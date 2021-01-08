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天冷心更冷！「3星座」最近感情降到冰點？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

在冷氣團的低溫肆虐下，我們迎來了2021年。本該是告別不愉快、充滿希望的年初，但是某些星座卻容易在此時出現感情危機，走入天冷心更冷的困境……科技紫微網馬上來點名，交往中的你趕快看看自己和情人是否上榜！

　

天蠍座

危機指數：★★★★☆

危機事件：被他人挑撥

近期你在感情上會遇到冷氣團來襲，有被他人挑撥離間的危機。此次危機和之前的小吵小鬧情況不大一樣，由於你的內心不堅定，會讓對方大受傷害，甚至會對這份感情失望無比。唯有避開外界的干擾，拿出你的真心，感情才能重歸平靜。

　

射手座

危機指數：★★★★☆

危機事件：愛鑽牛角尖

由於最近忙亂的狀態，你很容易在另一半面前表現出強勢和不耐煩的態度，這勢必會引起對方的不滿情緒，成為爭執的導火線。不過，最重要的關鍵還是你溝通時的狀態，你本想心平氣和的敘述當下的事情，卻一不小心就鑽了牛角尖。「學會包容」是你近期的重要感情課題。

　

雙子座

危機指數：★★★★★

危機事件：出現第三者

因為你玩心太重，最近你與伴侶的意見經常不一致，吵架的次數會明顯增多，更糟糕的是中間還有第三者介入的可能。別再因為一個已讀不回的訊息、或一次約會遲到，就開始胡亂猜忌了！給予對方足夠的信任，才能好好經營這份感情。

　

愛情就像是一份事業，相愛容易，相處卻不簡單。要維繫一段感情，需要雙方共同而長久的努力。

　

如何經營感情才會更長久呢？和大家分享三大錦囊妙計：

　

錦囊一：不要過於要求完美

兩人在一起的時間久了，難免會發現對方的缺點和不足，這時請不要輕易失望。試著多發現對方身上的優點，並開口讚美對方。

　

錦囊二：彼此保持坦誠

感情中最需要的是安全感，而最容易缺少的也是安全感。一次開誠佈公的聊天；一張放在朋友圈裡的合照；一個果斷拒絕其他異性示好的舉動，都會成為你們關係的穩定劑。

　

錦囊三：勿輕易使用冷暴力

爭吵之後的冷戰，只會讓彼此都陷入負面情緒的循環中。兩個人相處難免有爭執，遇到問題時當面攤開來說，才是最好的處理方法。

　

預祝戀愛中的你在今年初能順利度過感情危機，讓愛情獨有的美好與幸福，陪伴這一年的你繼續迎向不同挑戰！

　

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交往中必算！解讀今年感情危機

干支論命，你和他適合結婚嗎？

　



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