小孟塔羅：薪水比寒流冷？測你人生的「大財運」會從哪來
每個人在社會上辛苦打拼，無不是為了五斗米而折腰。當然有些人是為了理想，但也不能忽略現實生活所需，畢竟我們生活在物質世界裡，你不會想變成落魄藝術家吧？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，人生何時會有一波大財運？
塔羅牌圖作者：Mate Horonumber, Amontape Ball & Oomsin Phumphat(Brush Tarot)
A：禍福相依。(高塔牌正位)
牌面上的天空有兩隻飛龍，牠們從嘴巴對著高塔噴火。
這張牌表示意外事件會為你帶來大財運。俗話說：「天有不測風雲，人有旦夕禍福。」有時候災難是福不是禍，也許是保險理賠保障了你，或是對方必須得賠償你的損失，因而獲得一筆可觀的數目。小孟老師在此提醒你，熟知法律知識或結交律師朋友，會在關鍵時刻幫上大忙。
B：財在遠方。(權杖三正位)
牌面上的男子遠眺遠方，右手拿棍子旁邊有二根棍子。
這張牌表示國外的緣份會為你帶來大財運。比如說你申請到國外讀書的獎學金，或到國外打工旅遊存到了第一桶金。若你從事國外業務方面的工作，你很得國外人士的緣會順利簽約。小孟老師在此提醒你，學好第二語言極為重要，結交外國朋友或補習進修加強吧！
C：幫夫幫妻。(女皇牌正位)
牌面上的女子頭戴皇冠，面帶微笑看起來和藹可親。
這張牌表示伴侶或婚姻會為你帶來大財運。這代表對方在經濟能力上會照顧你，或彼此能達到相輔相成的幫助。這除了來自對方工作的積極上進外，有時也跟對方的原生家族背景有關係。小孟老師在此提醒你，如何經營好感情關係很重要，因為這和你的財運緊緊相連。
D：獨當一面。(錢幣騎士正位)
牌面上的男子臉劃圖騰，雙手在胸口交叉守護東西。
這張牌表示成為老闆或職場會為你帶來大財運。如果你本身就有想創業的念頭，代表緣份在冥冥之中牽引著你，只是有時創業不是一次就成，而是需要機會與對的時間。若你的個性偏向安份守己，仍會找到舞台大放異彩。小孟老師在此提醒你，請好好投資自己，你就是自己的貴人。
E：播種收成。(權杖八正位)
牌面上的天空有八根棍子，排列整齊往相同方向飛翔。
這張牌表示投資理財會為你帶來大財運。不得不承認有些人就是有偏財運，再加上自己有仔細做功課或遇到貴人提點，你便能火眼金睛找到好報酬的投資。當然有耐性與時間催化是必備的特質。小孟老師在此提醒你，懂得運用錢滾錢的方式，最終會有滾雪球效應般的回收。
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