殺破狼周運勢／巨蟹與喜歡對象有進展 獅子尾牙抽獎運好

白羊座：

整體運勢

工作運佳，新月發生在志業宮位，會被賦予一個新的職務或任務。正在求職的白羊座，會在此時找到新工作。新月期間，可許下與工作、成就與事業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在心靈宮位的海王星與志業宮位的冥王星有良好連結，職場上會邂逅一位讓你怦然心動的對象，但彼此身份不適宜發展，只能暗戀對方。某些白羊座陷入秘密戀情中，這份愛戀充滿了禁忌，無法公開。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的木星、土星、水星受到火星、天王星影響，原本認為很單純的團體，三不五時就要求你免費貢獻勞力，或是捐助金錢，並且視為理所當然，這些人使你感到不太舒服。

金錢運方面，在金錢宮位的火星與天王星呈現合相，容易遺失貴重物品或是掉錢包、信用卡，人頭資料當心被盜用，損失慘重，甚至造成你日常生活費用捉襟見肘，經濟發生困難。

金牛座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，目前的學業會有突破性的進步，期末成績表現優異。新月期間，可許下與學業、功課和成績有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星相位良好，有些事情總是想不透道理，打不開心結，某個朋友會暗暗地提點你，突然因此茅塞頓開，這樣的貴人在人生中是十分難得的。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星、土星、水星受到天王星與火星的影響，目前在一個十分重要的位置，雖然表面風光，但卻要承擔比過去更多的壓力，每天十分忙碌，戰戰兢兢，卻不知為何要這麼努力。

感情運方面，在命宮的天王星與火星受到木星、土星、水星影響，在工作領域中獲得許多傾慕，但喜歡的人卻老是跟你唱反調，常常爭吵。心中會很氣，為何對方總是不懂自己的心情。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在財務宮位，信用卡債務以及許多貸款都清償完畢，有投資習慣的雙子座，重新佈局會有不錯的斬獲。新月期間，可許下投資、理財與賺錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，新月發生在慾望宮位，與喜歡的人發生親密關係，確認彼此之間的關係。感情穩定的雙子座，雙方的互動十分有默契，會覺得心靈與肉體合而為一。

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，終於找到屬於自己最適合的位置，每天工作心情愉悅，除了金錢之外，還可獲得一些特殊的待遇，會十分喜歡目前的工作。

本週須注意的部分

健康運方面，新月發生在疾厄宮位，與冥王星、金星齊聚。天氣寒冷，注意心血管方面的疾病，此時也是感冒、感染病毒的高峰期。當心吃壞肚子，泌尿系統容易發炎，女性要留意婦科的保養。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與喜歡的人關係會有進展，有些巨蟹座會正式進入以婚姻為前提的交往狀態。新月期間，可許下有關感情的願望，會獲得良好的能量幫助。

學業運方面，在專業宮位的海王星相位良好，期末成績優良，報告順利產出，許多同學會希望你幫忙指導。已經出社會工作的巨蟹座，在職場上成為目前業界的權威人物，會收到許多座談與研討會的邀約。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的土星、木星、水星受到人際關係宮位的火星、天王星影響，有些朋友正在從事危險的投資，此時千萬不要跟風，有可能被騙錢，造成血本無歸。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與火星相位不良。不知踩到哪位朋友的雷，被對方封鎖，無法聯絡對方。某些巨蟹座則是難以忍受週遭的人有些不良嗜好，會想遠離對方。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，此時會承接一個新的任務或職務，這份工作對你而言意義重大，要好好表現。新月期間，可許下與工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，尾牙抽獎運還不錯，會抽到價值不斐的獎品，或是金額不少的現金。有投資習慣的獅子座，手上的投資標的價值水漲船高，會選在適當的時機出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星、土星、水星受到火星與天王星影響，喜歡的人似乎無心經營彼此的未來，令你十分寒心。某些獅子座與另一半溝通不良，關係經常處在緊繃狀態。

工作運方面，在志業宮位的天王星與火星受到夥伴宮位的木星、土星、水星影響，職場上人言可畏，有些工作夥伴會私下講你的閒話，使得客戶與上司受到影響，執行工作十分不順。

處女座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，會對某個人的貼心感到怦然心動，不知不覺陷入愛戀之中，感情穩定的處女座會有懷孕的跡象，或是會與喜歡的人收養寵物，新月期間，可許下與戀愛有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，木星、土星、水星齊聚工作宮位，堆積如山的工作會在很快的時間內處理完畢，工作效率驚人。然而木星、土星、水星受到天王星與火星影響，許多錯誤必須不斷修正，其實後續比前期更麻煩。

本週須注意的部分

健康運方面，木星、土星、水星齊聚健康宮位，相位不良，有些慢性疾病逐漸浮現，代謝狀況不佳，短期內會嚴重發福或水腫。天氣寒冷，當心著涼感冒，感染病毒的機率較高，呼吸系統容易發炎。

學業運方面，天王星與火星合相在學業宮位，相位不良，念不完的書、做不完的功課，還有師長臨時交辦的事務不得不處理，期末成績不太理想，這段時間會覺得壓力很大，容易陷入低潮。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會購買新的電器或傢俱，某些地方小小整修完成，居家環境另有一番新氣象。生病的家人能痊癒，許多事情塵埃落定。新月期間，可許下與家宅、家庭有關的願望，會獲得良好能量的保佑與幫助。

