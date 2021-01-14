每日星座運勢／射手在變動中求發展 收入穩定增加

2021-01-14

牡羊座

充滿自信可吸引正能量。

整體運：★★★★☆

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，單身者可望與心儀的異性親密接觸。投資的想法很多，獲利的機率也很高。一成不變的工作模式會讓你厭倦，今天不妨做些改變，工作效率會更高。

愛情運：★★★☆☆

熱情付出的一天，付出實質的行動，將可得到無形的關心與柔情。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，只要抱持喜悅、愉快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

財運：★★★★☆

財運超級旺之日，賺錢機會多，而且今日對財務利潤的敏銳度很強，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00珠貝白

開運方位：正東方向

金牛座

運氣佳，意外的驚喜將帶給你一整天的好心情。

整體運：★★★☆☆

會有朋友以各種藉口送禮物給你，或是在背後默默為你解決難題，讓你感動不已。已婚者與另一半易有小摩擦，但很快能和好如初，而且還有機會撮合好朋友的一段感情。工作效率高，有如神助。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛機會少，單身者別急於投入一段感情，否則易被對方光鮮的外表所蒙蔽。

事業運：★★★★☆

表達能力突顯，親和力佳，與人溝通順暢。適合與客戶洽談業務，或是與老闆談薪資，成功機率高。

財運：★★★☆☆

以往的投資容易有不錯的回報。不過，消費慾望強烈，應把多餘的錢財交給貼心人管理！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00玉米黃

開運方位：東南方向

雙子座

拋棄不切實際的想法，滿意和快樂會多一點。

整體運：★☆☆☆☆

今天有著強烈的感覺衝動，但你又苦惱於這是否是愛情的真正內涵。財運方面阻力重重，心理上也就常常感到有些力不從心，有的時候不要太過於勉強自己。與其憑空猜測客戶的想法，而延誤處理問題的時間，不如直接與客戶交涉。

愛情運：★★☆☆☆

交友圈中有眉飛色舞、魅力無窮的異性朋友，若有機會經常互動，擦出火花的機率很高。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式會惹來麻煩。

財運：★☆☆☆☆

財氣不穩定，出門易破財。有餘錢不妨存入銀行中，無論是繳貸款或是繳帳單都好。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00和闐玉白

開運方位：西北方向

巨蟹座

諸事不順，低調行事。

整體運：★★☆☆☆

事務繁忙，沒有什麼時間與情人聚在一起。理財稍欠缺規劃，花費不小，會有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

單身者獲得愛情的運勢較弱，但可以多交異性朋友；戀愛中的人對戀人較挑剔。

事業運：★★☆☆☆

因工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實只是你心裡在作怪罷了，調整好心態，專心工作吧！

財運：★★☆☆☆

錢財有點留不住，一出門就花錢，口袋雖然空了，但你好好享受了一番，也值得。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00秋葵綠

開運方位：正西方向

獅子座

有浪漫約會，充滿激情的一天。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人能感受到對方濃濃的愛意，不妨相約到從未到過的場所渡過浪漫美好的一天；單身者與熱情活潑的異性特別有緣。業務工作者今天多與老客戶聯繫，增進感情的同時，還會有驚喜喔！

愛情運：★★★★☆

單身者有機會遇到心儀的對象，大大方方地與對方交往，會有好結果喔！

事業運：★★☆☆☆

今日事業上有些小麻煩，會有突如其來的變動出乎你的預料，而你對突如其來的變化容易產生適應不良的感覺。

財運：★★★☆☆

有機會收到禮物，你也該表示出你的謝意。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00桐花白

開運方位：正北方向

處女座

待人處事宜把握分寸。

整體運：★★☆☆☆

辦公室工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響。今天與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯。

愛情運：★★★☆☆

適合約會，閒暇時不妨邀約情人到郊外走走，會有意想不到的甜蜜效果喔！

事業運：★☆☆☆☆

事務繁重，應主動製造輕鬆的工作氣氛，與同事互動做到豁達、少計較，才能工作愉快。

財運：★★☆☆☆

花錢慾望強烈，應注意克制。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

天秤座

能量的累積要靠休息。

整體運：★★★★☆

今天的你特別細心，懂得設身處地為他人著想，極易感動對方；熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益才會多；沒有得到充分的休息，工作起來就是提不起勁，午休對工作的助益很大。

