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荷包被衝擊苦不堪言？2021年3生肖時運轉換迎「暴富運」

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

經歷過2020年的疫情衝擊，許多產業苦不堪言，荷包都縮水了。不過，到了2021年時運轉換後，有些人卻可以好好的迎來一波暴富運，哪些生肖是幸運兒呢？科技紫微網馬上來為大家揭曉。

　

生肖鼠

屬鼠的朋友2021年吉星降臨，財運興旺發達，大財小財都有機會光顧，求財機遇增多。越是辛勤努力、不走旁門左道，越能拉長賺錢的時間線，使財庫豐盈起來。而且有配偶的屬鼠者更具翻倍好財運，暴富機會大大提升。

　

生肖虎

屬虎的朋友此年財氣銳不可當，窮神衰神靠邊站，有接二連三發財的機會。要是能抓住機會，鹹魚翻身不是問題。另外在理財方面也易有好事發生，不妨嘗試不同的理財方式。只是要小心，雖然2021年能讓你賺得荷包滿滿，但花得也不少，可別花得太痛快，最後留不住錢喔！

　

生肖蛇

屬蛇的朋友2021年想發財嗎？沒問題，財神來助你一臂之力！不必守株待兔，發財機會自動跳到你面前。但你一定要落實人脈的管理，不只是聊天、聚會那麼簡單，而是從交流中找到發財的消息，這可能讓你多賺一筆年終呢！要是能再勤勞、低調一些，就可以讓財富金流更穩固，牢牢守住你的小金庫。

　

本次未上榜的朋友千萬別灰心，多跟著這些生肖朋友一起學賺錢、學理財，讓他們與你雨露均霑，說不定就能跟著賺一筆唷！

　

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