1月星座塔羅運勢：摩羯大展身手 雙魚魅力提升

【文‧科技紫微網】

大家都說新的一年、新的開始、新的面貌。那麼在2021年新年第一個月，12星座的運勢又有怎樣的新情況？會和去年有著截然不同的改變嗎？馬上跟著科技紫微網一起看看12星座的1月運勢吧！

牡羊座

塔羅牌：女祭司

本月塔羅給牡羊的啟示是「堅持」。這個月牡羊們會在感情或事業、投資上遇到一些波瀾和阻礙，放棄或許可以逃避困難，但只有堅持才能擺脫困境。單身者可能會因朋友的建議而改變初衷，錯過良緣；有伴侶的人容易因為感情變淡而產生分手的念頭。此外，在工作和投資上，你也會遇到一些阻礙，但萬事開頭難，只要堅持下去，成功就在向你招手。

1月事件預測：

1、上班時間，特別是上班外出時，有機會在停車場或是公車站偶遇愛情

2、和戀人的感情變淡，和平分手

3、遭遇職場聲色誘惑

4、接到上司交待的重要任務，壓力倍增

5、結交到新的朋友

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

金牛座

塔羅牌：隱士

本月塔羅給金牛的啟示是「謹慎」。本月是充滿機會和誘惑的一個月，但越是機會眾多，越要謹慎選擇。單身者會因異性的曖昧舉動有些心動，但實際上和對方展開戀愛的可能性並不大；有伴侶的人，對方會因你的衝動而產生摩擦。另外你可能經常有「要發財了」的想法，但不必急著掏錢投資，做好準備工作才能避免漏財。

1月事件預測：

1、有異性會主動為你分擔工作上的任務，替你解決麻煩

2、在社區遇到長輩幫你牽紅線

3、因為雞毛蒜皮的小事與伴侶吵架

4、工作接二連三的出現，任務繁重，沒有時間休息

5、旅遊準備工作不足，把重要物品遺落在家

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

雙子座

塔羅牌：惡魔

本月塔羅給雙子的啟示是「自省」。追求物質的豐滿和慾望的滿足，卻忽略了心靈的自省，這正是1月雙子座的寫照。只有時刻自省，才能時刻清醒，控制好自己的情緒，不做慾望的傀儡。單身者難以遇到彼此欣賞的對象、頗為苦悶；有伴侶的人因為計較太多，矛盾叢生；職場上極易與人爆發口舌之爭，因為自己的不當言論而得罪同事，或是引起上司的不滿。

1月事件預測：

1、與戀人發生爭執，有第三者介入的風險

2、因為爭執導致與同事的關係下降

3、繁重的工作學習使你疲憊，效率也有所降低

4、在工作學習上需要付出更多的努力才能保持現有的成績

5、好朋友會給予正能量，支持你的行動

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

巨蟹座

塔羅牌：命運之輪

本月塔羅給巨蟹的啟示是「改變」。這個月巨蟹座的運勢整體都比較低迷。努力時常沒有回報，不如大膽一點、做出改變，換個方向前進吧。單身者難以尋覓桃花，有伴侶的人口角不斷，不如暫時全心投入工作當中。職場上若接手新的專案，進度有些緩慢，一定要注意細節，偷懶會讓你錯失晉升的機會；財運還可以，只是要注意理性購物。

1月事件預測：

1、和戀人發生爭執，一氣之下分手

2、上司存心對你進行考驗，工作壓力大增

3、上課時容易恍神，學習進度落後

4、生意談判遭受阻力，但在你的不懈努力下還是能夠促成合作

5、購物時沉浸於花錢的快感，過一會又開始心疼

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

獅子座

塔羅牌：太陽

本月塔羅給獅子的啟示是「合作」。愛情事業財運會有大豐收，但也不要高興過頭了，抓住機會，找到契合的合作夥伴會獲得更大的成功。單身者1月桃花大好、人氣飆升；有伴侶的人感情增溫，不用想太多的現實問題。在事業上臨危不亂、表現力十足，有望幫助同事挽救失誤；生意上如果能找到好的合作夥伴，就能獲得事半功倍的效果。

1月事件預測：

1、協助同事並得到回饋

2、在浪漫的場所（如咖啡館）邂逅愛情

3、被女生倒追

4、學習上效率極佳，考試時被安排到滿意的考場、座位

5、挑選到極佳的理財產品，投資獲得好的回報

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★★☆

處女座

塔羅牌：愚人

本月塔羅給處女的啟示是「從心」。本月運勢對完美主義的處女座來說不算好。在這個月，不妨忘記規則和計畫，回歸初心，會有不一樣的風景。單身者1月有望在職場上遇見怦然心動的對象，不必糾結年齡與身高，勇敢跟著初心行動吧！有伴侶的人，可能會因為彼此家人而影響感情。工作上偶有小人打擾，但能夠按計劃完成目標；財運不錯，好好把握機會。

