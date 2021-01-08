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心理測驗／選到這顏色好運降臨！ 4色測出自己2021幸運度

聯合新聞網 / 綜合報導
2021將會是幸運的一年嗎？透過心理測驗便能測出。圖片來源／ingimage
2021將會是幸運的一年嗎？透過心理測驗便能測出。圖片來源／ingimage

2021年到來，不少人都期待新的一年，可以掃除過去的陰霾，發生更多好事。日本網站「michill」最近就分享一則心理測驗，能夠測出自己在2021年的「幸運」程度是多少。

請問：圖中的這個顏色，你認為它是什麼色呢？

請問圖片中的顏色，你認為是什麼色呢？圖擷取自michill
請問圖片中的顏色，你認為是什麼色呢？圖擷取自michill

A 柳橙色

B 橘子色

C 人參色

D 柿子色

選擇A柳橙色的你，2021年的幸運度為45%。2021年你的幸運來自於你謙虛、誠懇的性格，按部就班地往正確的方向前進。溝通對你而言非常重要，如果能及時掌握，那麼一切吉運就會到來，就連戀愛運也值得期待。在外購物時，也很可能碰上意想不到的優惠，不過要記得節制，別太衝動購物才好。

選擇B橘子色的你，2021年的幸運度為70%。2021年將是你散發個人氣場，凝聚眾人的時期。在這一年，你的意見將更容易獲得採納，而清爽的時尚打扮更能讓你開運的鑰匙。戀愛方面，你也將獲得新的刺激，一掃過去的平淡。在這幸運的一年，不如憑直覺去接下挑戰，或許會有意想不到的收穫。

選擇C人參色的你，2021年的幸運度為95%。2021年的你簡直幸運無比！你的集中力和判斷力，都將在這一年得以盡情發揮。只要做好準備，此刻正是你一決勝負，開創新局的最佳時機。在嶄新的環境中，只要了解自己的個性，改善缺失，不要太過被他人言論影響，相信一定能大有成果。

選擇D柿子色的你，2021年的幸運度為30%。2021年是累積的一年，靠著完全他人所託，能慢慢聚集出聲望。和人不宜有太大衝突，要盡可能忍住自身的任性，維持和諧的關係。只要能保持著努力下去的精神，你所累積的這些東西，一定也會慢慢提升別人對你的評價。

心理測驗 日本

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