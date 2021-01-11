每日星座運勢／雙子宜調整生活節奏 財運不利投資

2021-01-11

牡羊座

稍做改變，會讓你收到不同的效果。

整體運：★★★★☆

今天愛情的熱情高漲，對戀人很主動，讓彼此更有默契，感情能在瞬間昇華。財運一般，沒有什麼大的投資機會，適合靜觀。多去健身房做做運動，有利身體健康。

愛情運：★★★★☆

今日是花招百出的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！

事業運：★★★☆☆

工作不夠積極，多與創造力、行動力強的同事互動，可調動起你的工作企圖心。

財運：★★★☆☆

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意的是，受到外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的敗財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00苔蘚綠

開運方位：東南方向

金牛座

身體欠佳，心情沉悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天沒有什麼心情理財，身體不太舒適讓自己做什麼都提不起勁來。工作方面比較鬱悶，繁重的任務無法按時完成，讓自己倍感沮喪。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都應多注意腳下才好。

愛情運：★☆☆☆☆

感情態度特別敏感且急躁，容易動怒或不耐煩，遇到爭執可能會出現不理智的言行。

事業運：★★☆☆☆

工作態度不夠積極，遇到難題有點力不從心，如果無外力支援，今日會很難過。

財運：★★☆☆☆

還是安心的去求正財吧！你今日很不適合偏財，涉及到的情況太複雜了。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00秋葵綠

開運方位：東北方向

雙子座

普通的一天，宜趁機調整生活節奏。

整體運：★★★☆☆

今天精神不錯，工作認真仔細，能及時發現失誤，為公司挽回不少損失，得到上司賞識。晚上有機會約上另一半到茶館坐坐，享受一份安靜，聊聊彼此的心情。

愛情運：★★★☆☆

伴侶之間適合聚少離多的相處方式，長時間黏在一起，易因小事而爭論不休。

事業運：★★★☆☆

思維非常活躍，工作中能想到一些簡單實用的點子，分內之事能處理得比較出色，但少了些許挑戰精神，績效表現難以突出。

財運：★★☆☆☆

破財之運，不利擴充也不利投資，否則恐有肉包子打狗──一去不回的傾向。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00瑪瑙黑

開運方位：正北方向

巨蟹座

心情不太好，容易被他人誤解。

整體運：★★☆☆☆

在日常的工作中能夠進行得比較順利，凡事也都有人關照。財運上與另一半的投資理念有所差異，溝通不當還可能引發爭吵和冷戰。今天多與家人相處，自然就能感受到親情的溫暖，會很有幸福感哦！

愛情運：★★★☆☆

應多為另一半付出，當對方情緒不佳時，最好的方法就是做一個傾聽者。

事業運：★★★☆☆

需注意別讓自己表現得鋒芒太露，若工作上處處表現得幹勁十足、能力超強，會讓你在無形中惹來嫉妒和猜忌。

財運：★☆☆☆☆

財運較弱，不宜投機。有閒錢可以做公益，或是與朋友聚會、喝喝咖啡。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-11:00翡翠綠

開運方位：正南方向

獅子座

易有好運氣的日子。

整體運：★★★★☆

單身者可約身邊的朋友去吃喝玩樂，有機會在朋友的引見下結識不錯的異性；認真完成手頭上的任務，可消除你日後工作的負擔；投資方面可以關注一些熱門題材，進行短線操作，容易獲取盈利。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗順，單身者有機會與溫柔體貼的異性結緣，戀愛指數頗高。

事業運：★★★☆☆

在待人接物上要再收斂、圓融一些！幸好你最近的直覺挺準的，能迅速找出有利於你的人事物，因此更應懂得把握機會，善加利用。

財運：★★★★☆

財運不錯，可做短期投資。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00金桔綠

開運方位：正南方向

處女座

細節很重要。

整體運：★★★☆☆

今天另一半容易從你貼心的小動作中發現你細心的一面，對你也會產生更深的愛意。店舖經營者展現熱情的態度，有利於多筆生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。