1月事件預測：

1、與對方因工作而結緣，開始辦公室戀情

2、已婚者出現婆媳矛盾

3、工作上會有些不順暢，但在溝通下能夠得到化解

4、讀書目標有點三心二意

5、買幾張彩券試試手氣，也許會有意想不到的驚喜

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天秤座

塔羅牌：節制

本月塔羅給天秤的啟示是「低調」。因為1月份的整體運勢還不錯，但不可得意忘形，低調謙和才能穩步前進，多管閒事反而惹禍上身。單身者在本月中旬時會遇到頗有挑戰性的對象，勾起你想要征服對方的興趣；有伴侶的人感情逐步增溫。上班族要避免錯怪他人、惹到不該惹的人，影響未來的晉升。本月偏財光芒不如正財耀眼，還是老老實實的認真工作為佳。

1月事件預測：

1、另一半熱衷於和你分享買車、買房等投資相關的資訊

2、和戀人一起去旅遊

3、情緒控制不當，與同事發生言語爭執

4、學習壓力過大，睡眠品質不佳，直接導致上課精神不集中

5、花錢大手大腳，沒有耐心貨比三家，小心遇到黑店

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

塔羅牌：戰車

本月塔羅給天蠍的啟示是「自制」。在運勢明顯偏低的1月，正需要保持良好的自制力，規避陷阱與圈套，靜待發展時機的到來。單身者本月對尋覓愛情的熱情度不高，桃花運弱，不必勉強自己參加相親活動；有伴侶的人有被挑撥離間的危機，堅定信念，感情才能順利發展下去；工作上粗心大意，容易被別人的事干擾，如果沒耐心重覆檢查，當心犯下不可挽回的過失。

1月事件預測：

1、和朋友之間的關係更為緊密，友情更進一步

2、和戀人發生爭執，但小吵小鬧並不影響彼此感情

3、工作時太疲憊，弄錯老闆要你傳達的資訊

4、沉迷電視，無心讀書

5、身邊喜事較多，要送出不少紅包

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

射手座

塔羅牌：正義

本月塔羅給射手的啟示是「平衡」。1月份射手們若能在工作、學習、生活各方面都預先規劃，取得平衡，就能獲得更好的發展。單身者對愛情有些迷茫，不確定自己想要的是什麼，需要找摯友來指明方向；有伴侶的人過於強勢，忽略對方的意見而引起不滿，引發矛盾；此外工作繁忙，沒時間處理生活瑣事，休息時間不足，導致出錯率偏高，需要調適。

1月事件預測：

1、經朋友介紹認識找到男（女）朋友

2、上司突然給你增加工作，同事也喜歡找你幫忙

3、被朋友的上進感染，讓你想好好讀書，但有些力不從心

4、花錢大手大腳，還沒到月底便要預支下月生活費

5、財運受阻，遭遇經濟危機

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

摩羯座

塔羅牌：魔術師

本月塔羅給摩羯的啟示是「自信」。1月的摩羯座就像意氣風發的魔術師，只要自信篤定地去實踐自己的想法，就能獲得不小的成果。單身者甚至不用刻意打扮，內心的自信便能提升你的魅力，有機會開始一段浪漫的愛情；有伴侶的人感情升溫，可以開始討論婚事了。工作上雖然會有與人競爭的危機感，但同時也能激發你的潛能。眼光不錯，投資將有好的回報。

1月事件預測：

1、接觸異性的機會較多，旅遊或是朋友聚會都能結識不少新朋友

2、戀人間感情升溫，開始談婚論嫁

3、靈感迸發、為你的工作帶來不小的驚喜

4、因為上課不專心而被老師指責

5、有動力加強原本較弱的科目

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

水瓶座

塔羅牌：星星

本月塔羅給水瓶的啟示是「放鬆」。來自生活各方面的壓力不斷累積，如果不能適當的放鬆、抒解壓力，就會被壓垮。只顧著低頭前行，會錯過天上的星光。單身者不要害怕請朋友介紹，說不定能遇到好對象喔！有伴侶的人不必過於計較細節，把握住幸福的大方向才是重點。工作上會遇到不小的阻力，項目的難度、上司的刁難、資金的空缺等問題接踵而至，讓你焦慮。

1月事件預測：

1、與伴侶談婚論嫁，獲得對方父母的肯定

2、相親對象中極有可能出現夢中似曾相識的那個人，令你怦然心動

3、陷入難關時獲得同事的幫助

4、周圍同學的積極動作讓你對考試倍感壓力

5、在聚會等社交活動上獲得投資的商機

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙魚座

塔羅牌：戀人

本月塔羅給雙魚的啟示是「選擇」。戀人牌代表的不僅僅是愛情，更是挑選與抉擇。雙魚在1月會遇到許多的十字路口，需要仔細思考，選對方向。單身者魅力提升明顯，脫單機會很大，理性的選擇才能避開爛桃花；有伴侶的人正是宣示主權、放閃的好時機。工作上雖然偶有困難，但整體來說還算順利；財運尚可，但在購物上要有所節制。

1月事件預測：

1、在朋友聚會上遇到愛慕者

2、與伴侶感情突飛猛進、大方放閃

3、和新同事成為好搭檔，合作完成以往想像不到的工作

4、月底考試有被身體拖累的可能

5、因為衝動消費而掏空錢包

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

【延伸閱讀】

●今年想過得更順遂？先算流年運

●命占揭曉，你未來的職業與轉機





