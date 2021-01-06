2021年最容易找到真愛的星座TOP5：天秤脫單結婚機率高 第一名愛情事業兩得意

一年過一年，日子一天又一天，2021 年的到來，2020 年的離去，我們的內心始終存有希望感，認為未來一定會更好，包括愛情。新的一年，12星座的愛情表現如何？單身者會有好對象會出現嗎？曖昧的關係會昇華嗎？戀愛中的你們會步入禮堂？哪個星座最容易找到真愛呢？來看以下解析吧！

TOP5射手座：愛情火熱會閃婚。

在2021年初的開始，就透露出你們今年一整年的愛情運勢不錯，能找到不錯且適合的交往對象。射手座的愛情會持續上漲且更加甜蜜，戀愛為單身者帶來的豐沛活力，與曖昧對象開花結果、與戀愛對象更加穩固且順利。找到真愛的機率很高喔！

在過年期間的情人節，散發著兩人世界的浪漫，你會更喜歡與戀人出去約會；3月的愛情展現出自在的美好，5月時會重新審視愛情；7月時你們的愛情，將成為生活快樂的來源，遇到對象時會很快進入火熱階段，甚至閃婚！年底時左右，愛情有機會進入新的開始，同時也為財務帶來穩當的表現。

TOP4獅子座：有緣千里來相會。

今年的獅子座，身上散發自信的魅力，被愛的能量圍繞著，對愛情非常渴望，在朋友的幫助下，也擁有很多機會能認識新對象。如果已經有對象的，你的伴侶可算是貴人，而你甚至願意為對方許下一些承諾，很有機會成為彼此的真愛。

今年分別在年初1月底、5月底及7月，對單身者而言，是個脫單的好機會，務必好好保握；3月陸續到7月底，不管有沒有對象的，獅子座的愛情運勢都是最好時機，無對象者，要珍惜這段好時光，看到好的桃花，要抓緊機會；若有對象者，可好好感受愛情的浪漫，展現個人自信光彩，倆人的關係和諧並快樂著。

TOP3天秤座：脫單結婚機率高。

2021年的天秤座，擁有驚喜的愛情，容易在工作及社交場合，或是網路平台，結交不同行業不同年紀的朋友，戀愛運跟著提升，可認識和以往不同類型的對象，並在其中遇到靈魂伴侶，也相信會是真愛來臨。

年初時，會遇到新異性並有好感且欣賞對方；3月的時候，會想花更多時間陪伴對方，以便讓兩人的關係升溫；4月底後，若依舊處在曖昧時期的朋友，有機會讓戀情甜膩度上升；9月還單身者，有可能透過交友平台或出差認識新戀情；10月中下旬，脫單、結婚的機率升高。

TOP2雙魚座：真愛需要更勇敢。

雙魚座在2021年，將愛情視為人生成長的必修課，且命運的走向，確保了你們會墜入愛河、與人共好，生命因此變得完美。但免不了需要時間，才能穩定且和諧的相處著，脫單成功很高。找到真愛的機率非常高，好機會不容錯過。

年初有機會認識到感覺熟悉的對象，迅速的與對方建立起情誼；5月過後各行星慢慢進入軌道，接連的讓彼此激起熱情，並點燃愛情的溫度，嶄新或不同以往的戀愛模式才會隨之而生；七夕過後，金星使你們的感情會緊密相依，且持續到年底，戀愛就像滿月一樣圓。

TOP1巨蟹座：愛情事業兩得意。

巨蟹座在2021年特別注重愛情與事業，首先在個人的事業目標，奮鬥有了明顯的成就，愛情也有了明確且良好的答案。在愛情和事業打拼，雙雙獲得肯定，一起開花結果。找到真愛的機率是最高的，自己要好好把握喔！

愛情在年初時，需要仔細的認清彼此在愛情中的關係，需要真誠的溝通，才能把目前愛情的課題給解決了；到了下半年，誰是真愛良人，就會一目了然；七夕左右戀情可望更進一步；9月底的愛情，浪漫且激情的氛圍圍繞在身邊，秋天時，感情日漸佳境，坦然接受這份愛。