每日星座運勢／處女工作意見獲採納 投資會有收穫

2021-01-12

牡羊座

知性儒雅特別適合今天的你。

整體運：★★★☆☆

此日是愛情幸運日，在書店、展覽館有機會邂逅與你興趣相同的異性，可望展開全新戀情；上班族則要謹慎做事，提防他人在背後中傷；盡量遠離貴重物品，以免因毛躁打破物品而讓錢包縮水。

愛情運：★★★★☆

單身者只要在異性面前表現得大方一些，就不難獲得愛情；戀愛中的人適合向戀人求婚。

事業運：★★☆☆☆

情緒波動起伏，管理者易為工作分配、具體執行等事務而犯愁。焦慮與不安會讓你難以正確做出決斷，不妨相信部屬，放手讓他們做會更有成效。

財運：★★★☆☆

財務狀況穩定，借出錢財的機率高。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00夕陽橙

開運方位：正西方向

金牛座

精神飽滿的一天，做事相當有自信。

整體運：★★★★☆

與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。

愛情運：★★★★★

有表白的機會，如果你已經做好了戀愛的準備，那麼就大膽迎接愛情的到來吧。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可是自己的心態不正，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。

財運：★★★★☆

財運暢通，想要周轉金錢、討債的人，只要勇於開口，多能心想事成喔！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00夕陽橙

開運方位：正東方向

雙子座

越積極，機會越多。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變哦；找間別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展；工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者要注意別把工作上的負面情緒遷怒於對方；單身者易得異性幫助與關心喔！

事業運：★★★☆☆

工作易獲得上司、同事的好評，信心增加不少，工作也更有幹勁。

財運：★★☆☆☆

小心賺取不法之財而引來官非！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00辣椒紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

看待事物顯得偏激，小心得罪人。

整體運：★☆☆☆☆

很有自己的主見，對人對事頗有想法，自我感覺良好，但有時說出來的話易刺傷他人，影響人際關係，要特別留意自己的言論。感情上缺乏溝通，對事物的看法產生分歧而發生爭執，別只希望對方接受你的意見，他的想法你是否瞭解過？錢財耗損之日，遠離貴重物品，以免損失破財。

愛情運：★☆☆☆☆

少開尊口為妙，免得言者無心、聽者有意，酸溜溜的氣話千萬別說！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，情緒的浮動性大，有晴時多雲偶陣雨的反覆情緒，可別鑽牛角尖，當遇到疑難雜症時不妨虛心請教上司或經驗豐富的同事。

財運：★★☆☆☆

會有數量可觀的資金來源，但並不一定十分可靠，你要謹防因一時的疏忽而埋下後患！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00羽絨白

開運方位：正北方向

獅子座

人際關係上避免加入八卦消息的行列。

整體運：★★☆☆☆

不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。熱情用在挑戰新工作上，憑著豐富的經驗和智慧，會有不小的進展。抽空去書店看看，會有不錯的發現，買點專業書籍，給自己充充電。

愛情運：★★☆☆☆

與戀人交流溝通較少，感情趨於平淡。有話就直接說出來，暗藏於心易引起誤會。

事業運：★★★☆☆

今天你得抽出時間將工作環境整理一番，有助轉換心情！

財運：★★☆☆☆

從小錢著手，不輕易讓他人佔便宜。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00珊瑚橙

開運方位：正東方向

處女座

心境平和。

整體運：★★★★★

內心的平靜讓你能用平和的心態對待感情，一切順其自然，倒也能水到渠成；薪水階層的福利待遇可望提高，投資也會有不錯的收穫；顯得獨斷專行，這會讓身邊的人敬而遠之，要注意加強團隊合作。

愛情運：★★★★☆

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天、喝茶。

事業運：★★★★☆

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利地推動完成。今日很適合扮演軍師的角色，所提的意見多能得到長官的採納喔！

財運：★★★★☆

財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題，且經積極開發後，就會有訂單。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00蘑菇灰