愛情運：★★★☆☆

感情平順，有時間多陪另一半散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很感動。

事業運：★★★☆☆

對上司的安排易產生不滿情緒。有意見宜好好溝通，別讓上司下不了台，小心因此讓你的工作難以開展。

財運：★★★☆☆

對於不熟悉的領域，可別斥資投入唷！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00白鋼銀

開運方位：西南方向

天秤座

生活中少不了一些風風雨雨。

整體運：★★☆☆☆

因朋友的事情，兩人意見上出現分歧，會導致你們莫名其妙的吵架；財運並無反彈跡象，開車的朋友更要特別小心，有被開罰單的風險哦；工作進展得並沒有想像中的順利，堅持努力細心處理終究會得到解決。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運較弱，有伴侶的人不宜長時間黏在一起；單身者多參與社交才會有結識異性的機會。

事業運：★★☆☆☆

工作任務繁多，讓你感覺有相當大的壓力，甚至還會影響到你的睡眠品質與身體健康。

財運：★★☆☆☆

要控制心性，不宜花費太多心思在金錢遊戲上。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00辣椒紅

開運方位：正北方向

天蠍座

總體運勢旺盛，各方面的運勢走向都很好。

整體運：★★★★★

浪漫的咖啡館是今天約會的幸運之地，彼此能夠產生情愫，瞬間來電，愛意立刻升溫。財運不錯，對時機的把握相當敏銳，所以賺取錢財較順利。工作上今天非常適合開始新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

愛情運：★★★★☆

有利付出，多理解、包容伴侶，情感更和諧。單身者想談戀愛，可以請朋友幫忙撮合。

事業運：★★★★★

今天很幸運喔，答題時能有超出水準的表現，學業運很棒。

財運：★★★★☆

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出，則不易感受到今日的甜美果實！

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00淺海藍

開運方位：正南方向

射手座

不要輕易許諾，既然許了就要遵守承諾。

整體運：★★★☆☆

對伴侶承諾的太多，但又沒見實際行動，這樣會讓他在心裡對你的誓言產生不信任；執著於思考一件事，反而讓頭腦很不清醒，理不出思緒；今天會有點偏財運，可去買彩券試試運氣。

愛情運：★★★☆☆

與異性接觸的機會多，但真正的桃花還未出現，想要邂逅心儀的對象還需耐心等待。

事業運：★★★☆☆

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更易解決。

財運：★★★★☆

對於錢財的把握精準，採取速戰速決的投資戰略容易進財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00玉髓紅

開運方位：正東方向

摩羯座

整體運勢不錯，多注意一些細節。

整體運：★★★★☆

學生沉迷於課外讀物，上課不專心，很難按時完成作業；網路上的通訊程式容易被「駭客」入侵、盜用密碼，要做好種種安全防護措施；伴侶表現得異常殷勤讓你心生不安，跟他心平氣和的談談吧！

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，無論有無實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個聽命行事的日子；不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！

財運：★★★★☆

交際應酬讓你花費不小，要做好預算。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00睡蓮紫

開運方位：正西方向

水瓶座

需努力把握的一天。

整體運：★★☆☆☆

目前明朗的局勢會有所逆轉，加倍的付出反而得不到應有的回報，愛情令你感到苦悶。經商者對目前的狀態不是很滿意，總期望以最少的投資獲得最豐厚的收益。看似平靜的工作，實則機遇不斷，只是把握得不夠。

愛情運：★☆☆☆☆

內心易被先前的感情經歷限制住，不願意打開心扉，難以結識新朋友。

事業運：★★★☆☆

領導者適當的把一些權限交給他人，會讓你更輕鬆，既給了別人機會，也是給自己機會。

財運：★★☆☆☆

花錢慾望強烈，應注意控制。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00香檳金

開運方位：正西方向

雙魚座

總體運勢欠佳，還須自身努力。

整體運：★★★☆☆

桃花很旺，你製造的小驚喜易討愛人的歡心。工作運平順，你提出的方案與建議，會獲得上司、同事的肯定。但財運上還欠了點火候，過分的瞻前顧後，會錯失難得的賺錢機會。

愛情運：★★★★☆

單身者多與異性接觸，會讓你感受到自己的魅力！已婚者則要注意避免桃色問題唷！

事業運：★★★☆☆

工作維持現狀，沒有明顯的進步。閒暇之時，不妨多思考規劃近期目標，重新確立一個追求方向。

財運：★★☆☆☆

今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少；得失心放淡一點，保持穩定的情緒，自可遠離麻煩。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00咖啡棕

開運方位：正南方向





