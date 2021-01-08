別小看他們！這些命格2021有「逆天翻身運」一甩陰霾

【文‧科技紫微網】

終於和辛苦的2020年揮手道別了！相較於去年的諸事不順，今年你有機會大翻身嗎？科技紫微網現在就用紫微命盤為大家分析，哪些命格在2021年擁有令人羨慕的「逆天翻身運」，有機會甩掉去年的陰霾？

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命宮紫微破軍：扭轉乾坤

蟄伏已久的你，早就等不及躍躍欲試了。先前做足準備者，2021可望扭轉運勢，獲得大翻身。你的內心充滿鬥志，務實且幹勁十足，易因高標準、嚴格要求自己、立定比預期更高的目標，而獲得頗多表現機會。正是大展身手之年，有機會創造卓越非凡的成績。

命宮天機天梁：春暖花開

2021年雖然偶有陰雨，但多是晴空萬里，運勢較去年攀升許多，易迎來春暖花開之好運。表現舞臺頗多，才華彰顯，能一躍成為眾人矚目的焦點。即使暫時遇到困境，也能快速消化負面情緒，閃電恢復常態，甚至能像打了強心針一般鬥志昂揚，想不翻身都難。

命宮天府：順水行舟

2021的你更顯從容優雅，內心陽光，穩健向前，一切都頗為美好。此年，你多能看清大局並把握時機，先前的規劃可望落實執行，確立之新目標也容易看到希望。行動猶如順水行舟，收穫可期。正是翻身躍進之年，可放開顧慮，大步向前。

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