這 3 個星座自癒能力超級強！要打倒他們，等下輩子吧？

在傳統的占星學上，我們總會認為有那麼一些星座具有強大與沉穩的性格，還有堅強又獨立的個性。當然，人的性格沒有好壞之分，但可以肯定的是，內心強大或是意志堅定的人，通常也會是遭遇挫折之後，不太會深深陷入懊惱，反而更自立自強、展現獨當一面的個性！下面這 3 個星座就是自癒能力強大又難以被打倒的代表，來看看你上榜了嗎？

Top 3：魔羯座

冷靜自持的魔羯座，在很多人眼中，應該是不會受傷的那種人吧。但是說到底，其實人在世界上活一世，幾乎每個人都會有負面的情緒或是狀態，這的確是無法避免的。而用什麼樣的姿態去面對，卻是可以自我選擇的。而魔羯座，通常會選擇堅強。他們一直都是骨子裡真正強大的人，甚至可以說，魔羯座是難以戰勝的，更少看到他們崩潰；在情緒纏身時，還是會旁若無人地執行他的行程，精明幹練像是沒有感情的機器。

在外人看起來，他就像是個工作狂，事業第一，績效優先的機器。忍耐執著、理智清醒的特質，使得他們只認定了自己想要做到的事情，而不會沉浸在失敗的懊惱中。

Top 2：水瓶座

常被貼上「外星人」標籤的水瓶座，在一般人眼中，是挺奇怪的星座。他們從氣質上，就有種與一般人格格不入的感覺，而水瓶座也並不會為了迎合什麼而失去本真，也就是說，外在世界對於水瓶的影響根本沒有那麼大。而且水瓶座雖然有敏感與心思細膩的一面，對於世俗塵世也有不滿的一面，但是他們終究還是擁有著一個完善的精神世界，可以讓他們躲起來進行自我治療，所以水瓶座真的不會被打敗，他們總是站得起來。

水瓶座帶有很重的個人主義色彩與自我中心，不太會隨意跟著別人的情緒起舞。受了很重的傷，也有能耐讓那些事成為過眼雲煙。當你覺得他已經在起不能的時候，他可能已經到了別的星球去撒野了。

Top 1：天蠍座

雖然說天蠍座經常把感覺放在第一位，也有著很強的第六感，有時也會情緒化；但可以說是非常理智又實際的星座。自我要求高的他們，非常明白自己是屬於感情用事的人，所以理智上總是不斷警醒自己要清醒克制，盡量不要過度表達情感，讓表現在控制之下。而這樣壓抑而謹慎的氣度，也表現在失敗與挫折之中。儘管心中很痛、感覺很糟，仍要努力精進、記取教訓，他們的自尊心不容許自己自怨自艾。

一旦受了傷之後，會不斷重新審視自己的傷口，持續在腦內重演當時的感受，直到傷口的神經麻痺、不再痛了。每次受傷，他們都會為自己包裹一層新的殼，增強自己的防禦機制，不要讓自己再受新傷——這使他們能愈挫愈勇、將挫折化作烙印，狠狠刻在心底作為給自己的教訓。

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