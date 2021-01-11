唐綺陽星座運勢週報：白羊當心職場鬥爭 金牛財運滾滾來

在傳統的占星學上，我們總會認為有那麼一些星座具有強大與沉穩的性格，還有堅強又獨立的個性。當然，人的性格沒有好壞之分，但可以肯定的是，內心強大或是意志堅定的人，通常也會是遭遇挫折之後，不太會深深陷入懊惱，反而更自立自強、展現獨當一面的個性！下面這 3 個星座就是自癒能力強大又難以被打倒的代表，來看看你上榜了嗎？

2021-01-09 07:00