愛情運：★★★★☆

單身者可在社交場合結緣感性、口才佳的異性；有伴侶的人別吝嗇說些甜言蜜語。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合在今日做點規劃方面的工作，排定日後的行事曆。

財運：★★★★☆

有機會從異性手中獲得周轉金。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00蜜瓜黃

開運方位：正北方向

天蠍座

珍惜眼前的幸福。

整體運：★★★☆☆

今天有些抱怨的情緒，與家人易生嫌隙，而怨天尤人更會給自己增加無謂的痛苦。工作上你容易顯現出自己的優越感，這樣很容易被同事排斥和孤立，還是低調一點為好。已婚者有機會和伴侶來個浪漫約會。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖啦，越是亂想會越孤單的喔！

事業運：★★★★☆

凡事靠自己！對於工作者來說，在處理事情上宜感性與理性相結合，避免偏激。

財運：★★★☆☆

財氣時好時壞，不夠穩定。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00睡蓮紫

開運方位：西北方向

射手座

運勢不錯，適合在變動中求發展。

整體運：★★★★★

今天事業運佳，靈感不斷，對於從事創意設計方面的你來說特別有利。財運方面，你的收入持續穩定增加，但今天會有意外的開銷讓你損失一筆錢財。是表白的好日子，單身者可以看準機會行動了。

愛情運：★★★★★

熱情感性的一天，你的主動熱情可以換來甜蜜的戰果。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題時，只要虛心請教，都能找到答案。

財運：★★★☆☆

金錢周轉有困難時，有機會獲得家中長輩的庇蔭與援助，讓你內心充滿了感激。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00瑪瑙黑

開運方位：正西方向

摩羯座

充分發揮你的主觀意志與行動力。

整體運：★★★☆☆

異地戀情易遭受外界衝擊，盡量與戀人保持聯繫，表達出你思念之情。財運穩健攀升，在小數目的金錢遊戲上反而易有可觀的收益。沉悶的工作中，因你的一個經典搞笑動作或者小笑話，而使辦公室氣氛漸趨活躍。

愛情運：★★☆☆☆

單身者聚會多，想戀愛卻不易。有伴侶者情緒變化較大，千萬別生悶氣，應坦誠與伴侶交流。

事業運：★★★☆☆

易受他人的影響而改變初衷。已經決定的事情就放手去做，別四處聽取他人的意見！

財運：★★★★☆

有機會在聚會中結識金融高手，虛心請教對你很有助益。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00薔薇粉

開運方位：東北方向

水瓶座

借助飾品提升愛情運。

整體運：★★★★☆

大氣又符合個性的小飾品，有助於散發你的獨特氣質，也能提升戀愛運勢哦！報答之前工作上有恩於你的人，對方感念你的心意，也讓自己有了償還人情債的輕鬆感。理財觀念發生改變，對金錢看法更為理智。

愛情運：★★★☆☆

面對戀人，你火熱的舉動頗為霸道，看似你在傾心投入，一片真誠，實則僅只顧及了你自己的感受。這種一廂情願的作法，很容易把對方嚇跑。

事業運：★★★★☆

只要勇於表達自我，把構思已久的方案或計劃書放上臺面，就能引起大家的重視。

財運：★★★★☆

適合理財，可動用一部分資金與能力優秀者合作，易有不錯的收入。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-10:00竹葉青

開運方位：正北方向

雙魚座

任務較重，但也別因此而忽略了感情。

整體運：★★☆☆☆

約會遲到，和戀人鬧得不歡而散的機率高。別輕易答應另一半的要求，開始就委婉拒絕表示歉意，比答應了做不到更能得到對方的諒解。理性消費、審慎評估，可以讓你更好地把握商機。

愛情運：★★☆☆☆

感情易出現問題，應盡快安排時間與伴侶溝通，賭氣外出尋歡只會給你帶來無盡的煩惱！

事業運：★★★☆☆

承受壓力的能力轉弱，任務稍有加重就會感覺難以應付。其實只要認準方向，做事稍微細心，就能順利過關。

財運：★★☆☆☆

判斷錯誤讓你損失不輕。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00乳酪白

開運方位：正東方向