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，工作的目的不僅是為了賺錢與生活而已，其所帶來的成就感與自信，會使你的內心感到充實平靜，這段時間會對別人所給予的肯定感到愉悅。

本週須注意的部分

感情運方面，木星、土星、水星合相在戀愛宮位。桃花正在盛開，有許多人對你表達好感。然而木星、土星、水星受到天王星與火星影響，爛桃花較多，小心被恐怖情人纏上。某些天秤座則有懷孕的跡象，但小生命來得不是時候。

健康運方面，進入疾厄宮位的火星與天王星呈現合相，相位不良，注意血光之災，容易發生意外傷害，若罹患疾病，會引發高燒，以及器官與傷口發炎。有寵物或小孩的天秤座，孩子的身體狀況也不佳。有身孕的天秤座當心流產。

天蠍座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，會開始學習某個新的技術或學科，遇到非常優秀的指導者，使你受益良多。期末考試，臨時抱抱佛腳，至少可以跨越及格門檻。新月期間，可許下與學習有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，新月發生在面試宮位，這段時間面試新工作，很快就會獲得錄取通知。考公職的天蠍座，考試運也很好，可跨越門檻拿到證照或考取資格。新月期間，可許下面試、考試相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星與天王星呈現合相，並受到家宅宮位的木星、土星、水星影響，有意進入婚姻關係的天蠍座，對於彼此的家庭適應不良，婚事可能告吹。已婚的天蠍座，與對方家人相處不愉快，也會造成雙方的摩擦。

家宅運方面，在家宅宮位的木星、土星、水星受到天王星與火星影響，想要購屋或是搬家的天蠍座，沒用的東西堆積如山，很難斷捨離，很難處理。某些天蠍座與家人關係不良，會很想離家出走。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，會開啟新的收益來源，或是開始認真理財與存錢，生活寬裕許多。新月期間，可許下與金錢有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星相位良好，買了新的電器產品，解決了處理家事的困擾。某些射手座終於有更多的時間可以宅在家裡發懶、放空，同時可以把許多瑣碎的問題處理掉。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星與天王星呈現合相，受到木星、土星、水星的影響，在職場與人溝通不良，使得工作變得繁重，不可預期的突發事件也變得非常多。某些射手座不斷需要到外地出差或跑外務，需注意交通安全。

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星、土星、水星受到火星與天王星影響，不論是出差，或是出遊去玩的變數較多，甚至會因為突發因素受困在外地，或是因為交通工具拋錨，必須取消行程，這段時間不要出遠門為佳。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，所有的事情都可以重新出發，正在創業或求職的摩羯座會有新的進展。工作穩定的摩羯座，即將開始一個新的任務或職務。新月期間可許下任何願望，都能心想事成。

學習運方面，在學習宮位的海王星相位良好，期末成績表現不錯，至少都能達到及格門檻。作業與報告產出順利，並獲得高度評價。某些摩羯座會想學習療癒身心靈的事物，希望生活輕鬆又能充實。

本週須注意的部分

金錢運方面，木星、土星、水星合相在金錢宮位，受到火星、天王星影響，屋漏偏逢連夜雨，不寬裕的經濟狀況，再遇上孩子或是寵物生病，每天節約過生活，卻還是有預期之外的許多花費，手頭感到拮据。

感情運方面，火星與天王星呈現合相，相位不佳，與喜歡的人不斷因為金錢或是價值觀的落差而爭吵。某些摩羯座會覺得對方忽冷忽熱，你所認定的小事情卻會是對方的地雷，不聲不響就冷戰好幾天。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，對某個人產生好感，但卻只敢遠遠看著對方，某些水瓶座陷入秘密戀情中，這份甜蜜不想公諸於世。新月期間，可許下與感情、靈魂伴侶相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，家中會堆著許多用不上的名牌用品，不妨上網拍賣掉，獲利會蠻可觀的。某些水瓶座已經計算出年終獎金會蠻可觀的，開始計畫要怎麼運用這些錢，買些昂貴的東西犒賞自己。

本週須注意的部分

工作運方面，木星、土星、水星合相在命宮，受到火星與天王星的影響，目前的職務十分重要，必須24小時待命，機動性較高，每天都十分緊張，生活很累，在家都無法放鬆。

家宅運方面，在家宅宮位的火星與天王星呈現合相，家庭關係緊張，某個家人喜怒無常，常常讓你感到恐懼。某些水瓶座的居家環境十分紛亂吵雜，治安也不佳，甚至需要逃到旅館避難，或是想搬家或離家出走。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會因為一些社交場合，結識新的朋友，兩人一見如故，在生活上或是工作上可以相互照應。新月期間，可許下與人際關係相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在命宮的海王星與人際關係宮位的冥王星有良好連結，與某個朋友日久生情，但關係始終維持在朋友以上，戀人未滿的狀態，你覺得這樣曖昧不明的關係，進可攻，退可守，比較安全。

本週須注意的部分

工作運方面，在面試宮位的火星與天王星呈現合相，受到木星、土星、水星影響，面試工作要小心，容易進入掛羊頭、賣狗肉的詐騙公司，損失寶貴的時間與金錢。工作穩定的雙魚座，則要當心口舌是非，這段時間需特別謹言慎行。

健康運方面，木星、土星、水星齊聚心靈宮位，相位不良，這段時間自我感覺很差，有些流言蜚語傳入你耳中，被辱罵得很不堪，陷入低潮，當心罹患心理疾病，有憂鬱症的傾向。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。