開運方位：西北方向

天秤座

多份細心和貼心。

整體運：★★★☆☆

幾句讚揚，就能收買愛人的心，他對你的服貼讓你很是滿足；工作中會因粗心而犯下常規性的錯誤，需多份細心；古典風味的餐廳、茶樓都是洽談的地利環境，談成生意的機率很大。

愛情運：★★★☆☆

多抽時間陪陪另一半，假日看場愛情電影會讓對方感動喔！

事業運：★★☆☆☆

應調節好心態，自信一些，以實際的工作表現才能謀求發展。

財運：★★★☆☆

購物慾望強烈，錢財流失很快。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00睡蓮紫

開運方位：正東方向

天蠍座

相當冷靜理智，處理事務非常有理性。

整體運：★★★★☆

和對方平淡相處，沒有多大的摩擦，彼此能在平淡中感受著愛情的真諦。與年長的上司比較投緣，表現果敢一點就能留下好印象。投資運不佳，有投資計劃者可多了解市場動向，再做決策。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中人不妨變花樣來製造生活情趣吧！

事業運：★★★★☆

職場中顯得圓滑世故，能將工作上的事情處理得進退有度，不浪費時間做無謂的事，也不放過任何得利的機會。

財運：★★★★☆

有機會因為你的手機、電話等號碼而中獎！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

射手座

疑人不用，用人不疑。

整體運：★★★☆☆

工作中你過於小心謹慎，有些不信任他人，這對你的事業會造成很大的阻力；你在與伴侶相處時多運用同理心，讓你很容易揣摩、配合對方的想法，讓他感覺到你對他有多體貼；應把握市場脈動、看清變化趨勢，今天的投資收益很不錯。

愛情運：★★★☆☆

已婚者給對方很多的自由，甚至有些放縱，小心另一半變心喔！

事業運：★★☆☆☆

顯得消沉，不知所措，對不確定的未來產生徬徨，渴望改變卻沒有方向。

財運：★★★★☆

眼光很不錯，可添置居家物品。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00橄欖綠

開運方位：東北方向

摩羯座

運勢起伏，心態要擺得穩當才好。

整體運：★★★☆☆

與異性約會讓你興奮異常，但對方卻姍姍來遲，讓你的好心情瞬間縮水不少。工作上需打起精神來，把百分之百的熱情都投入到工作中；此刻上司正在悄悄留意著你的一舉一動，對你日後的工作發展有很大的影響。

愛情運：★★☆☆☆

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧！

事業運：★★★☆☆

顯得懶散，有放縱自我的傾向；多提醒自己，不積極的態度會讓你失去不少商機。

財運：★★★★☆

對金錢的敏銳度顯得較高，偏財運也不錯，可以玩玩樂透或是購買短線股。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00檸檬綠

開運方位：正北方向

水瓶座

心靈需要淨化。

整體運：★★☆☆☆

情緒較差，容易為點小事就生氣，戀人漏接了你的電話，你也會埋怨對方；工作中，周圍同事的走動，都會讓你分心，空閒之時，不妨聽首節奏舒緩的音樂，讓你的心平靜下來；財運一般，資金並無大的進出。

愛情運：★★☆☆☆

美滿婚姻需要兩個人共同經營，應努力創造生活情趣，別讓感情生活死氣沉沉！

事業運：★★☆☆☆

獨自處理事務的能力其實很強，只是你責任心不夠，又有些喜歡偷懶，於是在工作時很容易依賴他人。

財運：★★★☆☆

工作上是非紛擾多，想安逸的賺錢恐難如意。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00橄欖綠

開運方位：東南方向

雙魚座

對待他人，還是寬容一些的好。

整體運：★★★★☆

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得以充分地釋放。戀愛者易遇上戀人的老相好，別太在意，以免雙方都不悅。炒股票者預感較強，能及時在大盤下跌時火速拋出，把損失減到最小。

愛情運：★★★☆☆

今日容易被眼前的孤單寂寞迷惑，無法確定自己的心意，想戀愛不易。

事業運：★★★★☆

外界的助力很強，尤其是人緣好的人，特別容易在與人互動中產生喜悅心情。

財運：★★★★☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00辣椒紅

開運方位：西北方向





