測字：新年新希望！2021年你能心想事成？

【文‧科技紫微網】

終於迎來2021年了！在嶄新的一年裡，你有哪些心願呢──學業有成、升職加薪、發財暴富、巧遇良緣？你的美好期盼會不會成真？2021你在哪方面能夠心想事成？科技紫微網將透過測字為你解答。

請在接下來的四個字中，選一個你第一眼看中的字。

圖片來源／科技紫微網

結果分析：

選「心」字：

「心」字五行屬金。古代常以貴金屬作為錢幣用於交易，因此選擇此字意味著2021年你的錢財運勢將會有所變化。從字形上來說，「心」好似一個器皿聚集著三樣物品，就像是納財的聚寶盆，而且三個點分佈於三個不同的方向，意味著你的財路將會有所開拓。2021年你自然會財運高漲、財源滾滾囉！

選「想」字：

「想」字由「相」和「心」組成，意為從心而生的繾綣相思、互相交流。這代表著，2021年的你將有紅鸞星動的好運，而此字又有著「心心相印」的意味，表示你心儀的對象很可能也對你有好感，感情前景一片大好。選擇這個字的你，想擺脫單身、想婚，就要好好把握今年喔！

選「事」字：

「事」的字型像個獵叉。在上古時代，打獵是主要的生產活動之一，因此引申為現今的「事業」之意。手持獵叉意即掌握了輔助生產的工具，這代表著2021年你的工作進展順利，可望在事業上大獲成功，出人頭地。另外，「事」亦有「史」的含意，表示這一年你將可鑑往知來、學有所成。

選「成」字：

「成」的本義是完成，也有成功、圓滿的寓意。另外，「成」字的結構相當穩定，就像「城池」一般牢固安穩，而家庭就是現實中的城池，不論何時都能為你帶來安定與溫暖。選擇「成」字的你，在2021年裡將會擁有更為幸福安穩的家庭生活。與家人之間的不合、爭執均能得到化解，齊心協力共創幸福生活。

看完測字結果，對這一年是不是更有信心了呢？祝福大家在2021年都能心想事成！

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