2021 年事業運最旺的 3 個星座！火象星座就佔兩個

我們告別了 2020 年，在新的一年會有好運勢嗎？對於想狠狠拚搏事業的人來說，新的一年是萬象更新，也是實現自己夢想、讓事業更上一層樓的全新開端。想知道自己在新年會有良好的工作運嗎？抑或是全然未知的、充滿無限可能性的開端？以下這幾個星座可以開始好好把握，在 2021 年這些星座將會有超級好的事業運喔！

TOP 1 ：獅子座

擁有獨特魅力與風範的獅子座，在 2021 年的運勢也非常好，尤其是會有「貴人」來臨喔！獅子座們在 2021 年會陸續遇到許多好機會，除了工作領域有擴展的機會外，還會有貴人相助。雖然說不可能會永遠都那麼順遂，偶爾還是有波折；但是，在接近年中時，職場上會有接連不斷的好運，你們的工作能力也會得到昇華，需要好好把握機運喔。

TOP 2 ：射手座

活潑雀躍的射手座在 2021 年會把更多的精力放在個人工作上，你們不妨嘗試學會接收新事物，工作上也可能有跨界合作的可能。若培養專長，將有機會大放異彩！在 4~6 月後，事業上有不同的合作對象會陸續出現，建議切勿莽撞行事。溝通能力增強後，旁人也會開始賞識你的能力，年中開始你的偏財運也會上升呢。

TOP 3 ：金牛座

不太期望轟轟烈烈的生活的金牛座，在 2021 年卻會主動積極的應對工作。若要讓職場好運延續，就必須要靠自己主動製造機會，學會接納不同的聲音、努力做出改變才是重點噢。在 5 月之後，若願意調整心態並改掉壞習慣，在事業上將會迎來新氣象。若能進修專業，將會有望獲得上司賞識，並有意外的收穫呢。

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