得到異性朋友的關懷，對關心你的異性很有好感。不過，別把這種情感與愛情混淆喔！

事業運：★★★☆☆

在室內坐得太久，偶爾也要起身活動活動，看看窗外的景色，更有利於處理事務。

財運：★★★★☆

在投資上會得到初步回報，如果把眼光放遠，把網撒大一些，能進財更多。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00咖啡棕

開運方位：東南方向

水瓶座

發揮自身的優點。

整體運：★★★☆☆

交友宜慎重，特別是異性朋友，否則很容易受其蒙騙而傷害到自己；今天有機會在他人面前炫耀你的理財知識，他人的讚許頗讓你得意；對於工作有些厭倦，不如讓自己好好放個假，享受假日的清閒。

愛情運：★★☆☆☆

多看到另一半的優點，別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！

事業運：★★☆☆☆

喜好與厭惡相當分明，對喜歡的人熱絡得很，而對不喜歡的人不是反應冷淡就是冷嘲熱諷。

財運：★★★☆☆

財神在你身邊忽隱忽現，有很多賺錢的機會都是一閃而過。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00青金石藍

開運方位：正南方向

雙魚座

謙虛就能掌握更多的知識。

整體運：★★★☆☆

愛情起伏不斷，徘徊在對方的好與壞之間，難以抉擇。賺錢的慾望不強，可以安排時間休閒，以此積聚自己的財運。學生族不願妥協於他人的學習方法，卻又想不出更適合自己的方法，虛心接受會讓你有新的發現。

愛情運：★★★☆☆

感情上還需要多花點心思，耐心處理好與情人之間的關係，還應和氣對待另一半！

事業運：★★★☆☆

很多臨時狀況會不定時的冒出來，雖然很讓你頭疼，但只要冷靜面對，便會有所轉機。

財運：★★☆☆☆

有經濟上的難題，讓你懊惱不已。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00遠洋藍

開運方位：正北方向





