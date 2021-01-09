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心理測驗／手機掉到哪去了？ 了解你在戀人面前的另一面
談了戀愛，和戀人相處的時光，總會感到自己像是變了一個人似的。日本網站「DRESS」刊登一則心理測驗，可以看出自己在戀愛時，會產生甚麼樣的另一面。
請問：你的手機掉在戀人的房間裡，會是在哪個地方？
A 小桌子上
B 沙發縫隙
C 高度剛好的架上
D 床裡
選擇A小桌子的你，會在戀人面前展現「嚴格」的一面。和對方正式交往之後，你就會像個母親一樣，時時刻刻注意有的沒的小事，像是準備吃的、保持清潔……等等。當然，碎碎念跟說教也是少不了的。不過這些瑣碎的提點，正是你深愛著另一半的證據。
選擇B沙發縫隙的你，會在戀人面前展現「放鬆」的一面。沙發代表著放鬆一切，好比你在戀人面前，就能感到夠脫下一切面具，完全做自我也不必擔心。這樣的你，很容易和戀人融為一體。平常在外所累積的壓力，都能在另一半面前完全釋放。
選擇C架子的你，會在戀人面前展現「撒嬌」的一面。會把東西放在架上，代表你已經對整體的環境感到安心，進而產生了無意識的行動。在戀人面前，你也會因為這份安心，知道自己可以向另一半盡情撒嬌，因為你非常清楚，愛人永遠是站在你這一邊的。
選擇D床裡的你，會在戀人面前展現「體貼」的一面。床代表的東西……想必不說破也能明白。不過正是因為彼此坦誠相見，因此最能觀察到另一半的一切微小舉動，從而讓自己開始思考，到底應該怎麼做，才能讓兩個人攜手度過最美好的時光。
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