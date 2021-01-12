塔羅：工作越換越糟？你容易淪陷的轉職危機

【文‧科技紫微網】

你對現在的工作滿意嗎？是否已經對現職萌生去意，卻因為顧慮多多，不知道下一個工作是否會更好，所以一直停留在現況，沒有勇氣下決定？很多上班族會規劃年後跳槽，科技紫微網今天就用塔羅牌來為你解讀會遇上什麼轉職危機，並分析該如何避免！

占卜規則：

１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。

２、在心中默默念著：「我轉職容易遇上哪種危機？」

３、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網

占卜結果：

選牌１：愚者（逆位）

你是一個勇於跳脫熟悉領域的人。想要進入新的領域求發展、展開新的旅程，當然是好事，但是如果你無視於危險，一頭熱的投入，可能會有意想不到的狀況發生。因為缺乏經驗，你可能會嚐到衝動行事的代價，像是判斷錯誤、或半途而廢等等。

塔羅牌的建議：

你可以大膽的踏出第一步，一開始在新的環境感到格格不入是正常的。但別忘了要做好周全的計畫，凡事三思而後行，時時警惕自己，避免在腦中架構起太多不切實際的幻想。任何嘗試都是有價值的，重點是要從錯誤當中學習到寶貴經驗喔。

選牌２：皇后

你對職業的態度相當務實，能穩定朝目標邁進。你的生產力很不錯，也有充足的熱情進行創新，能收穫良好的工作成果，為你帶來頗佳的金錢收入。轉職時要留心新工作的人際關係融洽與否；公司文化是否符合你的理想；能否有空間發揮能力，讓你在事業上開創新局。

塔羅牌的建議：

你有沒有保留充足的時間給自己和家人？選擇工作時也要注意兼顧家庭，讓工作與生活達到平衡。健康、親情、愛情、友情在生命中都相當重要，理想的工作應該能讓你游刃有餘的享受生活。太過忙碌而錯過重要事件的話，人生可是無法重來的。

選牌３：皇帝（逆位）

你是個很有能力與主見的人，對工作具有強烈的熱情和野心，做事情要求紀律嚴明。對於新的工作機會，你在乎的是能不能盡情實現你的想法。面談時，應該了解新工作的職權歸屬，如果工作條件不能完全合意的話，要注意你的能力有無可能被限制住，導致只能在有限的範圍內發揮。

塔羅牌的建議：

你需要控制自己的脾氣、情緒、並調整想法。若凡事專斷獨行，不聽取他人的意見，很容易失去眾人的信賴，他們會懷疑你是否適合團隊合作。要注意不可過度相信自己的能力、或只顧尋求個人表現，否則容易遭受挫折。

選牌４：吊人（逆位）

如果你想要換工作，找到一個好的職位，就需要努力表現自己，用心準備履歷與作品集，展現出自己最好的一面。仔細檢查一下，你的求職信、履歷、作品是否突出呢？你可能做過嘗試卻沒有下文，於是你認為努力也可能得不到回報，所以不敢再付出努力，只想以不變應萬變。

塔羅牌的建議：

不去嘗試的話，小心會錯過很好的機會。你懂得磨練與犧牲，但也要讓自己知道，你永遠有其他的選擇。走往廣大的世界吧，現在的工作不能束縛你的腳步，但它能拓展你的經驗，驅使你去尋找更好的職位，往想要的方向成長。

選牌５：戰車（逆位）

你十分渴望在事業上獲得成功。由於你有強烈的意志力，工作能力也不錯，因此會有很多工作機會等著你。每項工作都各有優缺點，同時你也面臨著很多挑戰，例如找不到方向、遭遇挫折、危險、失敗……等。在追求好工作的路上，危機四伏是必然的，它們都是必要的關卡，學習越挫越勇的本事吧。

塔羅牌的建議：

當你意志不堅時，會遇到的最大危機是心態變得保守，缺乏積極向前的動力。你需要做出選擇，並在找到目標後，努力前進。最好多表達自己積極的一面，比方說面試後寫一封感謝信，讓面試官對你留下好印象；或者多認識該領域的貴人，提早掌握轉職機會。

選牌６：戀人（逆位）

在考量選擇工作時，總有很多複雜的因素，像是收入高低、人際關係、地點、產業、職位、工作內容……等等。在求職求才的情境中，公司與你都面臨很多選擇，對你而言，可能每一個選擇看起來都很有吸引力，於是你的心可能搖擺不定、陷入兩難。

塔羅牌的建議：

小心不要落入反覆無常的狀況。當你不是你心目中公司的最佳人選時，就可能遲遲等不到公司的答覆。努力展現自己的優勢，主動創造機會吧。人際關係相當重要，可以和目標公司內部的同事打好關係，有介紹人的話將更容易得到工作機會喔。

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